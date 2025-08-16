BEARRUNRUN ชี้ AI ตัวช่วยสำคัญ ฝ่าวิกฤตการแข่งขัน พลิก CRM เป็นเครื่องมือ “ปิดการขาย”

ในสภาวะที่การแข่งขันสูงและการหาลูกค้าใหม่เป็นเรื่องท้าทาย นักการตลาดหลายองค์กรกำลังมองหาเครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและวัดผลได้จริง BEARRUNRUN (แบร์รันรัน) ดิจิทัลเอเจนซี่ที่เชี่ยวชาญด้าน AI และ Data ได้ออกมาเปิดเผยกลยุทธ์สำคัญในการนำ Agentic AI มาผนวกเข้ากับข้อมูลลูกค้า (CRM) เพื่อยกระดับการตลาดและสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จับต้องได้ โดยเฉพาะการ "ปิดการขาย" ผ่านแคมเปญแบบ Personalization ที่รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
คุณนิพนธ์ แสงธีระพานิชย์ Chief Executive Officer (CEO) ของ BEARRUNRUN กล่าวถึงปัญหาที่นักการตลาดในองค์กรใหญ่ต้องเผชิญว่า "ความกดดันและข้อจำกัดมีมาก โดยเฉพาะเมื่อข้อมูลลูกค้า (CRM) ไม่ได้เชื่อมต่อกับ Social Profile ทำให้การทำตลาดรูปแบบใหม่ๆ เป็นเรื่องท้าทาย" และได้เน้นย้ำว่า ด้วยแนวทางการทำงานของ BEARRUNRUN และการนำ AI มาใช้ "เราไม่ได้แค่มอบเครื่องมือ แต่จะร่วมกันหาโซลูชั่นที่จะช่วยให้การทำการตลาดของคุณ ‘เร็วขึ้น ลึกซึ้งขึ้น’ และมั่นใจได้ว่าทุกย่างก้าวของการตลาดจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แท้จริง"
การนำ AI มาใช้เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล CRM กับ Social Data จึงเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างแคมเปญที่ตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละบุคคลได้อย่างตรงจุด ซึ่งทาง BEARRUNRUN ได้นำเสนอ 5 แนวทางในการนำ Agentic AI มายกระดับ CRM เพื่อปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ:
1. AI Response & Close Sales: ใช้ AI ที่มีเทคโนโลยี Natural Language Processing (NLP) ช่วยตอบแชทลูกค้าแบบ Real-time เข้าใจภาษามนุษย์ และดึงข้อมูลจาก CRM มาสร้างการสื่อสารแบบ Personalized เพื่อเก็บ Lead และกระตุ้นการตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็ว
2. AI Knowledge Management: ฝึกฝน AI ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์โดยเฉพาะ สามารถตอบทุกคำถามของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ และทำงานร่วมกับแอดมินได้อย่างราบรื่นตลอด 24 ชั่วโมง
3. AI Data Collection: ใช้ AI ช่วยเก็บข้อมูลเชิงลึกจากบทสนทนาในแชทลูกค้าอัตโนมัติ เช่น ความสนใจเฉพาะด้าน ชื่อ เบอร์โทร หรืออีเมล เพื่อนำไปต่อยอดทำการตลาดได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องใช้พนักงาน
4. AI Classification & Personalization: ให้ AI ช่วยจัดกลุ่มลูกค้าอัตโนมัติจาก Social Profile เช่น กลุ่มที่มีครอบครัว หรือกลุ่มที่เลี้ยงสัตว์ จากนั้นเชื่อมโยงกับ CRM เพื่อนำเสนอข้อเสนอและคอนเทนต์ที่ตรงใจลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างแม่นยำ
5. AI Co-Creation & Optimized Budgeting: ใช้ AI ช่วยลดต้นทุนและเวลาในการสร้างสรรค์คอนเทนต์โฆษณา โดยเฉพาะวิดีโอ ไปจนถึงการบริหารงบประมาณโฆษณาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการส่งคอนเทนต์ที่ถูกคน ถูกที่ ถูกเวลา
คุณปาณิสรา ธนวงศ์จินดา Chief Operation Officer (COO) BEARRUNRUN เชื่อว่างาน Creative ที่มีประสิทธิภาพมักเกิดจากการ ‘ตั้งคำถาม’ ที่ลึกซึ้งว่าเราเข้าใจปัญหาลูกค้าจริงหรือไม่? เพราะไอเดียที่มี Impact ต้องมาจาก Insight ที่ตอบโจทย์ลูกค้าจริงๆ ไม่ใช่แค่การคาดการณ์ "ในขณะที่เรามีข้อมูลมากมาย AI จะมาเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราตั้งคำถามที่ลึกขึ้นและได้คำตอบที่ชัดเจนมากขึ้น
คุณจตุพร กลีบแก้ว Chief Technology Officer (CTO) BEARRUNRUN เล่าจากประสบการณ์ที่ได้ร่วมงานกับนักการตลาดหลากหลายองค์กรว่า ปัญหาสำคัญที่หลายคนเผชิญคือ ‘เวลา’ ที่เสียไปกับการรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายและยังต้องพึ่งพา manual process เป็นหลัก "การนำเทคโนโลยีและ AI เข้ามาเปลี่ยน ‘ข้อมูลกระจัดกระจาย’ ให้กลายเป็น ‘ความเข้าใจแบบเรียลไทม์’ คือจุดเปลี่ยนสำคัญ นักการตลาดสามารถออกแบบรายงานหรือแดชบอร์ดในมุมมองที่ต้องการ เห็น Insight ได้ทันที และตัดสินใจได้แม่นยำบนพื้นฐานของข้อมูลจริง"
คุณกฤษฎา หลินภัทรชัย Chief Marketing Officer บริษัท บุโคล่า จำกัด ผู้พัฒนา AI Chatbot Automation Platform "BOOKOLA" สำหรับธุรกิจโรงแรม ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กับ BEARRUNRUN กล่าวเสริมว่า “BOOKOLA เกิดขึ้นจากความเชื่อว่าโรงแรมไม่ใช่แค่ 'ที่พัก' แต่คือ 'Experience' ที่เริ่มตั้งแต่วินาทีแรกที่ลูกค้าแชทเข้ามา” แพลตฟอร์มนี้พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่โรงแรมมัก ‘พลาดโอกาส’ ในการสร้างความประทับใจบน Social Media เพราะทีมงานตอบลูกค้าไม่ทัน การนำ AI เข้ามาช่วยทำให้ลูกค้าสามารถจองและชำระเงินได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง เพียงแค่โรงแรมเปลี่ยน Social Media จากช่องทางการตลาดธรรมดา ให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของประสบการณ์ที่ดีกว่า ก็จะสามารถเพิ่มยอดขายได้ตลอดเวลา ปัจจุบันมีโรงแรมใช้บริการ BOOKOLA มากกว่า 50 แห่งในระยะเวลาเพียง 2 ปี ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงประสิทธิภาพที่แท้จริงของ AI ในการยกระดับบริการและการขาย
คุณนิพนธ์ กล่าวย้ำปิดท้ายว่า “การนำเทคโนโลยีและ AI มาใช้ในยุคนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเครื่องมือ แต่เป็นเรื่องของการสร้างสมดุลระหว่าง "Faster Technologies" ที่ตอบโจทย์ประสิทธิภาพ และ "Deeper Creativities" ที่เข้าใจ Insight ของผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง การประยุกต์ใช้ AI ในองค์กรจึงเปรียบเสมือนการปลดล็อกศักยภาพด้านการตลาด ทำให้แบรนด์สามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า สร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ”