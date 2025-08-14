KISS ลดสินค้าคงคลังเพิ่มแคชโฟล์ว ยึดตลาดมาส์กหน้า 18% - ลุยCLMV

ผู้จัดการรายวัน 360 - “โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล” (KISS) กวาดรายได้ครึ่งปี 68 ที่ 512.5 ลบ. มีกำไรสุทธิ 59.3 ลบ. พร้อมการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในระดับสองหลักของยอดขายหน้าร้าน (Sell Out) ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้วยส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 ในตลาด Face Masks เปิดตัวสินค้านวัตกรรมใหม่อย่าง Rojukiss Micellar water, B12 Skin Barrier, Wrapping mask พร้อมแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสำหรับเวียดนาม และลาว คาดจัดส่งสินค้าในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม หลังจากได้รับการขึ้นทะเบียนกับ อย.
นายคอร์ราโด จาควินโต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ KISS กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีที่สามารถรักษาการเติบโตของยอดขายหน้าร้าน (Sell Out) ในระดับสองหลักได้อย่างแข็งแกร่ง และยังคงขยายส่วนแบ่งตลาดได้ทั้งในกลุ่ม Face Masks และมอยส์เจอไรเซอร์”
สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2 สะท้อนถึงกลยุทธ์ของเราที่มุ่งลดสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพิ่มกระแสเงินสด โดยเราสามารถทำผลงานในไตรมาสได้ดีกว่าแผนเล็กน้อย และโครงการเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญทั้งหมดก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้
ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม 512.5 ล้านบาท และกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 59.3 ล้านบาท แม้ว่ายอดขายเข้า (Sell-in) จะลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ยอดขายจากร้านค้าปลีกสู่ผู้บริโภค/ยอดขายหน้าร้าน หรือ sell-out ในไตรมาส 2/2568 เติบโตขึ้น 17.3% คิดเป็นมูลค่า 468.6 ล้านบาท สะท้อนถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค และแนวโน้มตลาดในทิศทางบวก พร้อมกับการบริหารซัพพลายเชนให้เหมาะสม เพื่อปรับฐานใหม่สำหรับการเติบโตในอนาคต
รวมถึงการได้รับแรงสนับสนุนจากสินค้าหลักที่ยังคงทำผลงานได้ดี เช่น Rojukiss Face Mask, Rojukiss Face-Eye-Neck, Rojukiss Reju PDRN และ Rojukiss Phyto-Retinol รวมถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น Pore Bright Cream SPF 50, Hydrogel Mask สูตรใหม่, Wrapping Mask และ B12 Skin Barrier ในขณะที่ยอดขายจากช่องทาง General Trade เติบโต 14% และช่องทาง Cross-Border เติบโตถึง 2.7 เท่า
ทั้งนี้ Rojukiss ยังคงมีบทบาทในฐานะผู้นำตลาดที่โดดเด่นในตลาดมาส์กหน้า โดยครองส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งที่ 18.2% ในไตรมาส 2/2568 เพิ่มขึ้นจาก 13.7% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์มอยส์เจอไรเซอร์ Rojukiss เพิ่มส่วนแบ่งตลาดเป็น 5.3% จาก 4.8% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเติบโตเร็วกว่าตลาดถึง 5 เท่า
ส่วนความคืบหน้าในการขยายตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ แต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย และเริ่มการดำเนินงานสำหรับกลุ่มประเทศแรก ได้แก่ เวียดนาม ลาว และกัมพูชา โดยกลุ่มประเทศนี้จะบริหารงานโดยผู้จัดการฝ่ายขายที่มีประสบการณ์ซึ่งประจำอยู่ในเวียดนาม และจะเริ่มมีการจัดส่งสินค้าในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม เพื่อเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศจาก 2% เป็น 5% ภายในปี 2568 และตั้งเป้าระยะยาวให้รายได้จากต่างประเทศมีสัดส่วน 20% ของรายได้รวมภายในปี 2573
บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเร่งการเติบโตของรายได้ และกำไรได้อย่างมีนัยสำคัญในช่วงครึ่งปีหลัง โดยประมาณการการเติบโตทั้งปี อยู่ที่ระดับ 7-12% โดยปัจจัยขับเคลื่อนหลัก ได้แก่ การปรับระดับสินค้าคงคลังในร้านค้าให้ใกล้เคียงระดับที่เหมาะสมมากขึ้น เร่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งแบรนด์ Rojukiss และ Sis2Sis รวมทั้งผลลัพธ์ในช่วงเริ่มต้นจากการขยายตลาดต่างประเทศ
โดยแบรนด์ Rojukiss ยังคงเป็นแบรนด์หลักในการขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทฯ ด้วยส่วนแบ่งตลาดที่ขยายตัวต่อเนื่องในกลุ่มสินค้าหลัก บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการเติบโตผ่านการเปิดตัวนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ผ่านการพิสูจน์ทางคลินิกในทุกไตรมาส การเปิดตัวแคมเปญโฆษณาแบรนด์ใหม่ และการปรับปรุงดีไซน์บรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย