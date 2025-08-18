ยูอาร์ซี ส่งต่อความห่วงใยสู่ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้วยผลิตภัณฑ์ แจ็ค แอนด์ จิลกว่า 377,000 บาท

บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวภายใต้แบรนด์ แจ็คแอนด์จิล (Jack’n Jill) นำโดย นายฐานันท์ สุวรรณรักษ์ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ประเทศไทย พร้อมด้วยนางสาวพรทิพย์ ลีลาเลิศวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เดินหน้ายืนหยัดเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์วิกฤต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อกำลังใจ และความช่วยเหลือไปยังผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ด้วยพลังเล็ก ๆ ผ่านการมอบผลิตภัณฑ์แบรนด์ Jack’n Jill อันประกอบไปด้วย ฟันโอ คุกกี้, ฟันโอ แครกเกอร์, ดิวเบอร์รี่ เค้ก และ ดิวเบอร์รี่ ฟรุ๊ตพาย มูลค่ารวมกว่า 377,000 บาท ส่งมอบผ่านกองทัพบกโดย พลโท อานุภาพ ศิริมณฑล รองเสนาธิการทหารบก เป็นประธานรับมอบจากทางกองทัพบก เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยชายแดนไทย-กัมพูชา และเพื่อสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิกระจกเงา ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้ำท่วม
นายฐานันท์ สุวรรณรักษ์ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ประเทศไทย บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "ยูอาร์ซี ดำเนินธุรกิจและเติบโตเคียงคู่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน ในฐานะผู้นำด้านขนมขบเคี้ยว เรามีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตต่างๆ โดยหวังว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะช่วยสร้างร้อยยิ้ม กำลังใจ และช่วยบรรเทาความหิวในยามจำเป็นได้ ซึ่งสินค้าของเราอย่างคุกกี้ แครกเกอร์ และพัฟเค้ก นอกจากจะกินง่าย อิ่มท้องแล้ว ยังเก็บไว้ได้นาน เหมาะกับการใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เราจึงอยากส่งมอบความช่วยเหลือและน้ำใจให้ผู้ประสบภัย ผ่านความร่วมมือของพนักงานองค์กร ภาครัฐ มูลนิธิ รวมไปถึงองค์กรการกุศลในทุกภาคส่วน เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือ และพลังใจให้กับผู้ที่เดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที"
ยูอาร์ซี ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานให้มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่เสมอ โดยในครั้งนี้ เราส่งต่อความช่วยเหลือเพิ่มอีกทางผ่านมูลนิธิกระจกเงา โดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่าง ๆ มูลค่ากว่า 110,000 บาท โดยพนักงานในองค์กรยังร่วมมือร่วมใจกันระดมทุนบริจาคเงินในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการมีส่วนร่วมของพนักงานสะท้อนวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความภาคภูมิใจและความร่วมมือในทีมงาน และหวังว่าความช่วยเหลือเหล่านี้จะเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยผ่านช่วงเวลายากลำบากได้
จากเจตนารมณ์ของเราที่ว่า "Delight everyone with good food choices" เราพร้อมส่งมอบผลิตภัฒฑ์ที่ดีและคุ้มค่าให้กับผู้บริโภค และพร้อมที่จะเดินหน้าตอบแทนและรับผิดชอบต่อสังคมในทุกมิติ ด้วยความเชื่อมั่นว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในเร็ววัน และเมื่อเราร้อยเรียงพลังของคนดีเข้าด้วยกัน เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและผลักดันให้สังคมไทยเข้มแข็งและงดงามมากยิ่งขึ้น- นายฐานันท์ กล่าว