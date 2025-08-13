"เซ็น กรุ๊ป" เดินหน้าส่งต่อความอิ่มใจ สู่ผู้หญิงแกร่ง ผ่านแคมเปญ "ZEN ปันอิ่ม ปันสุข"

เซ็น กรุ๊ป เดินหน้าแคมเปญของอร่อยต้องแบ่งปัน “ZEN ปันอิ่ม ปันสุข” ประจำปี 2568 ต่อเนื่อง ตะลุยจัดทุกๆ ไตรมาสตลอดทั้งปี ตอกย้ำภาพลักษณ์ “เซ็น กรุ๊ป” องค์กรที่ใส่ใจ แบ่งปัน และพร้อมสร้างความสุข-รอยยิ้มให้กลุ่มผู้เปราะบางในสังคมผ่านอาหาร ให้ ‘อาหาร’ เป็นเครื่องเยียวยาจิตใจของผู้เดือดร้อนอยู่เสมอ ปักหมุดกิจกรรมที่ 2 ในไตรมาส 3 ขนขบวนปลาแซลมอนคุณภาพ ของดีจากร้านอาหารญี่ปุ่น Zen มอบอาหารกลางวันให้กับผู้หญิง เด็ก และเจ้าหน้าที่บ้านพักฉุกเฉินดอนเมืองให้ได้อิ่มเอมกันถ้วนหน้า
นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ เซ็น กรุ๊ป เปิดเผยว่า นอกจากเรา จะมุ่งมั่นในการพัฒนางานบริการ ยกระดับการบริหารจัดการร้านอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรักษาคุณภาพและมาตรฐานของวัตถุดิบและการให้บริการอย่างสม่ำเสมอแล้ว เซ็น กรุ๊ป ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามแนวทาง ESG (Environmental, Social & Governance) อย่างต่อเนื่องในทุกไตรมาส โดยยึดหลักการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับความยั่งยืนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อม สังคม หรือธรรมาภิบาล อันเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว
“อาหาร คือ พลังแห่งความสุข ดังนั้นเราจึงยึดถือแนวคิด “ของอร่อย...ต้องแบ่งปัน” มอบความอิ่มอร่อยให้กับกลุ่มผู้เปราะบางและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรมแจกอาหารในทุกๆ ไตรมาสตลอดทั้งปี โดยใช้อาหารเป็นสื่อกลางในการส่งต่อความห่วงใย เติมเต็มทั้งท้องและหัวใจ สะท้อนความตั้งใจของเราที่จะเคียงข้างสังคมไทย”
“เซ็น กรุ๊ป” เติมเต็มคุณค่าหัวใจหญิงไทย ด้วยพลังแห่งอาหารและความห่วงใย
เซ็น กรุ๊ป เดินหน้ากิจกรรม ESG (Environmental, Social, and Governance) อย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 3 นี้ เตรียมจัดแคมเปญ “ZEN ปันอิ่ม ปันสุข” ภายใต้แนวคิด ของอร่อยต้องแบ่งปัน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2568 ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง เพื่อส่งมอบกำลังใจและมื้อพิเศษให้กับผู้หญิง เด็ก และเจ้าหน้าที่ในบ้านพักฉุกเฉิน
กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อต้อนรับเดือนสิงหาคม อันเป็นเดือนแห่งวันแม่ เชิดชูบทบาทของผู้หญิงในสังคม โดย เซ็น กรุ๊ป นำทีมผู้บริหาร นำโดย นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร, คุณศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด พร้อมพนักงานจิตอาสา ร่วมแจกอาหารกลางวันในรูปแบบเบนโตะที่ปรุงสดใหม่จากวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม อาทิ ปลาแซลมอน จากร้านอาหารญี่ปุ่น Zen ในเครือเซ็น กรุ๊ป เพื่อสร้างรอยยิ้ม ความอิ่มท้อง และเติมพลังใจให้กับทุกคนอย่างทั่วถึง โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคุณอุษา เลิศศรีสันทัด ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรม ESG เพื่อส่งต่อความอิ่มให้กับกลุ่มเปราะบางในสังคม ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ประสบภัย หรือแม้แต่สัตว์ ยังคงเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของเซ็น กรุ๊ป ที่ยึดมั่นเสมอมา โดยใช้ “อาหาร” เป็นสื่อกลางแห่งความห่วงใยจากแบรนด์ในเครือ นำเมนูคุณภาพที่อร่อยไม่ต่างจากที่เสิร์ฟในร้าน ถ่ายทอดความใส่ใจในทุกรายละเอียด สะท้อนจุดยืนขององค์กรที่ไม่เพียงเป็นผู้นำในธุรกิจร้านอาหารเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ส่งต่อความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมอีกด้วย
