รฟท.ตั้ง SRTA ตัวแทนรับชำระค่าเช่าที่ดินทั่วปท. กว่า 1.2 หมื่นสัญญาช่วงรอเอกสารจ้างบริหารสมบูรณ์

บอร์ดรฟท.มีมติแต่งตั้ง SRTA เป็นตัวแทนรับชำระเงินค่าเช่าที่ดิน กว่า 12,000 สัญญาไปก่อน ตั้งแต่ 1 ส.ค. 68 ช่วงรอยต่อระหว่างรอเอกสารสัญญาว่าจ้างบริหารที่ดินระหว่างรฟท.และบริษัทลูกยังไม่สมบูรณ์ เพื่อความสะดวกของผู้เช่าทุกราย
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย (บอร์ด รฟท.) วาระพิเศษเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2568 มีมติ แต่งตั้ง บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด หรือ อทส. (SRTA) บริษัทลูกบริหารทรัพย์สินของรฟท. เป็นผู้แทนรับชำระค่าเช่าที่ดินและผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ รฟท. ตามสัญญาเช่าและข้อตกลงต่าง ๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป ผู้เช่าและผู้เกี่ยวข้องสามารถติดต่อชำระเงินหรือดำเนินการที่เกี่ยวข้องได้ที่: บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัดแผนกบริหารสัญญา โทร 081 235 4050
ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่าสิทธิครอบครอง และผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ รฟท. ที่มีประมาณ 12,000 สัญญา ให้สามารถชำระค่าเช่า หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้โดยตรงกับบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด โดยผู้เช่าทุกรายสามารถดำเนินการชำระเงินตามข้อกำหนดการชำระค่าเช่าตามสัญญาเหมือนเดิม
รายงานข่าวระบุว่า ขอบเขตการมอบอำนาจ รฟท.ระบุถึง ความจำเป็นต้องดำเนินการเรียกเก็บเงินจากบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีภาระผูกพัน หรือค้างชำระค่าเช่า/ค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ ฯลฯตามสัญญาเช่าทรัพย์สินที่ได้รับมอบหมายจากการรถไฟฯ แต่งตั้ง บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด เป็นตัวแทนของ การรถไฟฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ติดต่อ ทวงถาม หรือเจรจากับผู้ที่เป็นผู้เช่าและลูกหนี้ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
2. ลงนามในหนังสือ เอกสาร หรือทำรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงิน
3. รับชำระเงินแทน และออกใบเสร็จ หรือหลักฐานการชำระให้แก่ลูกหนี้ โดยตัวแทนจะต้องจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ได้รับนั้น หรือวันทำการฯ ถัดไป
4. ดำเนินการในทางกฎหมายตามอำนาจหน้าที่ หากมีความจำเป็น
5. การดำเนินการตามข้อ 1-4 ตัวแทนสามารถมอบอำนาจให้ตัวแทนช่วงดำเนินการแทนได้
รายงานข่าวระบุว่า รฟท.มีที่ดินเชิงพาณิชย์ (Non Core) ทั้งหมด 38,469 ไร่ มีสัญญาเช่าจำนวน 12,233 สัญญา ประกอบด้วย 1.สัญญา ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน จำนวน 5,856 สัญญา 2. สัญญาฝ่ายปฏิบัติการเดินรถจำนวน 6,369 สัญญา 3.สัญญาฝ่ายอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม จำนวน 8 สัญญา ซึ่งมีทั้งที่สัญญายังไม่สิ้นสุด ซึ่งรฟท.จะจ้าง SRTA บริหารสัญญาไปก่อน และสัญญาเช่าที่สิ้นสุดแล้ว รฟท.จะให้ SRTA เช่าช่วงบริหาร
โดยรฟท.ได้มีการส่งมอบแฟ้มสัญญาเช่า และการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ (Non Core) ให้ SRTA ไปแล้วเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2567 แต่เนื่องจาก กระบวนการด้านเอกสารสัญญาจ้างระหว่าง รฟท. และ SRTA หรือในฐานะบริษัทแม่ และ บริษัทลูก ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องยังไม่สมบูรณ์ ทำให้ผู้เช่ายังต้องชำระค่าเช่ากับรฟท. ดังนั้น รฟท. จึงต้องแต่งตั้ง SRTA เป็นผู้แทนรับชำระเงินแทน รฟท. ทั้งหมดไปก่อนเพื่อความสะดวก