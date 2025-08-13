“ภูมิ จิราธิวัฒน์” ผู้นำพา GO Hotel ให้เติบโตด้วยแนวคิดที่ชัดเจน

เจาะลึกปรัชญาการทำงานและความหมายของการเป็นผู้นำในฉบับ “ภูมิ จิราธิวัฒน์” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน Hotel Business บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ทายาทรุ่นที่ 4 ของตระกูลจิราธิวัฒน์ กับภารกิจนำพาแบรนด์ GO Hotel ให้เติบโตด้วยแนวคิดที่ชัดเจน “ลงทุนบนความเข้าใจ เพื่อสร้างผลตอบแทนบนความยั่งยืน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และผู้คน”
จากวิสัยทัศน์สู่กลยุทธ์การลงทุนอย่างยั่งยืน
“เราอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ทุกการตัดสินใจต้องมีวินัย และให้ผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลในระยะยาว” นี่คือจุดยืนของผู้บริหารที่มีภูมิหลังสายการเงินที่แข็งแกร่ง ทั้งประสบการณ์จาก L Catterton กองทุน Private Equity ระดับโลกในเครือ LVMH และยังเป็นผู้ก่อตั้ง CG Capital กองทุน Private Equity ที่มุ่งลงทุนเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจ Hospitality โดยเฉพาะ เขาจึงเป็นผู้นำที่คิดเป็นระบบ ลงทุนอย่างมีวินัย และขับเคลื่อนเป้าหมายอย่างชัดเจน
ในมุมมองของคุณภูมิ การพัฒนาโรงแรมไม่ใช่เพียงการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ หากแต่เป็นการ “เพิ่มมูลค่าให้กับระบบนิเวศของศูนย์กลางเมือง” ที่ CPN ได้วางรากฐานไว้แล้วทั่วประเทศ โรงแรมแต่ละแห่งจึงได้รับการออกแบบให้ “เชื่อมโยง” อย่างไร้รอยต่อกับองค์ประกอบอื่นๆ เพื่อยกระดับ ทั้งมูลค่าทางเศรษฐกิจ และคุณภาพของประสบการณ์ที่ผู้คนได้รับ ซึ่งแนวทางที่คุณภูมิให้ความสำคัญอย่างยิ่ง คือ การเข้าใจดีมานด์ของพื้นที่อย่างลึกซึ้ง และการจับจังหวะที่ “ใช่” ในโลเคชันที่ “ตอบโจทย์” ของเมืองและชุมชนโดยรอบ
เติบโตเคียงข้างสังคม...ในแบบของตระกูล “จิราธิวัฒน์”
กว่า 77 ปีที่ตระกูลจิราธิวัฒน์ และธุรกิจในเครือเซ็นทรัลเดินเคียงข้างสังคมไทยอย่างมั่นคง ความสำเร็จของครอบครัวจึงไม่ได้วัดเพียงจากผลประกอบการ หากแต่สะท้อนผ่าน “คุณค่าระยะยาว” ที่เชื่อมั่นว่าธุรกิจควรมอบกลับคืนสู่สังคม การเติบโตในครอบครัวหล่อหลอมให้คุณภูมิเชื่อมั่นว่าความยั่งยืนขององค์กรต้องเดินไปพร้อมกับความยั่งยืนของผู้คนและชุมชน
หนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจน คือ การที่โรงแรมภายใต้การบริหารของ CPN ในภาคอีสาน ได้ร่วมมือกับ Pimali Hospitality Training Center ศูนย์ฝึกอาชีพด้านโรงแรมและการบริการสำหรับเด็กกำพร้าและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส เปิดโรงแรมเป็น “พื้นที่แห่งโอกาส” ให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะ สู่อาชีพที่มั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตอกย้ำภาพของธุรกิจในฐานะพลังในการสร้างแรงบันดาลใจ และเปลี่ยนชีวิตผู้คนได้อย่างแท้จริง
สมดุลแห่งวิสัยทัศน์
ในภาพของผู้บริหารธุรกิจโรงแรม ใครจะคิดว่าคุณภูมิเลือกที่จะขี่มอเตอร์ไซค์แอดเวนเจอร์ เดินทางสำรวจพื้นที่ เพื่อสัมผัสแลนด์สเคปใหม่ๆ และเข้าถึงชุมชนอย่างลึกซึ้ง สำหรับเขานี่คือวิธีการค้นหาโจทย์ที่อาจนำไปสู่แนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาธุรกิจ
อีกด้านหนึ่งของชีวิต เขาให้ความสำคัญกับการ “ปฏิบัติธรรม” ฝึกสติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทบทวนตัวเอง และเสริมพลังใจในการเดินหน้าต่อ “การปฏิบัติธรรมกับการขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกันตรงที่ต้องมีสมาธิ ถ้าขี่ไปเรื่อยๆ แบบไม่มีสติ อาจเกิดอุบัติเหตุหรือหลงทางได้” คุณภูมิเปรียบ
วิถีชีวิตสองขั้วที่ดูเหมือนสวนทางกันนี้ กลับกลายเป็นแกนกลางของแนวคิดในการบริหารของเขา เพราะ “การเติบโต” ที่แท้จริง อาจไม่ใช่การก้าวให้เร็ว หากแต่คือการรู้ว่าควรชะลอเมื่อใด และควรเดินหน้าไปในทิศทางไหน
GO Hotel: โรงแรมที่คิดลึกกว่าคำว่า “คุ้มค่า”
GO คือหนึ่งในแบรนด์สำคัญของกลุ่มเซ็นทรัลที่ใช้ปักธงในตลาดเวียดนามเมื่อเข้าซื้อกิจการบิ๊กซีในปี 2559 โดยชื่อ GO ไม่เพียงสื่อถึงการเคลื่อนไหว แต่ยังพ้องเสียงกับคำว่า “พี่ใหญ่” ในภาษาจีน สะท้อนแนวคิดของแบรนด์ที่พร้อมบุกเบิกตลาดใหม่อย่างมั่นใจ ด้วยคุณภาพและความคุ้มค่าที่เข้าถึงง่าย
