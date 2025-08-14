พาณิชย์เตรียมจัด “บางกอกเจมส์ ครั้งที่ 72” ยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีแฟร์อัญมณีและเครื่องประดับระดับโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ผู้จัดงานหลัก ผนึกกำลัง สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ผู้ร่วมจัดงาน และคณะกรรมการอำนวยการทั้งภาครัฐและเอกชน แถลงข่าวการจัดงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 72 วันที่ 9-13 กันยายนนี้ ณ ศูนย์สิริกิติ์ คาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ประธานงานแถลงข่าวเปิดเผยว่า “งานแสดงสินค้า Bangkok Gems and Jewelry Fair จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 40 ปี ถือเป็นหนึ่งในแผนงานสำคัญของกรม ภายใต้ยุทธศาสตร์เร่งรัดผลักดันการส่งออกเชิงรุก เพื่อเป็นเวทีการค้าระดับนานาชาติ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและนักธุรกิจจากทั่วโลกได้พบและเจรจาการค้า ได้สร้างเครือข่ายพันธมิตร ขยายโอกาสทางธุรกิจ และเกิดความร่วมมือระหว่างกันแบบครบวงจร กำหนดจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ปัจจุบันเป็น 1 ใน 4 งานแสดงสินค้าสำคัญของโลก และเป็นกลไกสำคัญที่สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกในวันนี้”
“บางกอกเจมส์ ครั้งที่ 72 นี้ จัดแสดงเต็มพื้นที่ฮอลล์ 1-8 ของศูนย์สิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2568 งานนี้มีผู้เข้าร่วมงาน (Exhibitor) 1,104 บริษัท 2,628 คูหา คาดการณ์ผู้เข้าชมงาน (Visitor) จากทั่วโลกไม่ต่ำกว่า 40,000 ราย และคาดว่าจะสร้างมูลค่าการค้าได้ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ จากแบบประเมินผลความพึงพอใจงานครั้งที่ผ่านมา พบว่าความพึงพอใจภาพรวมการจัดงานในระดับดีเยี่ยม และพึงพอใจงานบางกอกเจมส์เป็นอันดับหนึ่ง เมื่อเทียบกับงานสำคัญทั่วโลก ปัจจุบันงานบางกอกเจมส์เติบโตขึ้นในทุกมิติอย่างเห็นได้ชัด และได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อผู้นำเข้าทั่วโลกว่าเป็น 1 ใน 4 งานแสดงที่สำคัญของโลก รวมถึงเป็นแหล่งค้าพลอยสีที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย” อธิบดีสุนันทา กล่าวเสริม
ด้านนายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการ GIT พันธมิตรร่วมจัดงานสำคัญของ DITP กล่าวว่า “ความสำเร็จของงานบางกอกเจมส์ในวันนี้ ถือเป็นบทพิสูจน์ความเชื่อมั่นที่ผู้ซื้อทั่วโลกมีต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย โดยในช่วงที่ผ่านมางานบางกอกเจมส์ได้ต้อนรับแบรนด์จิวเวลรี่ดังระดับโลกหลากหลายแบรนด์ ถือเป็นการตอกย้ำความสำคัญของงานได้อย่างดี และการจัดงานครั้งที่ 72 ยังคงได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากผู้แสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าเราจะขยายพื้นที่จัดแสดงบริเวณ Foyer ชั้น LG ตั้งแต่ครั้งที่ 71 ที่ผ่านมา ทำให้สามารถรองรับได้เพิ่มขึ้นถึงกว่า 2,600 คูหา แต่ยังคงมี waiting list”
นอกจากนี้ นายสุเมธ ยังได้กล่าวถึงกิจกรรมภายในงานครั้งที่ 72 ว่า “เราได้จัดให้มีกิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการจัดสัมมนาองค์ความรู้ด้านการตลาดและเชิงเทคนิค กิจกรรม Networking reception เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ การจัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมจิวเวลรี่ไทย ตลอดจนการจัดประชุมของหน่วยงานพันธมิตรระดับโลก โดยในครั้งนี้สภาทองคำโลก ได้ร่วมกับ สถาบัน GIT และสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย จัดงานประชุม “Thailand Gold Forum” ภายในงานบางกอกเจมส์ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความร่วมมือระดับนานาชาติ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมคู่ขนานที่สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์เร่งรัดผลักดันการส่งออกเชิงรุกของ DITP อีกด้วย”
สำหรับการส่งออกกลุ่มสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยไม่รวมทองคำแท่ง ในปี 2567 สามารถทำรายได้เข้าประเทศถึง 9,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2568 (มกราคม - มิถุนายน) เติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 63 หรือคิดเป็นมูลค่า 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ เครื่องประดับทอง เครื่องประดับเงิน และพลอยสี โดยมีตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ อินเดีย ฮ่องกง และสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ อัตราการขยายตัวตลอดปี 2568 คาดว่าจะทะลุเป้าส่งออกร้อยละ 5 แน่นอน
งาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 72 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีกิจกรรมพิเศษ และกิจกรรมคู่ขนานที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอีกมากมาย ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bkkgems.com หรือ facebook.com/Bangkokgemsofficial