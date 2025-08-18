สยามอะเมซิ่งพาร์ค ฉลอง 45 ปี เตรียมเปิดตัวเครื่องเล่นใหม่โซนสวนน้ำ มอบเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณ

สยามอะเมซิ่งพาร์ค เตรียมเปิดเครื่องเล่นทางน้ำใหม่ กลางทะเล-กรุงเทพฯ มอบของขวัญพิเศษแทนคำขอบคุณ ฉลองครบรอบ 45 ปี
ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ ผู้ก่อตั้งสยามอะเมซิ่งพาร์ค (สวนสยาม เดิม) และประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัทสยามพาร์คซิตี้ เปิดเผยว่า เพื่อเฉลิมฉลองและตอบแทนผู้มีอุปการคุณในวาระครบรอบ 45 ปี สยามอะเมซิ่งพาร์คได้ลงทุนครั้งใหญ่กว่า 200 ล้าน อัพเกรดสวนน้ำให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น
โดยในเฟสแรก เดือนตุลาคม 2568 นี้ เตรียมเปิดเครื่องเล่นทางน้ำใหม่ที่ได้ออกแบบมาพิเศษสำหรับเด็กและครอบครัว ตั้งอยู่กลางทะเล-กรุงเทพฯ ทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลก รับรองโดยกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ดส
และเฟสสอง มีแผนที่จะเปิดให้บริการเครื่องเล่นทางน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติมอีก 2 ชนิด ที่จะสร้างความสนุกแบบเอ็กซ์ตรีมเอาใจกลุ่มวัยรุ่น คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2569
อันจะเป็นการสร้างความสดใสและต่อยอดความสำเร็จของเครื่องเล่นทางน้ำเดิมซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูง ทั้งสไลเดอร์ยักษ์ 7 สี ซูเปอร์สไปรัล ไซ-แอม ลากูน ทะเลเทียม และธารน้ำวน
นอกจากนี้ สยามอะเมซิ่งพาร์คยังพร้อมบริการเครื่องเล่นสวนสนุกอีกเกือบ 30 ชนิด ถูกใจสมาชิกทุกวัย โดยได้เดินหน้าปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับสู่การเป็นธีมปาร์คระดับสากล เน้นความปลอดภัย สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร และเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียว เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้มาเยือนจากทั่วโลก
สยามอะเมซิ่งพาร์คเปิดบริการทุกวัน เที่ยวสนุกคุ้มที่สุด ซื้อบัตรครั้งเดียวเที่ยวได้ทั้งสวนน้ำสวนสนุกไม่จำกัดรอบทั้งวัน ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม พร้อมเที่ยวฟรี!! บางกอกเวิลด์และสวนป่าเมืองบางกอก พบกับโปรโมชั่นดีที่สุดฉลอง 45 ปีที่ ticket.siamamazingpark.com
ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ ผู้ก่อตั้งสยามอะเมซิ่งพาร์ค (สวนสยาม เดิม) และประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัทสยามพาร์คซิตี้ เปิดเผยว่า เพื่อเฉลิมฉลองและตอบแทนผู้มีอุปการคุณในวาระครบรอบ 45 ปี สยามอะเมซิ่งพาร์คได้ลงทุนครั้งใหญ่กว่า 200 ล้าน อัพเกรดสวนน้ำให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น
โดยในเฟสแรก เดือนตุลาคม 2568 นี้ เตรียมเปิดเครื่องเล่นทางน้ำใหม่ที่ได้ออกแบบมาพิเศษสำหรับเด็กและครอบครัว ตั้งอยู่กลางทะเล-กรุงเทพฯ ทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลก รับรองโดยกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ดส
และเฟสสอง มีแผนที่จะเปิดให้บริการเครื่องเล่นทางน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติมอีก 2 ชนิด ที่จะสร้างความสนุกแบบเอ็กซ์ตรีมเอาใจกลุ่มวัยรุ่น คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2569
อันจะเป็นการสร้างความสดใสและต่อยอดความสำเร็จของเครื่องเล่นทางน้ำเดิมซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูง ทั้งสไลเดอร์ยักษ์ 7 สี ซูเปอร์สไปรัล ไซ-แอม ลากูน ทะเลเทียม และธารน้ำวน
นอกจากนี้ สยามอะเมซิ่งพาร์คยังพร้อมบริการเครื่องเล่นสวนสนุกอีกเกือบ 30 ชนิด ถูกใจสมาชิกทุกวัย โดยได้เดินหน้าปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับสู่การเป็นธีมปาร์คระดับสากล เน้นความปลอดภัย สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร และเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียว เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้มาเยือนจากทั่วโลก
สยามอะเมซิ่งพาร์คเปิดบริการทุกวัน เที่ยวสนุกคุ้มที่สุด ซื้อบัตรครั้งเดียวเที่ยวได้ทั้งสวนน้ำสวนสนุกไม่จำกัดรอบทั้งวัน ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม พร้อมเที่ยวฟรี!! บางกอกเวิลด์และสวนป่าเมืองบางกอก พบกับโปรโมชั่นดีที่สุดฉลอง 45 ปีที่ ticket.siamamazingpark.com