เดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดแคมเปญ “WE LOVE THAILAND” รวมพลังน้ำใจมอบสิ่งของจำเป็น ส่งกำลังใจรั้วของชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เดอะมอลล์ กรุ๊ป โดยศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ เอ็มสเฟียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ เคียงข้างสังคมไทย จัดแคมเปญพิเศษ “WE LOVE THAILAND” เพื่อระดมพลังน้ำใจจากประชาชนและภาคีเครือข่าย ส่งมอบสิ่งของจำเป็นและกำลังใจแก่ทหารกล้าที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดิน

เริ่มด้วยแม่ทัพหญิง กลุ่มเดอะมอลล์ คุณศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท เดอะมอลล์ นำผู้บริหารและพนักงาน พร้อมด้วยพันธมิตรธุรกิจจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้นำซื้อสิ่งของจำเป็นให้รั้วของชาติ อาทิ กิจกรรม RUN FOR MOM 2025 วิ่งเพื่อแม่ ตลอดจนการส่งกำลังใจให้รั้วของชาติผ่านคลิปวีดีโอ รวมถึงการแสดงความไว้อาลัยต่อทหารกล้าที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องอธิไตย และประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์สู้รบ


สำหรับการส่งมอบสิ่งของจำเป็น จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และการร่วมบริจาคของลูกค้า ได้ถูกนำไปซื้อสิ่งของจำเป็น อาทิ เสื้อยืดสีเขียวสีม้า, กางเกงวอร์ม, ถุงเท้า, กางเกงในฟรีไซต์, ยาสามัญประจำบ้าน, ยากันยุง, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และกล้วยตากแห้ง รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ซึ่ง คุณกฤษณา อัมพุช รองประธานกรรมการ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้นำสิ่งของดังกล่าว มอบผ่าน พลโท จินตมัย ชีกว้าง เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก ณ กองบัญชาการกองทัพบก เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทย

ในขณะเดียวกัน ที่จังหวัดนครราชสีมา เดอะมอลล์ โคราช ได้เป็นศูนย์กลางการสนับสนุนสิ่งของจำเป็นให้กองทัพภาคที่ 2 ผ่าน พลตรี ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 รวมถึงการเข้าเยี่ยม ส่งกำลังใจให้ทหารผู้บาดเจ็บจากการสู้รบ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ณ โรงพยาบาลและศูนย์อพยพในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา


ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ยังได้ร่วมแสดงพลังความเป็นไทย ด้วยการเปลี่ยนภาพหน้าจอโฆษณาทั้งภายในและภายนอกอาคารของศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า เป็นภาพ “ธงชาติไทย” เพื่อแสดงพลังแห่งความรักชาติและส่งกำลังใจไปยังเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทย

ทั้งนี้ ด้วยพันธกิจที่มุ่งมั่นส่งเสริมคุณค่าสังคมไทยในทุกมิติ อีกทั้งยึดมั่นในชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้ร่วมเปลี่ยนพื้นที่โฆษณาภายในศูนย์การค้าเป็นรูปธงชาติไทย เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของคนไทย ที่ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดก็ยังมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวด้วนหัวใจดวงเดียวกัน WE LOVE THAILAND