“ZEN ปันอิ่ม ปันสุข” ลุย! ส่งต่อความอิ่มทุกไตรมาส
นางสาวจอมขวัญ กล่าวว่า สำหรับไตรมาส 4 ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้ เซ็น กรุ๊ปมีแผนนำอาหารปรุงสดใหม่จากร้านอาหารในเครือฯ ไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาพื้นที่เป้าหมายว่าจะดำเนินการในจังหวัดหรือภูมิภาคใดที่มีความต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนมากที่สุด
ร้าน “Zen” จัดโปรตลอดเดือน ร่วมเชิดชูผู้หญิงแกร่ง
ในเดือนสิงหาคมนี้ นอกจากกิจกรรม ESG “ZEN ปันอิ่ม ปันสุข” ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้หญิงแกร่งแล้ว ร้านอาหารญี่ปุ่น Zen ในเครือเซ็น กรุ๊ป ยังร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งวันแม่ ด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษตลอดทั้งเดือน กับเซ็ต “Happy Family Set” สำหรับลูกค้าที่รับประทานที่ร้าน เมื่อสั่งเมนูแบบ A La Carte สามารถเลือกรับเซ็ตสุดคุ้มในราคาพิเศษเพียง 999 บาท ประกอบด้วย 3 เมนูไฮไลต์ ได้แก่ มาลัยซาซิมิ, แซลมอนซาชิมิซอสงา และข้าวอบปลาฮามาจิ มอบเป็นมื้อพิเศษแทนคำขอบคุณแด่ผู้หญิงคนสำคัญได้ตั้งแต่วันที่ 1–31 สิงหาคม 2568 ที่ร้าน Zen ทุกสาขาทั่วประเทศ
ร้านอาหารญีปุ่น Zen ที่อยู่เคียงข้างคนไทยมากว่า 34 ปี ปัจจุบันมี 50 สาขาทั่วประเทศ โดดเด่นด้วยเมนูเพื่อสุขภาพที่เน้นวัตถุดิบคุณภาพดี โดยเฉพาะเมนูปลาแซลมอน ที่แบรนด์ต้องการตอกย้ำภาพจำผ่านแนวคิด “คิดถึงปลา คิดถึงเซน” ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม “ZEN ปันอิ่ม ปันสุข” ที่จัดขึ้นในเดือนแห่งวันแม่ โดยนำเมนูปลาหลากหลายชนิดมาปรุงสดใหม่และบรรจุลงในกล่องเบนโตะ เพื่อมอบเป็นมื้อกลางวันแสนอบอุ่นให้กับผู้หญิง เด็ก และเจ้าหน้าที่ ณ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
กิจกรรมในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ต้องการส่งต่ออาหารที่อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการเท่านั้น แต่ยังสื่อถึงความรัก ความห่วงใย และความหวัง ที่ ร้านอาหารญีปุ่น Zen อยากมอบให้กับผู้หญิงและเด็กที่เผชิญกับปัญหาความรุนแรง เพื่อให้มื้ออาหารเป็นดั่งเครื่องเยียวยาทางใจ เติมเต็มความสุขและความอิ่มใจ พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของ Zen ในฐานะแบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่นที่ใส่ใจในบทบาทของผู้หญิงในสังคม และสะท้อนวิสัยทัศน์ของเซ็น กรุ๊ป ในการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับผู้หญิงในทุกมิติอย่างแท้จริง
“อาหาร” สื่อกลางความสุขและรอยยิ้ม
ด้านนางสาวอุษา เลิศศรีสันทัด ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง กล่าวว่า รู้สึกยินดีและซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่ เซ็น กรุ๊ป ได้นำอาหารคุณภาพดีมาส่งต่อความสุข ความอิ่มอร่อย และรอยยิ้มให้กับทุกคนที่บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง ในวันนี้ทุกคนรู้สึกอบอุ่นใจและมีความสุขอย่างมากที่ได้รับความใส่ใจจากองค์กรที่มองเห็นความสำคัญของพวกเรา ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานจากเซ็น กรุ๊ป ที่มาส่งต่อประสบการณ์ดีๆ แบบนี้ให้กับพวกเราด้วยความตั้งใจจริง