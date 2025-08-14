ConnectX ยกระดับวงการ MarTech เปิดตัว “Agent Connect” AI อัจฉริยะที่ทำงานร่วมกับ CDPมอบประสบการณ์เหนือระดับ ในงาน Seminar แห่งปี

กรุงเทพฯ, เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568 ผ่านมา– ConnectX จับมือพันธมิตรระดับโลก BrainPad, สโรจขบคิดการตลาด และ Google Cloud Thailand เปิดตัว Agent Connect (Agentic AI) ระบบผู้ช่วยอัจฉริยะที่ผสานการทำงานกับ Customer Data Platform (CDP) เพื่อยกระดับการบริหารจัดการลูกค้าแบบเรียลไทม์ ลดเวลาทำงานซ้ำซ้อน เพิ่มความแม่นยำในการสื่อสาร และ สร้างประสบการณ์ที่ ตอบโจทย์แบบเฉพาะบุคคลในทุกจุดสัมผัส ของลูกค้า (Customer Engagement Platform) ขณะจัดงานสัมมนา “Connect, Engage, Convert: AI for Smarter Customer Journeys” ณ โรงแรม The Standard, Bangkok Mahanakhon โดยมีผู้บริหาร นักการตลาด และผู้สนใจด้าน Martech กว่า 160 คนร่วมงาน
บริษัทระบุว่า Agent Connect สามารถช่วยทีมการตลาด ฝ่ายขาย และบริการตอบสนองลูกค้าได้เร็วขึ้นและตรงจุดขึ้น พร้อมเชื่อมต่อการทำงานข้ามช่องทางอย่างไร้รอยต่อ ด้วยการนำ AI มาใช้กับข้อมูลลูกค้าบน CDP ที่ครอบคลุมทั้งช่องทาง Social Chat, Ticketing, Marketing Automation และ Voice Bot ทั้งหมดในระบบเดียว โดยคุณวรพัฒน์ ศศิบุตร Chief Operating Officer ของ ConnectX ชี้ว่า Agent ConnectX ทำให้เห็นภาพชัดเจนว่า AI ไม่ได้มาแทนคน แต่เป็น “ผู้ช่วยทำงาน” ที่ช่วยทีมทำงาน ได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ทีมใช้เวลามากขึ้นกับการคิดกลยุทธ์และดูแลลูกค้าเชิงลึก
3 ฟีเจอร์หลักของ Agent Connect
Segmentation AI: ช่วย Business User หาข้อมูล Insight ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการซื้อขายจากในระบบทั้งหมด นำมาวิเคราะห์ แนะนำ และประมวลผลข้อมูลโดยไม่ต้องเขียน Code จนไปถึงการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้แบบอัตโนมัติ
Recommendation AI: สร้างประสบการณ์ที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคลโดยใช้ข้อมูลพฤติกรรมจริงของลูกค้า
Chatbot Agent AI: ตอบแชทลูกค้าอย่างเข้าใจบริบท จัดการ Ticket อัตโนมัติ สร้างและส่งข้อความการตลาด พร้อมปิดการขายได้ครบขั้นตอน
ในงานมีการสาธิตการใช้งานจริง 2 กรณี ได้แก่
• Marketing Agent หรือจะเข้าใจง่าย ๆ ว่าเป็น “ผู้ช่วยการตลาดอัตโนมัติ”
AI ตัวนี้ช่วยวิเคราะห์และจัดกลุ่มลูกค้าแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเขียนโค้ด ก็สามารถทำ AI Audience Segmentation ได้ทันที พร้อมสร้างข้อความอธิบาย และรูปภาพที่เหมาะสมกับกลุ่มที่ AI Audience Segmentation ได้สร้างขึ้น จากนั้นสามารถนำกลุ่มลูกค้านี้ไปส่งต่อเพื่อทำ Marketing Automation ได้ โดยระบบนี้จะช่วยให้ทีม Marketing ทำงานได้ง่ายขึ้น ลดเวลาทำงานจากหลายชั่วโมงเหลือไม่กี่นาที
• Chatbot Agent หรือ “พนักงานแชตเสมือนจริง” (Agentic Chatbot)
