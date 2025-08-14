“เบทาโกร” ปรับพอร์ตมุ่งมาร์จิ้นสูง ทุบสถิติกำไร Q2/68 พุ่งโตสุด 313%

ผู้จัดการรายวัน 360 – เบทาโกร หรือ “BTG” บริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทย ทำสถิติสูงสุดใหม่ของกำไรสุทธิไตรมาส 2/68 นับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กวาดกำไรสุทธิ 2,594 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 628 ล้านบาท หรือ 313.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และขยายตัว 36.7% จากไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) สะท้อนศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่งจากแผนรุกตลาดส่งออก การบริหารพอร์ตสินค้าเน้นผลิตภัณฑ์มาร์จิ้นสูง และการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ “BTG” เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาสนี้ สะท้อนความสำเร็จของการเดินหน้ากลยุทธ์เชิงรุก โดยเฉพาะการขยายตลาดส่งออกซึ่งเติบโตอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการส่งออกในไตรมาส 2/68 อยู่ที่ 3,627 ล้านบาท เติบโตขึ้นจาก 3,320 ล้านบาท หรือคิดเป็น 9.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
โดยในช่วงครึ่งปีแรก ตลาดยุโรปยังเป็นตลาดส่งออกหลัก คิดเป็นสัดส่วน 39% รองลงมาคือญี่ปุ่น 28% และประเทศในเอเชียอื่น ๆ อีก 27% ตอกย้ำศักยภาพการแข่งขันในเวทีต่างประเทศ โดยในปีนี้บริษัทตั้งเป้าเติบโตยอดส่งออก 15-20%
บริษัทฯ ยังเดินหน้าปรับพอร์ตผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะกลุ่มอาหารแปรรูป ซึ่งสอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่มุ่งเน้นความสะดวก ปลอดภัย และใส่ใจคุณภาพ รวมถึงลูกค้าในกลุ่ม Foodservice ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ผลจากการดำเนินกลยุทธ์ดังกล่าว ส่งผลให้รายได้รวมของบริษัทในไตรมาส 2/68 อยู่ที่ 31,661 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 6,185 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 3,836 ล้านบาท หรือ 61.2% คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 19.6% สูงขึ้นจาก 14.1% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญอยู่ที่ 10.3% จาก 10.6% ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สะท้อนประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนและการลดค่าใช้จ่ายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สำหรับแนวโน้มกลุ่มธุรกิจอาหารและโปรตีนในช่วงครึ่งหลังของปี เบทาโกรยังคงมองเห็นสัญญาณเชิงบวกจากหลายปัจจัยทั้งอุปสงค์ภายในประเทศและตลาดส่งออกที่แข็งแกร่ง ต้นทุนอาหารสัตว์ที่มีแนวโน้มลดลงจากราคาวัตถุดิบโลกที่อ่อนตัวลง ตลอดจนการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการบริโภคอาหารนอกบ้าน โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจ Foodservice
“ด้วยศักยภาพทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง กลยุทธ์เติบโตที่ชัดเจน และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เบทาโกร พร้อมสานต่อความสำเร็จจากครึ่งปีแรก สู่การเติบโตอย่างมั่นคงในครึ่งปีหลัง ทั้งด้านรายได้และความสามารถในการทำกำไร ตอกย้ำบทบาทผู้นำธุรกิจอาหารครบวงจรชั้นนำของไทย” นายวสิษฐ กล่าว