AOT จัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลวันแม่แห่งชาติ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล "AOT เคียงข้าง และแบ่งปัน" ประจำปีงบประมาณ 2568 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2568 เพื่อเป็นการ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการแสดงความจงรักภักดี สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมด้วยจิตสาธารณะ รวมถึงเป็นการปลูกฝังสิ่งที่ดีงามในการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ โดยมีนายธัญญา เสียงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ นางแววฤทัย ศุษิลวรณ์ ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT พร้อมด้วยพนักงาน AOT ร่วมกันจัดเตรียมข้าวหอมปทุมธานีจำนวน 400 ชุด และน้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวด มอบให้กับชุมชนในพื้นที่เขตดอนเมือง โดยมีนางสาวนิตยา ทองพิมล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สำนักงานเขตดอนเมือง เป็นผู้แทนรับมอบเมื่อเร็วๆ นี้ ณ สำนักงานใหญ่ AOT
ทั้งนี้ AOT ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเเละการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)