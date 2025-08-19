BEM ยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการศึกษา สร้างอนาคตเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน

การศึกษาคือรากฐานที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และที่สำคัญคือเป็นพื้นฐานของทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ความรู้จะเป็นสิ่งต่อยอดไปสู่การสร้างประโยชน์ในแง่ต่าง ๆ การมอบโอกาสทางการศึกษาจึงเป็นกุญแจสำคัญที่ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM มอบให้กับเยาวชนทุกคนได้ใช้ไขประตูสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคต
นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ BEM กล่าวว่า “BEM ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดจนการให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและสร้างความเท่าเทียมด้านโอกาสในการเรียนรู้ พร้อมทั้งเดินหน้าสานต่อพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการดำเนินงานภายใต้โครงการเพื่อการศึกษาในหลายรูปแบบ ซึ่งครอบคลุมทั้งการมอบทุนการศึกษา การจัดติวเข้มคอร์สเรียนพิเศษสำหรับนักเรียนที่เตรียมความพร้อมในการเข้ามหาวิทยาลัย และการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการเติบโตของเยาวชน โดยมุ่งหวังให้การสนับสนุนนี้จะเป็นแรงผลักดันให้เยาวชนก้าวสู่ความฝันต่อไป”
หนึ่งในโครงการที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมคือ โครงการ “มอบทุนการศึกษาและทุนพัฒนาโรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษ” ซึ่งสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนพัฒนาโรงเรียนมากกว่า 20 โรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลายโรงเรียนที่ได้ดำเนินการพัฒนาด้านต่าง ๆ ไปอย่างสัมฤทธิ์ผล และ BEM ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงเรียนเห็นความคืบหน้าของโครงการเหล่านั้นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม ได้ต่อยอดจากการสนับสนุนไปพัฒนาด้านกีฬาฟันดาบ โดยจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน และให้นักเรียนจัดตารางฝึกซ้อมอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในหลายรายการจนได้รับรางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดง นางสาวเยาวเรศ สุมน ผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดเผยว่า “โรงเรียนมองเห็นศักยภาพของเด็กนักเรียนในด้านต่าง ๆ การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของ BEM ไม่เพียงช่วยส่งเสริมในด้านวิชาการ แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพในด้านต่างๆ เพื่อต่อยอดสู่ความสำเร็จที่จับต้องได้ และยังเป็นการสร้างกำลังใจให้กับเยาวชนที่มีความฝันอีกหลายคนด้วย”
ด้าน โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส ได้พัฒนาพื้นที่ในห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนจำลองสถานการณ์การจราจรสำหรับนักเรียน เพื่อต่อยอดการพัฒนาทักษะด้านการสังเกต การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้นักเรียนได้เรียนรู้สัญญาณไฟจราจร ป้ายจราจร ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้อง เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยบนท้องถนนและสร้างพฤติกรรมที่ถูกต้องในการใช้รถใช้ถนน โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ได้พัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และการมีวินัย โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการทำผ้าบาติกและการเพ้นท์กระเป๋าผ้า ตั้งแต่การออกแบบลวดลาย การเขียนเทียน การย้อมสี ไปจนถึงการตากและตกแต่งผลงาน นอกจากนี้ยังให้นักเรียนเรียนรู้กระบวนการทำน้ำค็อกเทล เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนความคิดและสามารถนำมาต่อยอดในการประกอบอาชีพต่อไปได้ในอนาคต โรงเรียนวัดเชิงกระบือ ต่อยอดจากการสนับสนุนด้วยการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม โดยให้นักเรียนได้ฝึกฝนและทำความรู้จักเครื่องดนตรีไทยหลากหลายชนิด พร้อมแสดงความสามารถผ่านการบรรเลงดนตรีไทย ขณะเดียวกันยังเป็นการฝึกสมาธิ รวมถึงการฝึกความสามัคคีและการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบอีกด้วย และโรงเรียนวัดสนามนอก มีการปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงเรียนให้เป็นแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ ที่ไม่เพียงส่งเสริมให้นักเรียนทานผักผลไม้ในแต่ละมื้อให้มากขึ้น ยังทำให้นักเรียนได้ทานผักที่ปลอดภัยไร้สารเคมีปนเปื้อน ตลอดจนสามารถนำผลผลิตไปขายเพื่อหารายได้อีกด้วย
BEM จะยังคงมุ่งมั่นสร้างโอกาสทางการศึกษา พร้อมกับดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนอันเป็นรากฐานที่แข็งแรงในการพัฒนาประเทศ เพื่อช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป