ทอท.ฟันทุจริต”จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ซีทรู” พนักงาน ยื่นสอบ ผอ.สนามบินภูเก็ต ชี้เป็นคนสั่งประมูล

เช็กผลสอบทุจริตประมูล”พิมพ์สติ๊กเกอร์”เฉลิมพระเกียรติฯสนามบินภูเก็ต ผิดวินัยร้ายแรงโทษ”ปลดออก-ตัดเงินเดือน”พนักงาน 4 คน ยื่นประธานบอร์ดทอท.ขอความเป็นธรรม ชี้ประมูลตามคำสั่งผอ.และรองผอ.สนามบินภูเก็ตแต่ไม่ถูกสอบ
จากที่ “นสพ.ผู้จัดการรายวัน”ได้นำเสนอข่าวกรณี ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) มีการทุจริตประมูลจัดจ้างพิมพ์สติกเกอร์ซีทรู (See Through Sticker) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม2567 พร้อมติดตั้ง ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต วงเงิน 11,778,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นการดำเนินการไม่ถูกต้องตามขั้นตอน และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท. (AOT) ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยได้ชี้มูลความผิดพนักงานระดับบริหารจำนวน 4 คนที่เข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งโยกย้ายทั้ง 4 คน ให้เข้ามาปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2567 จากนั้นได้ตั้งคณะกรรมการลงโทษทางวินัย โดยผลสอบฯมีการชี้มูลพนักงานระดับบริหารจำนวน 4 คนที่เข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง รวม 2 ข้อกล่าวหา คือ 1.ใช้วิธีการจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยมิชอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บริษัท ภูเขาแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด และ 2. กำหนดราคากลางสูงกว่าราคาตลาดโดยทุจริต
รายงานข่าวจากทอท.แจ้งว่า ผลการสอบวินัยร้ายแรงได้แจ้งลงโทษแก่ ผู้กระทำผิดทั้ง 4 คน ประกอบกับด้วย 1.ให้นายจีรัฐติกุล เอี่ยมหิรัญ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา) 2.นายพีระ อากาศไชย ผู้อำนวยการฝ่ายท่าอากาศยานภูเก็ต สายสนับสนุนธุรกิจท่าอากาศยานภูเก็ต 3. นายภาคิน ศิริจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการท่าอากาศยาน (สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา)ท่าอากาศยานภูเก็ต 4. นายวิวัฒนา เอี่ยมจ้อย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ ฝ่ายท่าอากาศยานภูเก็ต สายสนับสนุนธุรกิจท่าอากาศยานภูเก็ต โดยให้ปลดออก 3 คนและ ตัดเงินเดือน 1 คน
และเมื่อช่วงเดือนก.ค. 2568 ที่ผ่านมา ที่ประชุมผู้บริหารทอท.ระดับ 11 ได้มีการพิจารณาผลสอบวินัยร้ายแรงและการลงโทษดังกล่าวแล้ว พร้อมกันนี้ ได้มีการพิจารณาให้การสอบสวนผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก 4 คน โดยเป็นผู้บริหารระดับสูง คือ นายมนต์ชัย ตระโหมด ผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต ,นางเปมิกา สีสาคูคาม รองผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต อีก 2 คน เป็นระดับผอ.ส่วนและระดับเจ้าหน้าที่ คาดว่าจะมีการนำเสนอรายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท.ในวันที่ 20 ส.ค.2568
รายงานข่าวแจ้งว่า นายจีรัฐติกุล เอี่ยมหิรัญ รองผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต และนายภาคิน ศิริจันทร์ ผอ.ฝ่ายการท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งถูกกล่าวหาและลงโทษปลดออก ได้ยื่นหนังสือถึงประธานบอร์ดทอท.และบอร์ดทอท.เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีถูกดำเนินคดีวินัยร้ายแรง โดยนายจีรัฐติกุลระบุว่า เมื่อถูกแจ้งข้อกล่าวหาฯ ได้ทำหนังสือชี้แจงข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการสอบสวนฯที่มี มีนายเจนวิทย์ มุสิกรัตน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) ทอท.เป็นประธาน
โดยอ้างพยานบุคคลคือ นายมนต์ชัย ตระโหมด ผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต กรณีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสุดภาครัฐพ.ส. 2560 มาตรา 56(2) (ซ) เพราะเห็นว่าเป็นการจัดซื้อที่เกี่ยวกับความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งหน่วยงานรัฐสามารถดำเนินการได้ตามกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561 ลงวันที่ 30 ม.ค. 2561 ข้อ 2(3) และผู้เกี่ยวข้องของท่าอากาศยานภูเก็ตกลั่นกรองให้ความเห็นชอบมาแล้วจึงได้ดำเนินการตาม และอนุมัติด้วยความสุจริตใจ และดำเนินการอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. (กอญ.ทอท.) ได้อนุมัติให้ถัวจ่ายงบประมาณแล้ว
พร้อมทั้งได้ขอให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงฯ สอบสวนพยานบุคคล คือ นายมนต์ชัย ตระโหมด ผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต และนางเปมิกา สีสาคูคาม รอง ผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต เพิ่มเติม
นอกจากนี้ นายเจนวิทย์ มุสิกรัตน์ รอง กอญ.ทอท.ในฐานะประธานสอบสวนวินัยร้ายแรงฯ ก็เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติถัวจ่ายงบดำเนินโครงการฯ จึงถือเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาทางปกครองที่ไม่เป็นกลางอีกด้วย
@ร้องสอบผอ.สนามบินภูเก็ต สั่งการประมูล
ส่วนหนังสือร้องเรียนของนายภาคิน ศิริจันทร์ ผอ.ฝ่ายการท่าอากาศยาน ภูเก็ต ระบุว่า ได้ดำเนินการจัดจ้างติดตั้งสติ๊กเกอรซีทรูเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้เสร็จตามกำหนดในวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งกรณีนี้ ตนเองได้ปฏิบัติตามคำสั่งของผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต ที่เป็นผู้สั่งการให้ ดำเนินการให้เสร็จตามกำหนด แต่ ทอท.มีคำสั่งแต่งตั้งสอบสวนความผิดวินัยร้ายแรงจำนวน 4 คน โดยไม่มีชื่อผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต ทั้งที่เป็นคนสั่งการด้วยวาจา พาส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ไปสำรวจพื้นที่เพื่อติดตั้งสติ๊กเกอร์อาคารผู้โดยสาร และเป็นผู้รายงานขออนุมัติขอหัวจ่ายงบประมาณไปยังกอญ.ทอท.
