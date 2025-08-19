MILLกลับมาเดินเครื่องผลิตเหล็กอีกครั้ง ฟุ้ง Q2/68 EBITDA พลิกบวก 159 ล้านบาท

MILL ประกาศกลับมาเดินเครื่องการผลิตอีกครั้ง หลังจากหยุดดำเนินการบางส่วนไปในช่วงที่ผ่านมา ล่าสุดบริษัทได้เริ่มทยอยฟื้นกำลังการผลิต หนุนไตรมาส2/68 EBITAพลิกเป็นบวก 159 ล้านบาท ตั้งเป้าปี69ผลิตเหล็กกว่า8แสนตัน
นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ MILL เปิดเผยว่า บริษัทได้ทยอยกลับมาเดินเครื่องจักรผลิตอีกครั้งหลังหยุดดำเนินการบางส่วนในปีที่ผ่านมา เป็นสัญญาณเชิงบวกสร้างความมั่นใจให้กับอุตสาหกรรมเหล็กและคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ พร้อมกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจไทยการกลับมาผลิตในครั้งนี้
สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2568 บริษัทมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หรือ อีบิทด้า( EBITDA )พลิกกลับมาเป็นบวกที่ 159 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจน และเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับมาเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต
ทั้งนี้ มิลล์คอนมีแผนที่จะทยอยเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากหนึ่งโรงงาน และเตรียมขยายสู่การผลิตที่จังหวัดระยองและมิลล์คอน บูรพา ในระยะถัดไป รองรับความต้องการใช้เหล็กมาตรฐานคุณภาพของตลาดที่เพิ่มขึ้น
สำหรับการกลับมาผลิตในครั้งนี้ มิลล์คอนยังได้พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตด้วย เทคโนโลยีเตาหลอมไฟฟ้า Electric Arc Furnace (EAF) ที่สามารถหลอมเศษเหล็กได้ทุกประเภท ควบคุมคุณภาพได้แม่นยำ มีความบริสุทธิ์สูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รองรับการผลิตเหล็กตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย (มอก.) โดยปี2569 บริษัทวางเป้าหมายกลับมาผลิตเหล็กอีกครั้งในปริมาณกว่า 800,000 ตันต่อปี