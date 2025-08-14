ETDA ชวนลุ้น EDC Pitching Season 3 รอบไฟนอล ใครคือผู้ชนะ! รู้พร้อมกัน 19 ส.ค. นี้

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จับมือพาร์ทเนอร์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, กรมกิจการเด็กและเยาวชน, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ศูนย์ ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท และองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) เตรียมจัดเวทีแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ “EDC Pitching Season 3”ประจำปี 2568 ใต้แนวคิด “Digital Space Connect” เพื่อเฟ้นหาสุดยอดแคมเปญประชาสัมพันธ์ที่เชื่อมต่อพื้นที่การเรียนรู้สู่การพัฒนาพลเมืองดิจิทัล จาก 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบใครคือหนึ่งเดียวที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ลุ้นพร้อมกัน 19 สิงหาคม 2568 ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook: ETDA Thailand
ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า “เวที EDC Pitching คือเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการอบรมจากหลักสูตร EDC Trainer ได้มีพื้นที่แสดงความคิด สร้างแคมเปญ และเครื่องมือเพื่อส่งเสริมสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยและยั่งยืน ETDA สนับสนุนให้เกิดการนำความรู้ไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในปี 2568 นี้ ที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 กับการแข่งขัน EDC Pitching Season 3 ใต้แนวคิด ‘Digital Space Connect : เชื่อมต่อพื้นที่การเรียนรู้สู่การพัฒนาพลเมืองดิจิทัล’ เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ และ EDC Trainer ได้มาร่วมโชว์พลังความคิดสร้างสรรค์แคมเปญประชาสัมพันธ์ ตลอดจนกิจกรรม พร้อมนำเสนอแนวทางใหม่ๆ ที่สามารถเชื่อมต่อพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และขยายผลเชิงบวกสู่สังคมเพื่อร่วมสร้างพลเมืองดิจิทัลคุณภาพได้จริง!
ซึ่งจากการคัดเลือกอย่างเข้มข้น เราก็ได้ทีม ที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายกับการแข่งขัน EDC Pitching Season 3 จำนวน 10 ทีม แบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นมัธยมศึกษา – อุดมศึกษา (อายุ 15–24 ปี) จำนวน 5 ทีม คือ ทีม Digital Angel, ทีมลิลลี่ยูว์จะบังพี่ทำไม?, ทีม Touchใจ ไม่ Touch จอ อยากขอโอกาสได้ไปเที่ยวสยาม, ทีม APB, ทีมPP Shine Power และ รุ่นบุคคลทั่วไป (อายุ 25 ปีขึ้นไป) จำนวน 5 ทีม คือ ทีม TruthVerse 3D, ทีม Green white cybersafe, ทีม Riad Boss LV44++, ทีม Readvolution, ทีม The Local People โดยช่วงที่ผ่านมาทุกทีมได้เข้าร่วมกิจกรรม Pre-Pitching Workshop กับผู้เชี่ยวชาญในแวดวงสื่อ การออกแบบ และการนำเสนอ ได้แก่ คุณโตมร อภิวันทนากร ศิลปินและนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ที่ได้ถ่ายทอดวิธีคิดและเทคนิคการสื่อสารผ่านสื่อสร้างสรรค์ คุณพชร ยงจิระนนท์ โค้ช Pitching ชั้นนำของประเทศ ที่ได้เผยสูตรลับการนำเสนอให้มัดใจกรรมการและการพรีเซนต์ให้โดนใจคนฟัง เพื่อฝึกฝนการสื่อสาร การสร้างสรรค์ และเทคนิคอย่างหมดเปลือก ซึ่งหลังจากการเข้าร่วม Workshop แต่ละทีมก็ได้นำความรู้ ทักษะ เทคนิคไปพัฒนาแผนงาน แคมเปญฉบับสมบูรณ์ (Final Campaign)
พร้อมสู่เวทีการแข่งขัน “EDC Pitching Season 3” รอบชิงชนะเลิศ ที่จะจัดขึ้นวันที่ 19 สิงหาคม 2568 ณ SCBX NEXT TECH ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ที่ทุกทีมจะต้องร่วมนำเสนอแคมเปญตลอดจนแผนกิจกรรรมสุดสร้างสรรค์ ต่อเหล่าคณะกรรมการบนเวที ภายใต้โจทย์สุดท้าทาย 3 โจทย์สำคัญ ได้แก่ 1. Stronger Community Against Digital Abuse - สร้างสังคมที่เข้มแข็งเพื่อต่อต้านภัยคุกคามทางเทคโนโลยี 2. Digital Communication Booster - การเสริมทักษะการสื่อสารบนโลกดิจิทัล และ 3. Healthy Digital Life Balance - พักจอมาฮีลใจ ใช้แต่พอดี มีสมดุลชีวิต ซึ่งทั้ง 3 โจทย์นี้ ไม่เพียงสะท้อนบริบทของสังคมยุคดิจิทัลยุคใหม่ แต่ยังเป็นดัชนีวัดทักษะพลเมืองดิจิทัลที่ต้องรู้เท่าทัน ปรับตัว และใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ โดยทีมที่คว้า
•รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
•รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
•รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
•รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ทีมไหนจะคว้าสุดยอด แคมเปญและเครื่องมือ เพื่อส่งเสริมสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยและยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรมสู่การสร้างพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพไปกับ ETDA และ EDC ร่วมลุ้นพร้อมกัน กับ การแข่งขัน “EDC Pitching Season 3” รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 19 สิงหาคม 2568 นี้ ณ SCBX NEXT TECH ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชมถ่ายทอดสด ได้ที่ Facebook : ETDA Thailand - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE: @edctrainer อีเมล: event@dek-d.com