ทช.เดินหน้าแยกต่างระดับสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ หวังบรรเทาการจราจรเส้นหลัก คาดแล้วเสร็จปี 2570

กรมทางหลวงชนบท เข้าพื้นที่เตรียมเดินหน้าก่อสร้างทางแยกต่างระดับสันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ มุ่งแบ่งเบาการจราจรบนถนนสายหลัก เพิ่มศักยภาพการคมนาคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม คาดแล้วเสร็จในปี 2570
นายมนตรี เดชาสกุลสม อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรมทางหลวงชนบท (ทช.) อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาปริมาณการจราจรสายหลัก แก้ไขการจราจรที่ติดขัดในตัวเมือง รองรับการจราจรในอนาคต เป็นการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดให้มีศักยภาพในการคมนาคมขนส่งมากยิ่งขึ้น ควบคู่กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ดีให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2570
อธิบดีฯ ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันถนนสายหลัก ทล.108 ช่วงผ่านเขตเมืองหางดง สันป่าตอง และชุมชนบ้านทุ่งเสี้ยว ประชาชนใช้เป็นเส้นทางหลัก ส่งผลให้มีปริมาณการจราจรที่หนาแน่น โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทช. จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 1,246.285 ล้านบาท ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างทางลอด 1 แห่ง บริเวณ กม.ที่ 0+800 ถึง กม.ที่ 1+400 ทางลอดคู่ขนาน ความยาว 679 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 6 ช่องจราจร ไป - กลับ ช่องละ 3 – 3.50 เมตร และมีไหล่ทางกว้างข้างละ 1 – 2.50 เมตร นอกจากนี้ ยังมีระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอุโมงค์/บนถนน และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม เมื่อถนนสายดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จ นอกจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่แล้ว ยังสามารถใช้เป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองไปสู่พื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่และเชื่อมต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งยังเป็นการเติมต่อโครงข่าย ทล.121 ช่วงเลียบคลองชลประทานส่งน้ำสายใหญ่ ซึ่งรองรับปริมาณการจราจรทางด้านทิศตะวันตกของเมืองเชียงใหม่ จากศูนย์ราชการ มหาวิทยาลัย ร้านค้า และผู้อยู่อาศัยใกล้คลองชลประทาน แล้วส่งผ่านไปยังถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง - หางดง ช่วยระบายปริมาณการจราจรเข้าสู่ด้านใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่ต้องผ่านชุมชนเมืองสันป่าตองและหางดง เป็นการเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการเดินทาง และยังสามารถใช้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวหลักผ่านไปสู่แหล่งท่องเที่ยวทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้อีกทางหนึ่งด้วย