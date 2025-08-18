สมาคมสื่อนานาชาติฯ จัดประชุมใหญ่ฯ ปี 68 พร้อมเปิดศูนย์ที่ปรึกษานักธุรกิจนานาชาติ

สมาคมสื่อมวลชนนานาชาติ ประเทศไทย (International Media Association of Thailand – IMCT) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 ควบคู่กับพิธีเปิด ศูนย์ที่ปรึกษานักธุรกิจนานาชาติ (International Business Consulting Center) ณ โรงแรมเบส เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการบริหาร สมาชิกสมาคม และผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจและสื่อสารมวลชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
ภายในงาน สมาคมฯ ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานรอบปี 2567–2568 ครอบคลุมกิจกรรมและความก้าวหน้าที่สำคัญ พร้อมรายงานสถานะทางการเงินและผลการตรวจสอบบัญชี ก่อนเข้าสู่การรับรองแผนการดำเนินงานประจำปี 2568 ซึ่งมุ่งเน้นการขยายบทบาทของสมาคมในเวทีสื่อสารมวลชนระหว่างประเทศ
พิธีเปิด ศูนย์ที่ปรึกษานักธุรกิจนานาชาติ ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วม ได้แก่ หม่อมหลวง ภู่ทอง ทองใหญ่ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, นายวรวิทย์ สิงห์อินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ และ นายพุฒิเมธ สงวนกิจวิบูลย์ เลขานุการรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นายชัชพล บุญธนาพิบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์ที่ปรึกษานักธุรกิจนานาชาติ กล่าวว่า “ศูนย์แห่งนี้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกสนับสนุนผู้ลงทุนต่างประเทศ ให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ด้วยบริการให้คำปรึกษาที่ครบวงจร เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างประเทศ และเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ บนเวทีโลก”
ในช่วงบ่าย สมาคมฯ ได้จัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “Thailand’s Survival Amidst Deepening US-China Conflict – การรอดของไทยท่ามกลาง ‘สงคราม’ สหรัฐฯ–จีน ทุกมิติ” โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงลึก ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม พร้อมข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการปรับตัวของภาคธุรกิจไทย รวมถึงการอัปเดตเทรนด์สื่อดิจิทัล
การประชุมและพิธีเปิดในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสมาคมสื่อมวลชนข้ามชาติในการทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างสื่อ ภาคธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทย โดยเน้นย้ำว่า “ความร่วมมือและความเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกภาคส่วน คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยก้าวผ่านความท้าทายจากความขัดแย้งระดับโลกได้อย่างมั่นคง”