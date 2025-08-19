เปิดตัว! HONOR Magic V5 สมาร์ตโฟนจอพับที่บางที่สุดในโลก แต่คงประสิทธิภาพการใช้งานขั้นสุด
ราคาเปิดตัว 57,990 บาท จำหน่ายในไทยแล้ววันนี้ พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ! Pre-order 20-29 ส.ค. นำมือถือเก่ามาแลกใหม่ รับส่วนลด 7,000 บาท พร้อมประกันตัวเครื่อง 2 ปี
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568, กรุงเทพฯ – ออเนอร์ (HONOR) ผู้ให้บริการอุปกรณ์อัจฉริยะชั้นนำระดับโลก เดินหน้ารุกตลาดสมาร์ตโฟนจอพับในประเทศไทยเต็มกำลัง เจาะกลุ่มผู้บริโภคไฮเอนด์ที่มองหานวัตกรรมเหนือระดับ เปิดตัว HONOR Magic V5 สมาร์ตโฟนจอพับแฟลกชิปรุ่นใหม่ ภายใต้สโลแกน “พับของจริง ที่สุดของความบาง – Slimmest with No Compromise” ชูจุดเด่นดีไซน์หรูหราล้ำสมัย บางที่สุดในโลกเพียง 8.8 มิลลิเมตร เมื่อพับหน้าจอ พร้อมทนทานไม่แพ้ใครงด้วยมาตรฐานกันน้ำและฝุ่น IP58 และ IP59 ที่รองรับการใช้งานได้ทุกสถานการณ์ เสริมพลังด้วยแบตเตอรี่ HONOR Silicon-Carbon รุ่นใหม่บางเพียง 2.59 มิลลิเมตร แต่ให้ความจุสูงถึง 5,820mAh ผสาน Advance AI ทรงพลัง และฟังก์ชันการทำงานอัจฉริยะครบ
เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานยุคใหม่อย่างไร้ขีดจำกัด HONOR Magic V5 วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยในวันที่ 30 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป ในราคา 57,990 บาท พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษมากมาย โดยเปิดให้ Pre-order ระหว่างวันที่ 20 – 29 สิงหาคม 2568 รับสิทธิ์ส่วนลดเพิ่มทันที 7,000 บาท เมื่อใช้สิทธิ์เก่าแลกใหม่ (เฉพาะร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ) มั่นใจยิ่งขึ้นด้วยบริการหลังการขายเหนือระดับ ทั้งประกันเสียไม่ซ่อม เปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีภายใน 90 วัน, ขยายประกันตัวเครื่องจาก 1 ปี เป็น 2 ปีเต็ม, ประกันหน้าจอแตก 180 วัน พิเศษสุด! เมื่อซื้อ HONOR Magic V5 ที่ HONOR Experience Store รับฟรีทันที HONOR Choice Foldable Bluetooth Keyboard มูลค่า 2,499 บาท
มร. เอ็ดเวิร์ด หลัว ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท นิวเลจเจินด์ อินดัสเทรียล จำกัด และผู้จัดจำหน่ายแบบครบวงจร HONOR ประเทศไทย กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้แนะนำ HONOR Magic V5 สู่ตลาดสมาร์ตโฟน
ประเทศไทยในวันนี้ การเปิดตัวครั้งนี้ไม่เพียงตอกย้ำการผลักดันขอบเขตของนวัตกรรมมือถือ แต่ยังเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างผู้ช่วยอัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อเสริมพลังและขยายศักยภาพของผู้ใช้ โดยตลอดเส้นทางของสมาร์ตโฟน เราได้เห็นการเปลี่ยนผ่านจากยุคที่นิยามด้วยหน้าจอขนาดใหญ่ สู่ยุคแห่งความเพรียวบางที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของนวัตกรรม ผู้บริโภคต่างปรารถนาอุปกรณ์ที่ บางกว่า เบากว่า และหรูหรากว่า เพื่อตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว สำหรับ HONOR ความเพรียวบางไม่ใช่เพียงการออกแบบ แต่คือสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางนวัตกรรม วันนี้เราพร้อมนิยามความเพรียวบางขึ้นใหม่ให้เป็น ‘รากฐานของอนาคต’ ไม่ใช่เพียงแค่เทรนด์ที่ผ่านไป ซึ่งความสำเร็จของ HONOR Magic V3 ที่ทำยอดขายเพิ่มขึ้นกว่า 2.5 เท่า เมื่อเทียบกับรุ่น HONOR Magic V2 ได้พิสูจน์อย่างชัดเจนแล้วว่า ความเพรียวบางไม่ใช่แฟชั่นชั่วคราว แต่คือทิศทางอันทรงพลังที่จะกำหนดอนาคตของสมาร์ตโฟนจอพับได้”
