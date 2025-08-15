คาโอ เปิดโลก “Kirei World” ชวนสัมผัสประสบการณ์นวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์ ร่วมปล่อยไอเดียเพื่อสร้างโลกที่สมบูรณ์และยั่งยืน ในงาน NST Fair 2025

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Kao ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและเคมีภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2568 หรือ NST Fair 2025 จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ภายใต้แนวคิด “Science in action for Sustainable Community” โดยคาโอชวนทุกท่านมาสัมผัสประสบการณ์ “Kirei World Tour” หรือ โลกคิเรอิ โลกที่คาโอต้องการสร้างเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้คน (People) และโลกใบนี้ (Planet) ผ่านการสัมผัสนวัตกรรมสุดล้ำจากผลิตภัณฑ์ ปลดปล่อยจินตนาการสร้างไอเดียเพื่อโลกของการอยู่ร่วมกัน และเรียนรู้แนวคิดผลิตภัณฑ์ภายใต้ความยั่งยืนของคาโอ ที่ช่วยปกป้องดูแลสุขอนามัยของคนไทยมาอย่างยาวนานควบคู่กับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมกับโลกของวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมหลากหลาย โดยงานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 9 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2568 เวลา 09.00 – 19.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) อาคาร 5 - 6 ชั้น LG
สำหรับ “Kirei World Tour” หรือ โลกคิเรอิ ของคาโอ เปรียบเสมือนโลกแห่งความสมบูรณ์และยั่งยืน ได้นำเสนอแนวคิดการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม บนพื้นที่จัดแสดงขนาด 75 ตารางเมตร พร้อมกิจกรรมสนุกๆ ที่แบ่งออกเป็น 3 โซนหลัก ได้แก่
1. โซน Tsukisai พบกับความมหัศจรรย์ทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในชีวิตประจำวัน และสัมผัสกับนวัตกรรมสุดล้ำของผลิตภัณฑ์คาโอที่อยู่รอบตัว ผ่านการทดลองที่เข้าใจง่ายและสนุกสนานของแบรนด์ต่างๆ ได้แก่:
• พิสูจน์พลังปกป้องผิวจากแสงแดดด้วยกล้อง UV Camera ของ บิโอเร ยูวี (Biore UV) กล้องที่จะช่วยให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานของครีมกันแดดในการปกป้องผิวจากรังสียูวีได้อย่างชัดเจน เสมือนมีเกราะป้องกันล่องหนที่คุณมองเห็นได้ด้วยตาตัวเอง
• นวัตกรรมเทคโนโลยีป้องกันยุงประสิทธิภาพสูงจากญี่ปุ่นใน บิโอเร การ์ด มอส บล็อก เซรั่ม* (Biore Guard Mos Block Serum) ร่วมการสาธิตจำลองประสิทธิภาพของ บิโอเร การ์ด มอส บล็อก เซรั่ม* และเรียนรู้เรื่องประเภทของยุงและศึกษาลักษณะทางกายภาพยุงผ่านกล้องจุลทรรศน์ *เซรั่ม (Serum) สื่อถึงรูปแบบของเนื้อผลิตภัณฑ์ ไม่ได้สื่อถึงความเข้มข้น การซึมสู่ผิวและไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
• ทึ่งกับพลังทำความสะอาดของ มาจิคลีน แอคทีฟ (Magiclean Active) การสาธิตที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำสูตรไม่มีกรดไฮโดรคลอริกก็สามารถขจัดคราบขาประจำได้โดยไม่กัดกร่อน ไม่ทำลายพื้นผิวกระเบื้องหรือวัสดุต่างๆ ภายในบ้าน ได้อย่างน่าอัศจรรย์
2. โซนไอเดียเพื่อโลก ชวนปลดปล่อยจินตนาการไปกับการสร้างสรรค์งานศิลปะดิจิทัลบนจอ LED อินเทอร์แอคทีฟ ที่สามารถร่วมวาดและระบายสีเพื่อนสัตว์โลกในจินตนาการ พร้อมร่วมแบ่งปันไอเดียดีๆ เพื่อช่วยปกป้องโลกและสิ่งแวดล้อม
3. โซน ESG Corner มาเรียนรู้เป้าหมายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน (ESG) ของคาโอ หรือ Kirei Lifestyle plan ในแนวทางปฏิบัติเพื่อโลกที่สะอาดและสมบูรณ์ ผ่านผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ภายใต้แนวคิด 4Rs (Reduce, Reuse, Replace, Recycle) พร้อมสนุกไปกับเกมแยกขยะแบบอินเทอร์แอคทีฟที่ให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน
นอกจากนี้ คาโอยังได้เตรียมของที่ระลึกสุดพิเศษสำหรับผู้ที่ร่วมกิจกรรมครบทั้ง 3 โซน ได้แก่กระเป๋าเป้ Kao Moon ดีไซน์เก๋ สติกเกอร์ Kao Kirei x Faanpeeti และผลิตภัณฑ์ภายใต้คาโออีกมากมาย โดยมุ่งหวังให้งานนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านผลิตภัณฑ์ที่คุ้นเคยภายในบ้าน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้จินตนาการสร้างโลกที่สมบูรณ์และยั่งยืนสำหรับทุกคน
ผู้ที่สนใจมาสัมผัส “Kirei World Tour” ของคาโอ สามารถเข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2568 หรือ NST Fair 2025 ที่บูธหมายเลข 33 ตั้งแต่วันที่ 9 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อาคาร 5 - 6 ชั้น LG เวลา 9.00 - 19.00 น. เข้าชมฟรีตลอดงาน!