ตามเหตุผลข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นการกระทำโดยสุจริตตามที่ผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ตที่เป็นผู้บังคับบัญชาสั่งการและมอบหมายให้ดำเนินการเพื่อความสำเร็จของงานตามเวลาที่กำหนดไม่ได้มีการทุจริตที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ควรได้รับโดยชอบด้วยกฎหมาย และการจัดจ้างดังกล่าวอยู่ภายในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากกอญ.ทอท. ให้ถัวจ่ายงบประมาณแล้วและทอท.ไม่ได้รับความเสียหายในกรณีดังกล่าว
ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ 2560 มาตรา 56 นั้น ได้มีการหารือกับ ส่วนงานเจ้าของเรื่อง ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาพัสดุ คือนายพีระ อากาศไชย ผอ.ฝ่ายฯ ได้แนะนำว่าให้ดำเนินการด้วยวิธีดังกล่าว และ จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดหาพัสดุตามโครงการดังกล่าวที่เป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการคมนาคมและตามสั่งการของกอญ.ทอท. ให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย และในกรณีดังกล่าวมีนางเปรมิกา สีสาคูคาม รอง ผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นผู้กำกับดูแลสายงานอำนวยการ ได้การกรองตามสายงานมาแล้ว การจัดซื้อจัดจ้างอยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ ไม่ได้ทุจริตต่อหน้าที่ โดยได้ ขอให้คณะกรรมการทอท. สั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมพยายามบุคคลที่กล่าวอ้างในประเด็นนี้จำนวน 3 คน
คือนายธนานุสรณ์ พงษ์เนตร ซึ่งเป็นผู้พิมพ์รายงานการจัดจ้าง 2 นายวิวัฒนา เอี่ยมจ้อย ผู้อำนวยการส่วนพัสดุฯ ในช่วงเกิดเหตุเนื่องจากเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายท่าอากาศยาน ในการจัดจ้าง และ นางเปมิกา ศรีสาคูคำ รองผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลสายงานสนับสนุนธุรกิจ
@“บ.ภูเขา แอดเวอร์ไทซิ่ง”ยื่นขอคืนเงินประกันสัญญา
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2568 บริษัท ภูเขา แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ได้มีหนังสือ ถึงผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) โดยระบุว่า บริษัทได้เข้าดำเนินการติดตั้งสติ๊กเกอร์ เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2567 จริง โดยมีหนังสือขออนุญาตเข้าดำเนินการในพื้นที่ยื่นต่อ ทภก.ตามระเบียบขั้นตอนต่างๆ และทภก.ได้อนุญาตโดยการออกบัตรให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เข้าดำเนินการวันที่ 17 ก.ค. 2567 ก่อนที่บริษัทฯได้รับการลงนามสัญญาจ้าง ไม่ได้เป็นความประสงค์ของบริษัทฯ เนื่องจาก ได้รับแจ้งจากทภก.ต้องการให้บริษัทฯดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ทันวันที่ 28 ก.ค. 2567 จึงเป็นการดำเนินการอันสุจริต
กรณีไม่เป็นไปตามกระบวนการจัดหาทางพัสดุฯนั้นบริษัทฯเป็นเอกชน ไม่ใช่หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จึงไม่มีความรู้ในกระบวนการราชการ หากทอท.มีความประสงค์ให้สัญญาจ้างติดตั้งสติ๊กเกอร์ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นโมฆะ เนื่องจากไม่เป็นไปตามกระบวนการพัสดุที่ทางรัฐกำหนด บริษัทฯยินดีให้ความร่วมมือเพื่อให้ผลงานเฉลิมพระเกียรติ ฯตามวัตถุประสงคต์ โดยบริษัทฯไม่เรียกเก็บค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยขอรับเงินสดที่วางไว้เป็นหลักประกันสัญญาจ้าง ลงวันที่ 28 ก.ค. 2567 คืน เนื่องจากต้องใช้สำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรักษาสภาพคล่องของธุรกิจ