“คมนาคม”คว้างบปี 69 กว่า 2.65 แสนล้านถมสร้างถนน 70% กางแผนลงทุนอีกกว่า 5 แสนล้านปั้น 24 โปรเจ็กต์กระตุ้นเศรษฐกิจ

เปิดงบปี 69 “คมนาคม”ได้กว่า 2.65 แสนล้านบาท อัดสร้างถนนเกือบ 70% “สุริยะ”สั่งเร่งทำแผน เบิกจ่ายเป้า 100% ขณะที่ กางแผนลงทุน ปี 69-70 ทุ่มอีกกว่า 5 แสนล้านบาท ปั้น 24 โครงการใหญ่ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง
ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 วงเงินกว่า 3.78 ล้านล้านบาท ผ่านสภาฯ แล้ว ซึ่งในส่วนของกระทรวงคมนาคม ได้รับจัดสรร วงเงิน 265,406.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 20,829.80 ล้านบาท (8.52%) ลดจากคำขอ 485,372.23 ล้านบาท จำนวน 219,965.46 ล้านบาท (45.32%) แบ่งเป็น งบส่วนราชการ จำนวน 9 หน่วยงาน ได้รับวงเงิน 199,955.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2568 ที่ได้รับจัดสรร 193,352.84 ล้านบาท จำนวน 6,603.08 ล้านบาท (3.42%) ลดจากคำขอ 296,220.30 ล้านบาท จำนวน 96,264.37 ล้านบาท (32.50%)
งบส่วนรัฐวิสาหกิจ จำนวน 5 หน่วยงาน ได้รับวงเงิน 65,450.894 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2568 ที่ได้รับจัดสรร 51,224.12 ล้านบาท จำนวน 14,223.72 ล้านบาท (27.77%) ลดลงจากคำขอ 189,151.93 ล้านบาท จำนวน1233,701.09 ล้านบาท (65.40%)
โดยกรอบงบประมาณ วงเงิน 265,406.77 ล้านบาท แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 30,658.21 ล้านบาท (11.55%) ลดลงจากปี 2568 ประมาณ 0.17% รายจ่ายลงทุน 234,748.55 ล้านบาท (88.45%) เพิ่มจากปี 2568 ประมาณ 9.79% โดยเป็นงบผูกพันเดิม จำนวน 72,446.99 ล้านบาท (30.86%) รายการใหม่ จำนวน 162,301.56 ล้านบาท (69.14%)
แยกส่วนราชการ 9 หน่วยงาน ได้แก่ 1. สำนักปลัดกระทรวงคมนาคม ได้รับจำนวน 1,064.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 68 จำนวน 501.01 ล้านบาท (รายจ่ายประจำ 447.83 ล้านบาท รายจ่ายลงทุน 617.16 ล้านบาท)
2. กรมเจ้าท่า จำนวน 4,226.82 ล้านบาท ลดลงจากปี 68 จำนวน 687.02 ล้านบาท (รายจ่ายประจำ 946.76 ล้านบาท รายจ่ายลงทุน 3,280.07 ล้านบาท )
3. กรมการขนส่งทางบก จำนวน 3,893.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 68 จำนวน 240.80 ล้านบาท (รายจ่ายประจำ 2,705.76 ล้านบาท รายจ่ายลงทุน 1,187.24 ล้านบาท )
4. กรมท่าอากาศยาน จำนวน 5,270.85 ล้านบาท ลดลงจากปี 68 จำนวน 85.57 ล้านบาท (รายจ่ายประจำ 601.04 ล้านบาท รายจ่ายลงทุน 4,669.80 ล้านบาท )
5. กรมทางหลวง จำนวน 131,375.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 68 จำนวน 3,874.23 ล้านบาท (รายจ่ายประจำ 5,407.16 ล้านบาท รายจ่ายลงทุน 125,968.13 ล้านบาท )
6. กรมทางหลวงชนบท จำนวน 53,547.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 68 จำนวน 2,903.99 ล้านบาท (รายจ่ายประจำ 1,542.18 ล้านบาท รายจ่ายลงทุน 52,005.30 ล้านบาท )
7. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จำนวน 274.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 68 จำนวน 12.25 ล้านบาท (รายจ่ายประจำ 163.26 ล้านบาท รายจ่ายลงทุน 110.92 ล้านบาท )
8. กรมการขนส่งทางราง จำนวน 137.72 ล้านบาท ลดลงจากปี 685 จำนวน 8.36 ล้านบาท (รายจ่ายประจำ 111.69 ล้านบาท รายจ่ายลงทุน 26.03 ล้านบาท )
9. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง จำนวน 165.59 ล้านบาท ลดลงจากปี 68 จำนวน 148.26 ล้านบาท (รายจ่ายประจำ 125.26 ล้านบาท รายจ่ายลงทุน 40.34 ล้านบาท )
ส่วนรัฐวิสาหกิจ จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ 1. การทางพิเศษแห่งประเทศ จำนวน 2,653.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 68 จำนวน 688.54 ล้านบาท (รายจ่ายประจำ - ล้านบาท รายจ่ายลงทุน 2,653.64 ล้านบาท )
2. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำนวน 4,897.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 68 จำนวน 758.72 ล้านบาท (รายจ่ายประจำ 3,503.75 ล้านบาท รายจ่ายลงทุน 1,393.96 ล้านบาท )
3. สถาบันการบินพลเรือน จำนวน 308.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 68 จำนวน 23.29 ล้านบาท (รายจ่ายประจำ 116.51 ล้านบาท รายจ่ายลงทุน 191.79 ล้านบาท )
4. การรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 19,418.54 ล้านบาท ลดลงจากปี 68 จำนวน 2,107.20 ล้านบาท (รายจ่ายประจำ 8,081.99 ล้านบาท รายจ่ายลงทุน 11,336.55 ล้านบาท )
5. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จำนวน 38,172.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 68 จำนวน 14,902.40 ล้านบาท (รายจ่ายประจำ 6,905.03 ล้านบาท รายจ่ายลงทุน 31,267.63 ล้านบาท)
@เร่งทำสัญญา งบกระตุ้นเศรษฐกิจ 4.7 หมื่นล้าน
สำหรับงบกระตุ้นเศรษฐกิจ กระทรวงคมนาคม ได้รับ วงเงิน 47,395.43 ล้านบาท จำนวน 5,137 รายการ โดยกรมทางหลวง ได้รับ 30,901.29 ล้านบาท จำนวน 3,115 รายการ กรมทางหลวงชนบท ได้รับ 14,683.44 ล้านบาท จำนวน 1,959 รายการ กรมท่าอากาศยาน ได้รับ 764.70 ล้านบาท จำนวน 11 รายการ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รับ 999.34 ล้านบาท จำนวน 50 รายการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับ 32.14 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ และบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้รับ 14.53 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ
ณ เดือนส.ค. 68 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว 57 รายการ วงเงิน 609.84 ล้านบาท โดยลงนามในสัญญาแล้ว 2 รายการ ที่เหลืออยู่ในระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง โดยมีแผนลงนามสัญญาในครบในเดือนพ.ย. 2568
@งบ 68 กว่า 2.12 แสนล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 60.14%
สำหรับปี 2568 กระทรวงคมนาคม ได้รับงบประมาณ 212,213.68 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนราชการ 180,876.91 ล้านบาท รัฐวิสาหกิจ 31,336.77 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนก.ค. 68 มีผลการเบิกจ่ายสะสม 127,629.81 ล้านบาท (60.14%) ขณะที่เป้าหมายรัฐบาล กำหนด 62.57%
โดยมี มีรายการสำคัญ ได้แก่ 1. รายการปีเดียว 91,346 .05 ล้านบาท (43.04%) ณ สิ้นเดือนก.ค. 68 มีการใช้จ่ายรวม 86,505.85 ล้านบาท (94.70 %)