ไม่ใช่บอตที่ตอบแค่คำถามพื้นฐาน แต่เข้าใจเจตนาของลูกค้า (Intent Recognition) และสามารถดึงข้อมูลจากระบบหลังบ้านมาตอบได้ทันที เช่น ข้อมูลคำสั่งซื้อ โปรโมชั่น หรือสถานะการจัดส่ง นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อกับระบบขายเพื่อปิดการขายได้ครบวงจร รองรับหลายภาษา และใช้งานได้บนทุกช่องทางที่สามารถเชื่อมต่อได้บน ConnectX เช่น LINE, Facebook Messenger, Instagram, Live Chat, WhatsApp, WeChat, Lazada, TikTok รวมถึงระบบ Call Center อย่าง Voice Bot และนอกจากนี้ Agentic Chatbot ยังสามารถส่งเรื่องต่อให้ระบบอื่น หรือระบบที่เกี่ยวข้องให้สามารถทำงานได้อย่างไม่มีสะดุด
ตัวอย่างการใช้งานในธุรกิจโรงแรม: เมื่อลูกค้าแจ้งปัญหาเครื่องปรับอากาศผ่าน Agentic Chatbot ระบบจะสอบถามรายละเอียด ส่งต่อให้ทีมช่าง และหลังซ่อมเสร็จจะสอบถามความพึงพอใจจากลูกค้าโดยอัตโนมัติ ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่แจ้งปัญหาถึงติดตามผล
แนวคิด Personalization at Scale
ในช่วงต่อมา คุณสโรจ เลาหศิริ Marketing Transformation Consultant ได้นำเสนอแนวคิด Personalization at Scale การสร้างประสบการณ์ “ใช่” สำหรับลูกค้าแต่ละรายบนข้อมูลที่ถูกต้องและใช้งานได้จริงในวงกว้าง โดยใช้ Personalization Maturity Model อธิบายการพัฒนาจากการสื่อสารแบบ One-to-All สู่ Hyper-personalization แบบเรียลไทม์ด้วย AI
มีการยกตัวอย่างแบรนด์ระดับโลก เช่น Starbucks, L’Oréal DOSE, Walmart และ Delta Airlines ที่ประสบความสำเร็จในการใช้ข้อมูลสร้าง Customer Journey เหนือความคาดหมาย พร้อมชี้เทคโนโลยีที่จะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ เช่น Generative AI, Real-time Data, Beacon, CDP, และ CRM
นวัตกรรมจาก BrainPad
ต่อเนื่องด้วยเซสชัน Next-Level Personalization – Maximizing CX with AI Recommendations โดย Seiichiro Kodama (BrainPad Inc., Japan) ได้เปิดตัว Action+ GenAI Recommendation Engine อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นระบบแนะนำสินค้าและบริการที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการค้นหาที่ไม่มีความชัดเจน (Ambiguous Search) โดยเฉพาะ พร้อมเปิดเผยผลการทดสอบที่น่าทึ่งว่าโซลูชันดังกล่าวสามารถเพิ่มอัตราการตัดสินใจซื้อของลูกค้า (Conversion Rate) จาก 7% ขึ้นไปสูงถึง 10% ได้สำเร็จ
BrainPad ยังเปิดตัวบริการใหม่ ได้แก่ DAS – Data Analytics Software: วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าอย่างครบวงจร และRecommendX: ระบบคำแนะนำที่รวม AI Algorithm, อินเทอร์เฟซแบบ No-code และ AI Agent รองรับอุตสาหกรรมหลากหลาย เช่น E-Commerce, อสังหาริมทรัพย์, การท่องเที่ยว และจัดหางาน
Agentspace จาก Google Cloud Thailand
Google Cloud Thailand ปิดท้ายงานด้วยการเปิดตัว Agentspace แพลตฟอร์ม AI Agent แบบรวมศูนย์ ที่ไม่เพียงตอบคำถาม แต่ยัง “คิดและตัดสินใจแทน” ในงานซ้ำซ้อน พร้อมผลลัพธ์ที่บริษัทอ้างว่า: เพิ่ม ROI แคมเปญ 10%, ลดเวลาทำรายงาน 95%, และลดอัตราลาออกของพนักงาน 20%
บทสรุปงาน
งานสัมมนาครั้งนี้ตอกย้ำว่า AI และ Big Data ไม่เพียงเป็นเทรนด์ แต่เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์และการปฏิบัติการจริง โดย ConnectX เน้นพัฒนา CDP ให้ใช้งานง่าย เชื่อมต่อได้ทุกช่องทาง และทำงานเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้ทีมพัฒนาคนไทยที่เข้าใจบริบทตลาดในประเทศ พร้อมผสานเทคโนโลยีระดับโลก เพื่อช่วยให้องค์กรไทย “Connect” กับลูกค้าได้จริง “Engage” ได้อย่างมีคุณค่า และ “Convert” สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://connect-x.tech/