มร. เอ็ดเวิร์ด กล่าวเพิ่มเติมว่า “HONOR เป็นบริษัทที่กล้าท้าทายขีดจำกัดมาโดยตลอด แม้หลายคนจะเชื่อว่าสมาร์ตโฟนจอพับต้องหนาและหนัก แต่เราไม่เคยยอมรับข้อจำกัดนั้น เมื่อมองย้อนกลับไปยังเทคโนโลยีจอพับรุ่นก่อน ๆ และเห็นปัญหาที่ผู้ใช้ต้องเผชิญ ภารกิจของเราคือการเปลี่ยนแปลง และเรารู้ว่าหนทางเดียวที่จะก้าวไปข้างหน้าคือการ ก้าวข้ามขีดจำกัดของอนาคต
ด้าน นายพลภัทร์ สายบัวทอง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ออเนอร์ ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า “วันนี้ผมภูมิใจที่จะประกาศว่า เราทำสำเร็จแล้วกับการเปิดตัว HONOR Magic V5 อุปกรณ์ที่ไม่ใช่เพียงสมาร์ตโฟนจอพับ แต่คือนิยามใหม่ของอุตสาหกรรม ด้วยการเป็นสมาร์ตโฟนจอพับที่ทั้งบางและเบาที่สุด ซึ่งเกิดจากการผสานเทคโนโลยีหลัก 3 ประการเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ได้แก่ เทคโนโลยีแบตเตอรี่ขั้นสูง ที่พัฒนาสถาปัตยกรรมใหม่ให้เล็กลงแต่ยังคงทรงพลัง การผลิตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยเพิ่มความแม่นยำตั้งแต่การเลือกวัสดุจนถึงการประกอบและควบคุมคุณภาพ ทำให้แข็งแกร่งและเชื่อถือได้ วัสดุใหม่เพื่ออนาคต ที่ทั้งแข็งแรง ทนทานต่อการพับ และมีน้ำหนักเบา ทำให้พกพาสะดวกยิ่งกว่าเดิม”
HONOR Magic V5 สมาร์ตโฟนจอพับเรือธงดีไซน์พรีเมียมที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพและเทคโนโลยีล้ำสมัย มุ่งเน้นตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ใช้ โดยมีไฮไลต์หลัก ดังนี้
นวัตกรรมความบางสุดล้ำ พร้อมแบตเตอรี่ทรงพลัง
HONOR Magic V5 กำหนดนิยามใหม่ให้กับวงการสมาร์ตโฟนจอพับ ด้วยดีไซน์ บางเฉียบเพียง 8.8 มม. น้ำหนัก
217 กรัม สำหรับสี Ivory White (เบากว่าสมาร์ตโฟนไฮเอนด์บางรุ่น แบบไม่ใส่เคส) ส่วนรุ่นสี Dawn Gold และ Reddish Brown บางเพียง 9 มม. หนัก 222 กรัม เมื่อกางหน้าจอ ทั้งยังบางเพียง 4.1 มม. ซึ่งถือเป็นขีดสุดของความบางที่พอร์ต Type-C รองรับได้ โดยความบางพิเศษนี้เกิดจากการผสานเทคโนโลยีหลัก 4 ด้านอย่างลงตัว อาทิ เทคโนโลยีแบตเตอรี่รุ่นล่าสุด, แบตเตอรี่แบบบางพิเศษ, กระบวนการผลิตที่ขับเคลื่อนด้วย AI และวัสดุนวัตกรรมใหม่ที่ล้ำสมัย ทั้งหมดนี้ทำให้ HONOR Magic V5 ไม่ใช่เพียงสมาร์ตโฟนที่บางและเบา แต่ยังมอบประสบการณ์การใช้งานระดับพรีเมียม ตั้งมาตรฐานใหม่ของมือถือจอพับที่ สวย ทนทาน และใช้งานได้จริงในทุกวัน
ด้านประสิทธิภาพการใช้งานมาพร้อมแบตเตอรี่ซิลิคอนคาร์บอน ที่บางเพียง 2.59 มม. แต่ให้ความจุ 5,820 mAh รองรับทั้งการชาร์จแบบมีสาย HONOR SuperCharge 66W และการชาร์จไร้สาย HONOR SuperCharge 50W เมื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ชาร์จที่รองรับ สามารถชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% ในเวลาเพียง 43 นาที หรือชาร์จได้ถึง 50% ในเวลาเพียง 16 นาที มอบความสะดวกและยืดหยุ่นให้ผู้ใช้เติมพลังงานได้อย่างรวดเร็วทุกที่ทุกเวลา
