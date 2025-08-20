Pet Expo Championship 2025 ตอกย้ำความสำเร็จ ผู้ประกอบการปลื้มกระแสแรงต่อเนื่อง ตลอด 4 วัน เงินสะพัดในงานกว่า 78 ล้านบาท ผู้เข้าชมทะลุกว่า 8 หมื่นคน

Pet Expo Championship 2025 ปิดฉากอย่างน่าประทับใจ ได้รับเสียงตอบรับดีต่อเนื่อง สะท้อนตลาดสัตว์เลี้ยงของไทยยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่ง ด้านผู้ประกอบการ โดยตลอดทั้ง 4 วัน มียอดผู้เข้าร่วมงานกว่า 8 หมื่นคน สร้างเงินสะพัดภายในงานกว่า 78 ล้านบาท เอ็น.ซี.ซี.ฯ ผู้จัดงานเตรียมลุยจัดงานใหญ่ส่งท้ายปี Cat Expo Thailand 2025 ตอบสนองตลาดคนรักแมว ห้ามพลาด
ปิดฉากอย่างน่าประทับใจสำหรับงาน Pet Expo Championship 2025 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "The Magical Land of Friendship ดินแดนเวทมนตร์แห่งมิตรภาพ" ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2568 ณ ฮอลล์ 5-8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บนพื้นที่กว่า 17,000 ตารางเมตร โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมชมงาน และผู้ประกอบการ สะท้อนให้เห็นว่าตลาดสัตว์เลี้ยงของไทยยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่ง สอดคล้องกับข้อมูลจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี ที่ประเมิณมูลค่าตลาดสัตว์เลี้ยงของไทยในปี 2568 มีมูลค่าสูงถึง 92,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.2% จากปีที่ผ่านมา
นายสุรพล อุทินทุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน Pet Expo Championship 2025 เปิดเผยว่า การจัดงานในปีนี้มุ่งตอบสนองความต้องการของตลาดสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด สะท้อนปรากฏการณ์ Pet Humanization ที่คนรุ่นใหม่มองสัตว์เลี้ยงเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและพร้อมลงทุนเพื่อการดูแลอย่างดีที่สุด ซึ่งผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานและผู้ประกอบการในครั้งนี้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีจำนวนผู้เข้าชมกว่า 8 หมื่นคน สามารถสร้างเงินสะพัดภายในงานมากกว่า 78 ล้านบาท
"Pet Expo Championship 2025 เป็นการสร้างชุมชนคนรักสัตว์เลี้ยงที่เข้มแข็ง เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และแหล่งรวมนวัตกรรมสำหรับการดูแลเพื่อนสี่ขาอย่างดีที่สุด โดยงานครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของตลาดสัตว์เลี้ยงไทยที่ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เพราะการจัดงานครั้งนี้เราให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับผู้เข้าชม ไม่ว่าจะเป็นโซน Exotic Pet Land ที่นำเสนอสัตว์หายากจากทั่วโลก กิจกรรมแข่งขันกีฬาสัตว์เลี้ยง การประกวดสายพันธุ์ต่างๆ และการร่วมงานกับแบรนด์แอมบาสเดอร์ชื่อดัง ทำให้งานมีเสน่ห์และดึงดูดผู้คนได้หลากหลายกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มองว่าสัตว์เลี้ยงเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว" นายสุรพล กล่าว
ด้าน สพ.ญ.นวพร ชวนปรีชา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ กล่าวถึงผลการตอบรับของผู้ชมงานครั้งนี้ว่า ภาพรวมผู้เข้าชมงานยังคงคึกคัก และมีมาเยี่ยมชมบูธของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่ออย่างต่อเนื่อง ส่วนยอดขายในปีนี้ ถ้าเทียบกับ Pet Expo Championship ครั้งที่ผ่านมา ยังได้รับการตอบรับที่ดี โดยเฉพาะการขายสินค้า และ Package Promotion ต่าง ๆ ยังมีผู้สนใจและซื้อในงานอย่างต่อเนื่อง
"กลุ่มคนยังซื้อและให้ความสนใจเกี่ยวกับสินค้าสัตว์เลี้ยงหลายประเภท โดยพิจารณาในการเลือกซื้อสินค้าให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด โดยกลุ่มสินค้าที่ได้รับการตอบรับในระดับสูงของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ คือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแลป้องกันสุขภาพสัตว์เลี้ยงที่จะต้องใช้ในชีวิตประจำ เช่น ยาป้องกัน และยาป้องกันพยาธิหนอนหัวใจ เป็นต้น" สพ.ญ.นวพร กล่าว
ขณะที่ นางสาวธนิษฐา เศรษฐพงศ์วนิช ทีมผู้บริหาร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Business Development Director บริษัท ออสแทม กู๊ดส์ จำกัด ผู้ผลิตอาหารสัตว์ชั้นนำให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการตอบรับของการจัดงานครั้งนี้ว่า จำนวนผู้เข้าร่วมชมงานที่แวะเข้าบูธถือว่าได้รับผลตอบรับที่ดี มีลูกค้าเข้ามาที่บูธตลอดเวลา ส่วนใหญ่เริ่มเข้ามาชมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นไป และเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ส่วนยอดขายครั้งนี้พบว่าจำนวนบิลเพิ่มมากขึ้น โดยลูกค้าส่วนใหญ่ใช้จ่ายในเกี่ยวกับอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงมากขึ้น และสินค้าไซส์เล็กมียอดขายที่เพิ่มขึ้น
สำหรับผลสำเร็จของการจัดงาน Pet Expo Championship 2025 ครั้งนี้ การจำหน่ายสินค้าภายในงานมีความหลากหลาย โดยมีบูธจำหน่ายสินค้าและบริการสำหรับสัตว์เลี้ยงคุณภาพสูง ตั้งแต่อาหารและขนมขบเคี้ยวเกรดพรีเมียม อุปกรณ์ฝึกสัตว์ เวชภัณฑ์อาหารเสริม ของเล่นพัฒนาสติปัญญา เสื้อผ้าเครื่องประดับ และบริการจากโรงพยาบาลสัตว์ที่นำนวัตกรรมทันสมัยมาให้บริการ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษที่หลากหลาย พร้อมทั้งมีกิจกรรมไฮไลท์หลายจุดที่ดึงดูดความสนใจจากผู้เข้าชม โดยเฉพาะโซน Exotic Pet Land ที่นำเสนอสัตว์หายากจากทั่วโลก ทั้งกระต่าย New Zealand White รวมถึงกระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ หนูเกวี หนูแฮมเตอร์ และชินชิลลา ให้ผู้เข้าชมได้ชมความน่ารักกันจุใจ เช่นเดียวกับกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัตว์เลี้ยงที่หลากหลายเป็นจุดดึงดูดสำคัญ ทั้งการแข่งขันกีฬาวิ่งข้ามรั้ว "My Dog Anywhere" Dog High Jump และ Zig Zag Running สำหรับคนรักแมวมีการแข่งขัน Cat Agility และ เหมียวหม่ำ ๆ by Pet Expo ที่ทำให้ผู้ชมได้เห็นความน่ารักและความฉลาดของเหมียวในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน
ขณะที่การประกวดต่างๆ ที่จัดขึ้นในงานได้รับความสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะการประกวด Python & Boa 2025 และการประกวดแมวสายพันธุ์แท้และพันธุ์ผสม แบ่งเป็นหลายรุ่นตามช่วงอายุ พร้อมการประลองฝีมือของนักตัดแต่งขนระดับมืออาชีพในการแข่งขัน The Star Search Groomer 2025 ส่วนการมีส่วนร่วมของแบรนด์แอมบาสเดอร์ชื่อดังช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับงาน ไม่ว่าจะเป็น Me-O Gold x Billkin, Thonglorpet x Benz Atthanin 4B Family, VetSynova x Golf Kunavut, Regalos x Nanon Korapat, Dr.Choice x Boun Prem Giant Piccolo และ Ostech Code Love.. Close Friend x APO ที่มาแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงสัตว์และมอบความสุขให้กับแฟน ๆ อย่างใกล้ชิด
นายสุรพล กล่าวทิ้งท้ายว่า ด้วยกระแสการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง เอ็น.ซี.ซี. ยังกำลังเตรียมแผนการจัดงาน Cat Expo Thailand 2025 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2568 นี้ ณ Hall 6 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อต่อยอดความสำเร็จจากงาน Pet Expo Championship 2025 ถือเป็นมหกรรมสำหรับคนรักแมวครั้งแรกในประเทศไทยที่จัดอย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนรักแมว สามารถเข้ามาร่วมรับประสบการณ์มากมายภายในงาน ทั้งสินค้าและผลิตภัณฑ์สำหรับแมวจากแบรนด์ดัง การบริการให้คำปรึกษา รวมไปถึงการประกวด และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
สำหรับผู้ที่สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดงานสัตว์เลี้ยง สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ www.petexpothailand.net หรือเฟซบุ๊ก Petexpoclub หรือทวิตเตอร์ @PetexpoclubTH1