แนวคิดนี้จึงได้รับการต่อยอดสู่ GO Hotel โรงแรมพรีเมียมราคาคุ้มค่า ซึ่งไม่ได้เด่นแค่เรื่อง “ราคา” แต่คือความใส่ใจในทุกรายละเอียดภายใต้แนวคิดหลักของแบรนด์ที่ชัดเจนว่า “สุข สะดวก สบาย สุดคุ้ม” “สุข” จากประสบการณ์การพักผ่อนที่มีคุณภาพ “สะดวก” จากทำเลที่เชื่อมต่อกับศูนย์กลางเมือง “สบาย” จากการออกแบบที่ตอบโจทย์ทั้งฟังก์ชันและบรรยากาศ และ “สุดคุ้ม” จากคุณค่าที่เกินความคาดหมาย ไม่ว่าจะเป็นเตียงใหญ่พิเศษขนาด 6.5 ฟุต ผ้าม่านทึบแสง หรือห้องพัก Pet Friendly สำหรับคนรักสัตว์ ทุกองค์ประกอบล้วนผ่านการออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อมอบประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับโรงแรมระดับ 4–5 ดาวในราคาที่เข้าถึงได้
จุดแข็งของ GO Hotel ยังอยู่ที่ Consumer Insight จากฐานลูกค้าขนาดใหญ่ของ The 1 ที่ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้เข้าพักได้อย่างแม่นยำ และเพื่อตอบโจทย์การแข่งขันในโลกยุคใหม่ GO Hotel ยังลงทุนในเทคโนโลยี AI เพื่อบริหารราคาแบบเรียลไทม์ เพิ่มประสิทธิภาพในการจับดีมานด์ และสร้างความยั่งยืนในการเติบโต
วางกลยุทธ์จากความเข้าใจในพื้นที่
“โรงแรมที่ดีต้องออกแบบจากความเข้าใจ ผมเชื่อว่า การที่เราตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีกว่าใคร คือคีย์เวิร์ดของความสำเร็จ” แนวคิดนี้คือหัวใจในการพัฒนา GO Hotel แบรนด์โรงแรมที่ไม่ยึดติดกับสูตรสำเร็จ หากแต่เริ่มต้นจาก “ความเข้าใจ” ทั้งศักยภาพของพื้นที่ การแข่งขัน พฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงบริบททางวัฒนธรรมและชุมชนในแต่ละทำเล
แนวทางนี้สะท้อนชัดใน GO Hotel กรุงเทพ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต โรงแรมลำดับที่ 5 และแฟล็กชิพแห่งแรกของแบรนด์ บนทำเลศักยภาพย่านลาดกระบัง ประตูเชื่อมสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ที่นี่จึงไม่ได้เป็นเพียง Airport Hotel ทั่วไป แต่ถูกวางตำแหน่งให้เป็น “จุดยุทธศาสตร์” ที่รองรับดีมานด์จากกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ตั้งแต่นักเดินทางในประเทศ นักท่องเที่ยวต่างชาติ กลุ่ม Stopover ลูกเรือ ไปจนถึงนักธุรกิจที่มองหาที่พักคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้ โรงแรมแห่งนี้จึงถูกออกแบบให้รองรับโอกาสการเติบโตในตลาดท่องเที่ยวและการเดินทาง ด้วยจำนวนห้องพักถึง 179 ห้อง มากที่สุดในเครือ
ด้วยวิสัยทัศน์ในการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน CPN ได้วางแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี มุ่งขยายเครือข่ายโรงแรมปีละ 5 สาขา ทั้งในเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองรอง โดยใช้งบลงทุนรวมกว่า 1,850 ล้านบาท เพื่อเพิ่มจำนวนห้องพักให้ครอบคลุมกว่า 1,500 ห้องทั่วประเทศ เป็นแผนการขยายตัวที่ไม่ได้หวังแค่การเติบโตเชิงปริมาณ แต่คือการยกระดับมาตรฐานที่พักไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานใหม่ในทุกพื้นที่ที่ CPN เข้าไป
อนาคตโรงแรมไทย : สู่มาตรฐานใหม่ที่มั่นใจได้ทั่วประเทศ
ในสายตาคุณภูมิ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังคงเป็น “เครื่องยนต์หลัก” ของเศรษฐกิจไทย แม้ต้องเผชิญความผันผวนจากปัจจัยโลก แต่เขายังคงจุดยืนแบบ “Cautiously Optimistic” มองอนาคตด้วยความเชื่อมั่นอย่างรอบคอบ ด้วยวิสัยทัศน์ระยะยาว CPN วางกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการใช้ประโยชน์จาก Land Bank ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ วิเคราะห์ทำเลด้วยข้อมูลเชิงลึก และพัฒนาโครงการใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ดีมานด์จริงของผู้บริโภคในแต่ละภูมิภาค โดยคุณภูมิอยากเห็นภาพอนาคตของประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็น “National Travel Market” ที่แข็งแกร่ง ไม่ว่าจะเดินทางไปจังหวัดใด จะพบกับที่พักคุณภาพมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และ GO Hotel คือหนึ่งในคำตอบของวิสัยทัศน์นั้น