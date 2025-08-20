ส่อฝันค้าง!รถไฟฟ้า 20 บาท ยังต้องลุ้นแก้ พ.ร.บ. รฟม.โยกเงินชดเชยเอกชน หวั่นผ่านสภาไม่ทันกำหนด 1 ต.ค. 68

ยังต้องลุ้น 1 ต.ค. 68 จะได้ใช้รถไฟฟ้า 20 บาทหรือไม่ รอกฎหมาย 3 ฉบับ ล่าสุดสภาผ่านพ.ร.บ.ขนส่งทางรางฯ ส่วนตั๋วร่วมฯและแก้พ.ร.บ.รฟม.ยังรอ“โฆษกคมนาคม” ย้ำ25 ส.ค.นี้ เปิดลงทะเบียนแอปฯ “ทางรัฐ” ชี้ 1 คน ผูกบัตร EMV-Rabbit ได้อย่างละ 1 ใบ คาดผู้โดยสารเพิ่มกว่า 20%
รายงานข่าวแจ้งว่า นโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด 20 บาทตลอดสาย เชื่อมต่อได้ทุกเส้นทาง ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยลดค่าครองชีพและสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ โดยกระทรวงคมนาคมกำหนดให้ประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิผ่านแอปฯ "ทางรัฐ"และเริ่มใช้ในวันที่ 1 ต.ค. 2568 นั้น การดำเนินนโยบายดังกล่าว จะต้องมี ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. …. และแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ ซึ่งวันที่ 20 ส.ค. 2568 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางรางฯ ผ่านวาระ 2 และ 3 แล้ว ส่วนพ.ร.บ.ตั๋วร่วมฯ การพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ มีการปิดประชุมไปก่อน โดยจะมีการพิจารณาในการประชุมสภาฯวันที่ 27 ส.ค. 2568 ส่วนการแก้ไขร่างพ.ร.บ. รฟม. ยังต้องรอการพิจารณาในลำดับต่อไป
รายงานข่าวระบุว่า การแก้ไขร่าง พ.ร.บ.การรถไฟฟ้าฯ เป็นเรื่องสำคัญที่จะส่งผลต่อการดำเนินนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย เนื่องจากมีการแก้ไขมาตรา 8 โฌดยยกเลิกความในมาตรา 65 แห่งพ.ร.บ.การรถไฟฟ้าฯ พ.ศ.2543 “รายได้ที่รฟม.ได้รับ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงเงินที่รฟม.จ่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการในกรณีที่มีการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมในบริการขนส่งสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับกิจการรถไฟฟ้า”
ซึ่งหาก การแก้ไขร่าง พ.ร.บ.การรถไฟฟ้าฯ พิจารณาไม่แล้วเสร็จจะทำให้ รถไฟฟ้า 20 บาทอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่มีเงินในการชดเชยเอกชนเพียงพอ และกรณีที่ต้องของบกลางเข้ามาดำเนินการ ก็ต้องรอความชัดเจนหลังวันที่ 29 ส.ค. 2568 ที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติและฟังคำวินิจฉัย "คดีคลิปเสียงหลุด" นางสาวแพทองธาร ชินวัตร เพราะหากนายกรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่ง จะมีผลต่ออำนาจของรัฐบาลด้วย
ด้านนายกฤชนนท์ อัยยปัญญา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม ในฐานะโฆษกกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ขอยืนยันว่าภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2568 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป จะเปิดให้ประชาชน ลงทะเบียนใช้สิทธิผ่านแอปฯ "ทางรัฐ" โดยไม่มีจำกัดสิทธิ์จำนวนผู้ลงทะเบียน และไม่มีวันปิดลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 20 บาท ตลอดสาย
ทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนการใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ EMV Contactless (Visa/Mastercard) กับบัตร Rabbit Card ในการลงทะเบียนผ่านแอป "ทางรัฐ" นั้น ผู้ที่ลงทะเบียน 1 คน ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย โดยจะต้องระบุเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก จะสามารถลงทะเบียนบัตร EMV ได้ 1 ใบ และบัตร Rabbit Card ได้ 1 ใบเท่านั้น
