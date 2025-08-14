ฉลองไหว้พระจันทร์ “เอ็ม เอกซ์” เสิร์ฟใหม่ ขนมไหว้พระจันทร์ “ไส้คัสตาร์ดลาวา” และรสชาติใหม่ “สูตรน้ำตาลน้อย ไส้โหงวยิ้ง” และ “ไส้เม็ดบัวไข่เดี่ยว”

เอ็ม เอกซ์ เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ ชวนคุณฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้ (ตรงกับวันที่ 6 ตุลาคม 2568) ด้วยขนมไหว้พระจันทร์เอ็ม เอกซ์ ต้นตำรับจากฮ่องกงกับความอร่อยเหนือระดับ โดยเฉพาะ ไส้คัสตาร์ดลาวา ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจาก Monde Selection® International Quality Award ต่อเนื่อง 10 ปี พร้อมเปิดตัวรสชาติใหม่ไส้ถั่วแดงกวนและผิวส้มแห้ง และขนมไหว้พระจันทร์สูตรน้ำตาลน้อย ไส้โหงวยิ้ง และไส้เม็ดบัวไข่เดี่ยว
ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา ขนมไหว้พระจันทร์ของ เอ็ม เอกซ์ คัดเลือกวัตถุดิบอย่างพิถีพิถันและผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน จึงสามารถครองใจผู้บริโภคชาวฮ่องกงมาอย่างยาวนาน ขึ้นแท่นเป็นแบรนด์ขนมไหว้พระจันทร์ที่ขายดีที่สุดในฮ่องกง 27 ปีซ้อน (ข้อมูลจาก NielsenIQ Research Reports of Mooncakes in Hong Kong, 1998 to 2024) ทั้งยังเดินหน้ากวาดรางวัลจากเวทีระดับโลกมากมาย หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง คือ ขนมไหว้พระจันทร์ไส้คัสตาร์ดลาวา ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจาก Monde Selection® International Quality Award ประเทศเบลเยียม ต่อเนื่องยาวนานถึง 10 ปี และยังขายที่ดีสุดในฮ่องกง 10 ปีต่อเนื่อง (ข้อมูลจาก NielsenIQ Research Reports 2015-2024, Hong Kong) เนื่องจากใช้วัตถุดิบชั้นเลิศอย่างเนยแท้จากประเทศฝรั่งเศส กะทิจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไข่เค็มคุณภาพพรีเมียม รวมถึงเทคนิคการอบแบบ Double Bake ที่ทำให้ได้เปลือกนอกสีเหลืองทอง ส่วนเนื้อคัสตาร์ดด้านในไหลเยิ้มดุจลาวา
ในปีนี้ ขนมไหว้พระจันทร์ไส้คัสตาร์ดลาวา มาในกล่องดีไซน์ใหม่ สีทองประดับประดาด้วยลวดลายอันวิจิตรบรรจงที่บอกเล่าถึงกระบวนการรังสรรค์ขนมไหว้พระจันทร์ บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวออกแบบโดย “Vikki Zhang” นักวาดภาพประกอบจากเซี่ยงไฮ้ ผู้นำกลิ่นอายความเป็นตะวันออกมาใช้ในงานออกแบบแฟชั่นและการเล่าเรื่องแบบร่วมสมัย ด้วยลายเส้นอันอ่อนช้อยและการเลือกใช้ชุดสีที่มีความลุ่มลึก ทำให้ผลงานของคุณ Vikki ได้รับรางวัลระดับนานาชาติมากมาย รวมถึงรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินจากสถาบัน Society of Illustrators เมืองนิวยอร์ก
สำหรับขนมไหว้พระจันทร์รสชาติใหม่ในปีนี้ คือ ไส้ถั่วแดงกวนและผิวส้มแห้ง รสชาติหวานหอมจากถั่วแดงกวน ผสมกับกลิ่นหอมสดชื่นของผิวส้มแห้งอย่างลงตัว และสำหรับคนที่ใส่ใจสุขภาพ อร่อยแบบไม่รู้สึกผิด แนะนำ ขนมไหว้พระจันทร์ไส้โหงวยิ้ง สูตรน้ำตาลน้อย ที่รังสรรค์จากถั่วคุณภาพดี 5 ชนิด เมล็ดสน, อัลมอนด์, แมคคาเดเมีย, พีแคน และเมล็ดฟักทอง ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ โดยใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล และยังมี ขนมไหว้พระจันทร์ไส้เม็ดบัวไข่เดี่ยว สูตรน้ำตาลน้อย ซึ่งคงความอร่อยแบบดั้งเดิมได้อย่างดี และได้รับความนิยมอย่างมากในปีที่ผ่านมา ปีนี้มาในบรรจุภัณฑ์กล่องเหล็กสีเขียว ประดับลวดลายปั๊มนูนภาพมงคลของเทพเจ้าฉางเอ๋อที่กำลังร่ายรำอย่างอ่อนช้อยงดงาม ทั้งสองรสชาติดังกล่าวไม่ใส่สีสังเคราะห์ และสารกันบูด ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะกับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ
นอกจากขนมไหว้พระจันทร์รสชาติยอดนิยม รสชาติใหม่ และสูตรใหม่สำหรับคนที่ใส่ใจสุขภาพ เอ็ม เอกซ์ ยังมีขนมไหว้พระจันทร์อีกหลายรสชาติให้เลือกสรร บรรจุมาในกล่องหรูหราสวยงาม เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญในเทศกาลไหว้พระจันทร์
ฉลองช่วงเวลาสำคัญกับเทศกาลแห่งการขอบคุณพระจันทร์ การกลับมาพบหน้าครอบครัว และการมอบของขวัญแทนความปรารถนาดี ด้วยความอร่อยระดับตำนานกับขนมไหว้พระจันทร์เอ็ม เอกซ์ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ ร้าน เอ็ม เอกซ์ เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ และ ร้าน โฮมเบค บาย เอ็ม เอกซ์ ทุกสาขา ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นพิเศษได้ทาง Facebook: MX Cakes & Bakery และสามารถสั่งซื้อสะดวกผ่านหลากหลายช่องทาง
- Line: @mxmooncake
- Website: www.mxcakesandbakery.com
- Shop: MX Cakes & Bakery และ Homebake by MX ทุกสาขา | กดดูสาขา: https://foa.co.th/page/mx-branch
- Tel. 086-371-9093 / 065-729-2610