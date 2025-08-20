สมัคร MEA e-Service ด้วยหมายเลขโทรศัพท์
ใช้งานได้ทั้ง MEA Smart Life และ LINE OA "MEA Connect"
ขั้นตอนสมัคร MEA e-Service
1. เข้าสู่ระบบ MEA e-Service : https://meaeservice.mea.or.th/term-policy
2. กดให้ความยินยอม และ เริ่มต้นสมัครใช้งาน
3. ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน > กรอกหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ > กำหนดรหัสผ่านตามเงื่อนไข และ กดถัดไป
4. ยืนยันตัวตน ด้วยการระบุสัญชาติ > กรอกเลขประจำตัวประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง > กรอกชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด (สามารถข้ามขั้นตอนการยืนยันตัวตน ก็สามารถเข้าใช้งานได้ แต่จะยังไม่ได้ MEA Point)
5. ยืนยันการลงทะเบียน > รับและกรอก OTP > ลงทะเบียนพร้อมยืนยันตัวตนสำเร็จ (หากยืนยันตัวตนสำเร็จ จะถือว่าสมัคร MEA Point สำเร็จด้วย)
หมายเหตุ : ท่านสามารถตรวจสอบรหัส OTP ผ่านกล่องข้อความ (SMS) ของท่าน