โดยการใช้งานในระยะแรก จะให้บริการ 2 บัตรตามที่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปฯ “ทางรัฐ” คือ บัตร Rabbit Card สามารถใช้บริการได้ 4 สาย คือ สายสีเขียว, สีทอง, เหลือง, ชมพู ขณะที่บัตร EMV Contactless ตามเงื่อนไขธนาคารที่เข้าร่วมให้บริการที่กำหนด สามารถใช้บริการได้กับ 6 สาย คือ สายสีแดง, น้ำเงิน, ม่วง, ชมพู, เหลือง, แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ (ARL) พร้อมย้ำว่าการใช้งาน จะเสียค่าแรกเข้าการใช้บริการสูงสุด 20 บาทตลอดสาย ทั้งนี้ผู้ใช้บริการหากทำการเปลี่ยนสายการเดินทางนอกสถานีจะจำกัดเวลา 30 นาที ส่วนหากอยู่ในสายเดิมจะจำกัดเวลา 180 นาที ซึ่งหากเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด จะคิดค่าแรกเข้าใหม่ทันที
"โครงการนี้ไม่ได้จำกัดเวลาในการลงทะเบียน ดังนั้นผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมนโยบายในครั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องรีบลงทะเบียน เพราะไม่ได้จำกัดสิทธิ และไม่ได้จำกัดจำนวนแต่อย่างใด คนไทยที่มีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก สามารถลงทะเบียนได้ทุกคน" นายกฤชนนท์ กล่าว
สำหรับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี ที่ต้องการลงทะเบียน เนื่องจากเข้าเงื่อนไขของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)สามารถลงทะเบียนได้ที่ได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารประจำสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานี
โดยวัตถุประสงค์ของนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาท ตลอดสายนั้น ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และยังแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบนท้องถนน ซึ่งประชาชนในกรุงเทพฯจะหันมาใช้รถสาธารณะมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันนี้มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าทุกสายต่อวันรวม 1.7 ล้านคน/เที่ยว ซึ่งหากเริ่มใช้จริงแล้ว คาดว่า จำนวนผู้โดยสารจะเพิ่มมากกว่า 20% ซึ่งทางกระทรวงฯพร้อมที่จะจัดระบบขนส่งสาธารณะ ให้สอดคล้องตามไปด้วย เช่น การเพิ่มความถี่ของการเดินรถไฟฟ้า รวมไปจนถึง นำรถโดยสารประจำทางที่เดินสายยาว นำมาปรับใช้ให้สั้นลงตามจุดต่างๆ ของรถไฟฟ้า เพื่อความสะดวกต่อการเดินทาง
สำหรับวันที่ 1 ต.ค. 2568 ที่กำหนดจะเริ่มใช้ค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสายกับรถไฟฟ้า 10 สายนั้น นายนายกฤชนนท์กล่าวว่า ตอนนี้คงต้องรอ พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ร.บ. ตั๋วร่วม และ พ.ร.บ. รฟม. ผ่านสภาและประกาศใช้ก่อน แต่อย่างไรก็ตามขอเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนในวันที่ 25 ส.ค. 68 นี้ก่อน เพื่อเตรียมความพร้อม
สำหรับ ความคืบหน้า ร่างกฎหมายของ พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ร.บ. ตั๋วร่วม และ การแก้ไขพ.ร.บ. รฟม. ล่าสุดเข้าสู่การพิจารณาในสภาฯชั้นกฎหมายวาระ 2 และ 3 โดยเมื่อผ่านกระบวนการดังกล่าวแล้วจะเข้าสู่การพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ต่อไป ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เวลา เพื่อทำตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แต่ขอยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะผลักดันนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายอย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน