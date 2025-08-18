PEAนำร่องพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบไมโครกริดที่เกาะพะลวย ชูต้นแบบGreen Island แห่งแรกของไทย

PEA นำร่องพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก(Microgrid)ให้ประชาชนบนเกาะพะลวย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 1,000 kW ระบบกักเก็บพลังงาน ขนาด 1.935 MWh พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าเท่ากับบนฝั่งที่ 4บาทต่อหน่วย ส่งผลให้เกาะพะลวยเป็นเกาะที่ใช้พลังงานสะอาด(Green Island)ต้นแบบแห่งแรกของไทย ล่าสุดเตรียมสำรวจเกาะต่างๆในหมู่เกาะอ่างทองเพื่อขยายเกาะใช้พลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้น กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
นายมงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid) โดยมี นายอุดมศักดิ์ เต็มวงษ์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวรายงาน ณ เกาะพะลวย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568
โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้เข้าไปดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 1,000 กิโลวัตต์ (kW ) ระบบกักเก็บพลังงาน(แบตเตอรี่)ขนาด 1.935 เมกะวัตต์ชั่วโมง (MWh) ระบบกำเนิดไฟฟ้าสำรอง 2 เครื่อง เครื่องละ 300 kW รวม 600 kW รวมมูลค่าการลงทุน 172ล้านบาท ซึ่งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ จะทำงานสลับกันตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ หรือในกรณีที่ความเข้มของแสงไม่เพียงพอสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า หรือแบตเตอรี่เหลือพลังงานต่ำกว่าที่กำหนด ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะแบบ Microgrid จะสั่งการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเพื่อช่วยจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนบนเกาะพะลวย
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทำงานร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ดังกล่าว ทำให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและมั่นคง ทำให้ชาวบ้านบนเกาะพะลวยที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ได้มีไฟฟ้าใช้เพียงพอตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประกอบอาชีพในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและทำให้ชาวบ้านมีความสะดวกสบาย มีอาชีพเพื่อส่งเสริมรายได้และพัฒนาด้านการศึกษา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Island) ถือว่าเป็นเกาะที่ใช้พลังงานสะอาดต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย นับเป็นก้าวสำคัญของPEAในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานสะอาด
ขณะนี้ PEA กำลังพิจารณาเพิ่มเกาะที่ใช้พลังงานสะอาดในบริเวณหมู่เกาะอ่างทอง เลือกเกาะที่มีศักยภาพเพื่อติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ควบคู่ระบบกักเก็บไฟฟ้า โดยประชาชนอยู่อาศัยบนเกาะดังกล่าวแต่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ แต่มีต้องการใช้ไฟฟ้า โดยใช้คอนเซ็ปท์โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid)เหมือนเกาะพะลวย ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านบนเกาะดีขึ้น
สำหรับอัตราค่าไฟฟ้าที่จำหน่ายให้กับชาวบ้านบนเกาะพะลวยจะเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าบนฝั่งที่อัตรา 4บาท/หน่วย (รวมค่าเอฟที) ลดความเหลื่อมล้ำ เนื่องจากเดิมที่ชาวบ้านบนเกาะพะลวยไม่มีไฟฟ้าใช้ ทำให้บางรายต้องใช้น้ำมันดีเซลปั่นผลิตไฟฟ้าหรือติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา ทำให้มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่สูง
นายมงคล กล่าวว่า ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีการจ่ายไฟฟ้าให้กับชาวบ้านที่อาศัยบนเกาะพะลวยแล้ว 124 ครอบครัว การจ่ายไฟฟ้ารองรับได้189 ครัวเรือน ซึ่งภาพรวมมีประชาชนอาศัยบนเกาะพะลวยทั้งหมด 237 ครอบครัว แต่บางครอบครัวยังไม่มีทะเบียนบ้านหรืออาศัยในพื้นที่ป่าสงวน จึงไม่สามารถดำเนินการจ่ายไฟฟ้าให้ได้
โดย PEA มีข้อตกลงร่วมกันกับชาวบ้านบนเกาะพะลวยในการจำกัดการจ่ายไฟฟ้าให้แต่ละครัวเรือนละ 5แอมป์ เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ได้อย่างเท่าเทียมและเพียงพอก่อน แม้ว่าจะเริ่มมีรีสอร์ตหรือโฮมสเตย์ที่อยากติดตั้งเครื่องปรับอากาศทำให้การใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยปัจจุบัน PEAมีไฟฟ้าเหลือจากการกักเก็บไฟฟ้าราว 40-50% ซึ่งเพียงพอรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนที่ติดปัญหาไม่มีทะเบียนบ้านได้
“ภาพรวมความต้องการใช้ไฟฟ้าในครึ่งหลังปี2568 PEAประเมินว่าการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนเติบโตขึ้น5% ส่วนภาคอุตสาหกรรมทรงตัวไม่เติบโต โดยPEAมีลูกค้าภาคครัวเรือนใช้ไฟฟ้าของPEAมี22ล้านรายคิดเป็น60-70%”
เกาะพะลวยตั้งอยู่ในเขตตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่ราว 16 ตารางกิโลเมตร ทางด้านเหนือตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง มีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ 189 ครัวเรือน และมีหน่วยงานราชการจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านเกาะพลวย ไปรษณีย์เกาะพะลวย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะพลวย และอ่างเก็บน้ำเกาะพะลวย (พพ.) ที่ผ่านมา ประชาชนบนเกาะประสบปัญหาไฟฟ้าขาดแคลน ต้องใช้ไฟจากระบบโซลาร์เซลล์ ที่ติดตั้งโดยโครงการของรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน และเครื่องปั่นไฟดีเซล ซึ่งมีต้นทุนน้ำมันราคาสูง หรือบางครัวเรือนมีแบตเตอรี่เก็บไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ใช้ตอนกลางคืน แต่ยังคงประสบปัญหาเนื่องจากสภาพอากาศ