ทุกเรื่องง่ายขึ้นด้วย Gemini พร้อมยกระดับชีวิตด้วยฟีเจอร์ AI อัจฉริยะ
Google Gemini ผู้ช่วย AI อัจฉริยะที่ติดตั้งใน HONOR Magic V5 ช่วยให้ผู้ใช้งานวางแผน จัดการงาน และเพิ่มประสิทธิภาพชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะร่างเอกสาร คิดไอเดียใหม่ ๆ หรือจัดตารางเวลา โดยผู้ใช้สามารถพูดคุยกับ Gemini เพื่อเสริมความคิดสร้างสรรค์และทำงานได้ทันที และเพื่อความสะดวก HONOR พัฒนาฟีเจอร์ “Tap Tap” ให้ผู้ใช้แตะด้านหลังเครื่อง 2 ครั้ง เพื่อเปิด Gemini ได้ทันทีโดยไม่ต้องกดปุ่มหรือเข้าแอป ซึ่ง Gemini บน HONOR Magic V5 รองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ทั้งการโต้ตอบผ่านหน้าต่างลอย (Overlay), การวิเคราะห์บริบทบนหน้าจอ, การสร้างภาพด้วย AI (Image Generation), การเชื่อมต่อกับแอปอื่น ๆ รวมถึง Gemini Live สำหรับผู้ใช้อายุ 18 ปีขึ้นไปและในบางประเทศ/ภาษา ประกอบด้วย Gemini Assistant ผู้ช่วย AI ให้คำแนะนำและตอบคำถาม, Gemini Live Screenshare แชร์หน้าจอแบบเรียลไทม์เพื่อทำงานร่วมกัน และ Gemini Live Video สนทนาผ่านวิดีโอสดกับ AI
นอกจากนี้ Multi-Flex Mode บน HONOR Magic V5 ยังทำงานร่วมกับ Gemini ได้อย่างราบรื่น รองรับการใช้งานหลายหน้าจอพร้อมกันสูงสุด 3 หน้าจอ เช่น ระหว่างอ่านบันทึกการประชุม ผู้ใช้สามารถลากคำศัพท์หรือรูปภาพไปยัง Gemini เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติมได้ทันทีโดยไม่ต้องสลับแอปฯ
HONOR Magic V5 ไม่เพียงเป็นสมาร์ตโฟนพับได้บางที่สุดในโลก แต่ยังมาพร้อม Advance AI ผู้ช่วยอัจฉริยะเฉพาะตัว ที่ออกแบบมาเพื่อเข้าใจผู้ใช้ในทุกมิติ ทั้งภาษา วัฒนธรรม และไลฟ์สไตล์ พร้อมฟีเจอร์ระดับโปรที่ยกระดับประสบการณ์การใช้งานให้เหนือชั้น อาทิ Advance AI Call Translation แปลภาษาเรียลไทม์ระหว่างโทรศัพท์หรือประชุมออนไลน์ รองรับกว่า 50 ภาษา รวมถึงภาษาไทย Advance AI Translate แปลทุกการสื่อสาร ทั้งข้อความ รูปภาพ เอกสาร หรือสัญลักษณ์ Advance AI Writing Tools พัฒนาร่วมกับ Google Gemini ให้ผู้ใช้สร้างเนื้อหา ปรับปรุง เขียนใหม่ ตรวจแกรมม่า หรือปรับสไตล์บทความได้ทันที Advance AI Notes ระบบจดบันทึกอัจฉริยะ ทำงานร่วมกับ Advance AI Recorder ช่วยสรุปเนื้อหาสำคัญ จัดระเบียบเอกสาร และสร้างรายงานการประชุมอัตโนมัติ รองรับมากถึง 20 ภาษา รวมถึงภาษาไทย
ทนทานเหนือระดับ ดีไซน์ที่สะกดทุกสายตา
HONOR Magic V5 มาพร้อมมาตรฐาน IP58 และ IP59 ป้องกันน้ำและฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการใช้งานทั้งในและนอกอาคาร มอบความทนทานสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน โดยหน้าจอด้านในของสมาร์ตโฟนรุ่นนี้เสริมใยคาร์บอนและกระจก HONOR Anti-scratch NanoCrystal Shield ที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับแรงกระแทกและรอยขีดข่วน ทำให้ป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีขึ้น 15 เท่า และทนแรงกระแทกได้มากขึ้น 10 เท่า เมื่อเทียบกับกระจกทั่วไป พร้อมเคลือบฟิล์มอลูมิเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อเพิ่มความแข็งแรง