2. รายการผูกพันใหม่ 49,248.63 ล้านบาท (23.21%) ณ สิ้นเดือนก.ค. 68 มีการใช้จ่ายรวม 39,712.31 ล้านบาท (80.64%)
3. รายการผูกพันใหม่ 24,184.65 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนก.ค. 68 มีการใช้จ่ายรวม 6,288.64 ล้านบาท (26.00%)
4. ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 14,671.06 ล้านบาท (6.91% ) 5. งานดำเนินการเอง 17,161.57 ล้านบาท (8.09%) 6. อื่นๆ 15,601.72 ล้านบาท(7.35 %)
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า วันที่ 20 สิงหาคม 2568 ได้ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ ตามนโยบาย ครั้งที่ 3/2568 เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2568 ที่ปัจจุบัน มีผลการเบิกจ่ายสะสม 127,629.81 ล้านบาท คิดเป็น 60.14% (ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2568) นอกจากนี้ ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ รวมทั้งหารือแผนการจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมฯ และการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพการกำกับดูแลการบินพลเรือนจาก ICAO
นายสุริยะ กล่าวว่า ภาพรวมการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 2567 วงเงิน 47,373.50 ล้านบาท ขณะนี้ กระทรวงคมนาคมเบิกจ่ายสะสมรวม 43,161.39 ล้านบาท คิดเป็น 91.11% (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2568) ขณะที่งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณ 212,213.68 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน 127,629.81 ล้านบาท คิดเป็น 60.14% (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2568)
สำหรับงบประมาณในปี 2569 ที่เพิ่งผ่านสภาฯ ได้ให้ทุกหน่วยงานทำแผนงาน เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะ 2 หน่วยงานหลัก ที่ได้รับงบประมาณมากที่สุด คือ กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ซึ่งอยู่ในช่วงเปลี่ยนอธิบดีคนใหม่ให้การทำงานมีความอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ได้เร่งรัดการก่อสร้างโครงการต่างๆให้เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะโครงการบนถนนพระราม 2 คือ โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-เอกชัย-บ้านแพ้ว ที่ได้ติดตามเร่งรัดการก่อสร้างให้เสร็จและเปิดใช้ในปลายปี 2568 โดยมี 2 ตอนที่ต้องติดตามงานอย่างใกล้ขิด คือ ตอนที่ 4 และตอนที่ 7 และเมื่อเสร็จแล้วจะไม่มีการก่อสร้างอีก โดยจะไปผลักดัน โครงการมอเตอร์เวย์ สาย M 8 เฟส 1 ช่วงนครปฐม - ปากท่อ ระยะทาง 61 กิโลเมตร เป็นต้น
@ปั้น 24 โปรเจ็กต์ใหญ่”คมนาคม”
สำหรับโครงการขนาดใหญ่ ที่มีแผนดำเนินงานในปี 2569 - 2570 ได้แก่
1.โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 9 หรือ M9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วงบางบัวทอง-บางปะอิน ระยะทาง 35 กิโลเมตร มูลค่าโครงการ 16,986 ล้านบาท เป็นการก่อสร้างปรับปรุงช่องทางหลักเป็นมอเตอร์เวย์ อยู่ระหว่างเสนอครม.
2.ทางพิเศษ สายศรีนครินทร์-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - วงเงิน 20,000 ล้านบาท ขั้นตอนทำรายงาน EIA
3.ทางพิเศษสายฉลองรัช –วงแหวนรอบนอกกกทม. ด้านตะวันออก (N2 เดิม) วงเงิน 16,960 ล้านบาท ขั้นตอนสอบถามความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. โครงการก่อสร้างทางด่วนชั้นที่ 2 ช่วงงามวงศ์วาน-พระราม 9 (Double deck) วงเงิน 35,000 ล้านบาท ขั้นตอนเตรียมเสนอคณะกรรมการ PPP
5. ทางพิเศษเชื่อมต่อทิศตะวันออกกับตะวันตกของกรุงเทพฯ ช่วงแคราย –พหลโยธิน (N1 เดิม)ช่วงแคราย –พหลโยธิน (N1 เดิม) ขั้นตอนศึกษาและออกแบบรายละเอียด
6. มอเตอร์เวย์ (M8) นครปฐม-ปากท่อ-ชะอำ ซึ่งมีการปรับปรุงรูปแบบ แบ่งดำเนินงาน 2 เฟส โดยเฟส 1 นครปฐม-ปากท่อ ระยะทาง 61 กม. วงเงินลงทุน 43,227.16 ล้านบาท สามารถดำเนินการได้ก่อนเนื่องจากไม่ติดปัญหาเรื่องพื้นที่ ซึ่งเส้นทางช่วงนครปฐม- ปากท่อ จะเชื่อมกับ มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี ที่บริเวณนครชัยศรี ทำให้การเดินทางลงสู่ภาคใต้มีความสะดวก มากขึ้น ลดความแออัดของถนนพระราม 2 ขั้นตอนสอบถามความเห็น
เฟส 2 ปากท่อ - ชะอำ ระยะทางประมาณ 60 กม. รูปแบบยังไม่จบเพราะต้องเคลียร์เรื่องแนวเส้นทาง เนื่องจากช่วงผ่านจ.เพชรบุรี ประชาชนในพื้นที่ต่อต้าน
7. โครงการมอเตอร์เวย์วงแหวนรอบ 3 ฝั่งตะวันออก (MR10) ระยะที่ 1 ช่วงทล.32-ทล.305 (ถนนรังสิต-นครนายก) ระยะทาง 70 กม. และมอเตอร์เวย์วงแหวนรอบที่ 3 ด้านตะวันออก ระยะที่ 2 ช่วง ทล.305-ทล.34 (ถนนเทพรัตน์) ระยะทาง 52 กม. มูลค่าโครงการรวม 69,950 ล้านบาท ขั้นตอนศึกษาและออกแบบรายละเอียด
8.มอเตอร์เวย์ สายนครปฐม –นครสวรรค์ (MR1) ขั้นตอนศึกษาและออกแบบรายละเอียด
9.โครงการทางพิเศษ สายกะทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ต วงเงิน 15,000 ล้านบาท ขั้นตอนเสนอครม.
10.โครงการส่วนต่อขยาย ช่วงเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้จ.ภูเก็ต วงเงิน 45,930 ล้านบาท ขั้นตอนศึกษาและออกแบบรายละเอียด
โครงการรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 จำนวน 6 เส้นทาง ขั้นตอนสอบถามความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11. เส้นทาง ปากน้ำโพ-เด่นชัย ระยะทาง 280.54 กม. วงเงินลงทุน 81,143.24 ล้านบาท
12.เส้นทาง ชุมพร-สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 168.20 กม. วงเงินลงทุน 30,422.53 ล้านบาท
13.เส้นทาง สุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา ระยะทาง 321.00 กม. วงเงินลงทุน 66,270.51 ล้านบาท
14.เส้นทาง ชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี ระยะทาง 307.60 กม. วงเงินลงทุน 44,095.36 ล้านบาท
15.เส้นทาง เด่นชัย-เชียงใหม่ ระยะทาง 189.00 กม. วงเงินลงทุน 68,222.14 ล้านบาท
16.เส้นทาง ชุมทางหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 44.50 กม. วงเงินลงทุน 7,772.90 ล้านบาท
ทางอากาศ
17. ขยายท่าอากาศยานดอนเมืองเฟส 3 วงเงิน 36,829.499 ล้านบาท
18. ส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก (East Expansion) สนามบินสุวรรณภูมิ วงเงิน 1.3 หมื่นล้านบาท
19.อาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้ (South Terminal) วงเงิน 1.4 แสนล้านบาท
20.ขยายอาคารผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะ 1 วงเงิน 24,000 ล้านบาท
21.ขยายอาคารผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะ 2 วงเงิน 6,200 ล้านบาท
22.ขยายอาคารผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง ระยะ 1 วงเงิน 5,800 ล้านบาท
23. การก่อสร้างท่าอากาศยานล้านนา วงเงิน 70,000 ล้านบาท
24.การก่อสร้างท่าอากาศยานอันดามัน วงเงิน 70,000 ล้านบาท