นอกจากนี้ ยังติดตั้งเทคโนโลยี AI-powered Foreign Object Detection ตรวจจับวัตถุแปลกปลอมบนหน้าจอด้านในได้แม่นยำถึง 0.8 มม. หากตรวจพบ ระบบจะแจ้งเตือนผ่านหน้าจอด้านนอกทันที ช่วยป้องกันความเสียหายได้อย่างทันท่วงที ด้วยความทนทานสูงและนวัตกรรมหน้าจอด้านใน HONOR Magic V5 จึงเป็นสมาร์ตโฟนที่พร้อมใช้งานได้ในทุกสถานการณ์อย่างมั่นใจ สำหรับหน้าจอด้านนอก มาพร้อมกระจก HONOR Anti-scratch NanoCrystal Shield รุ่นใหม่ ที่มีโครงสร้างป้องกัน
3 ชั้น เคลือบ Silicon Nitride กว่า 4,000 ชั้น ทนแรงตกกระแทกได้มากกว่า Silica Glass ถึง 10 เท่า พร้อมป้องกันการสึกหรอ รอยขีดข่วน และแรงกระแทก ทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าหน้าจอด้านนอกแข็งแรงและทนทานสำหรับทุกสภาพแวดล้อม อีกทั้งยังติดตั้ง บานพับ HONOR Super Steel รุ่นอัปเกรด ผลิตจากวัสดุรุ่นที่ 2 ที่มีค่าความต้านแรงดึงสูงถึง 2,300 MPa เสริมความแข็งแรงให้ตัวเครื่องโดยไม่ทำให้ตัวเครื่องหนาขึ้น ดีไซน์ยังคงเพรียวบาง ไม่เพียงเท่านั้นบานพับรุ่นใหม่นี้ยังรองรับการพับหน้าจอได้ถึง 500,000 ครั้ง ซึ่งหากพับวันละ 350 ครั้ง ก็ยังใช้งานได้มากกว่า 4 ปี
ความน่าสนใจด้านอื่น ๆ ของสมาร์ตโฟนรุ่นนี้ อาทิ ระบบกล้อง AI Falcon ที่ผสานกล้องระดับเรือธง 3 ตัว ได้แก่ กล้อง Telephoto Periscope 64MP, กล้องหลัก Falcon 50MP และกล้อง Ultra-Wide 50MP ให้ประสบการณ์ถ่ายภาพที่เหนือชั้น นอกจากฮาร์ดแวร์กล้องที่ทรงพลังแล้ว ยังมาพร้อม Advance AI HONOR IMAGE ENGINE ระบบประมวลผลภาพอัจฉริยะที่พัฒนาโดย HONOR ยกระดับการถ่ายภาพด้วยเทคโนโลยี AI รุ่นใหม่ เช่น Advance AI Enhanced Portrait ปรับแต่งภาพพอร์ตเทรตให้รายละเอียดชัดเจน Advance AI Super Zoom รองรับซูมระยะไกลได้คมชัดสูงสุด Advance AI Motion Sensing Capture จับภาพเคลื่อนไหวได้ชัดเจน แม้ในช่วงเวลาที่เร็วหรือยากต่อการจับภาพ ด้วยกล้องและเทคโนโลยี AI ครบเครื่อง HONOR Magic V5 จึงตอบโจทย์ทุกการถ่ายภาพระดับมืออาชีพ
HONOR Magic V5 (512GB) เปิดตัวพร้อม 3 สีพรีเมียม ได้แก่ สีทองอรุณ (Dawn Gold), สีน้ำตาลแดง (Reddish Brown) และสีขาวงาช้าง (Ivory White) ในราคา 57,990 บาท โดยสิทธิพิเศษสำหรับช่วง Pre-order ระหว่างวันที่ 20 - 29 สิงหาคม 2568 รับส่วนลดเพิ่ม 7,000 บาท เมื่อใช้สิทธิ์เก่าแลกใหม่ (เฉพาะร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ) พร้อมรับส่วนลด 1,000 บาท เมื่อซื้อ HONOR Magic Pen จากราคา 2,999 บาท เหลือเพียง 1,999 บาท และส่วนลด 1,000 บาท เมื่อซื้อ HONOR CHOICE EARBUDS CLIP จากราคา 2,999 บาท เหลือเพียง 1,999 บาท พร้อมประกันพิเศษ อาทิ ประกันเสียไม่ซ่อม เปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีใน 90 วัน, ขยายประกันตัวเครื่องจาก 1 ปี เป็น 2 ปี และประกันหน้าจอแตก 180 วัน รวมถึงพิเศษเฉพาะเมื่อซื้อ HONOR Magic V5 ที่ HONOR Experience Store แถมฟรี HONOR Choice foldable Bluetooth Keyboard มูลค่า 2,499 บาท เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Shopee: https://th.shp.ee/ecpyigfหรือที่ HONOR Experience Store ทุกสาขา และร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.honor.com/th หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ที่เฟซบุ๊ก HONOR Thailand