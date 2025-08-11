“คริสตัล” ชูนวัตกรรมการผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ” หรือ “กลุ่มบริษัทไทยเบฟ”) มุ่งดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับการสร้างสรรค์ และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโตที่ยั่งยืนในทุกมิติ ภายใต้แนวคิด “สรรสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน" (Enabling Sustainable Growth) โดยคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล ผ่านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ล่าสุดยกทัพผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ รวมถึงแบรนด์น้ำดื่มยอดขายอันดับหนึ่งอย่างน้ำดื่ม “คริสตัล” ไปร่วมจัดแสดงสินค้า THAIFEX – ANUGA ASIA 2025 และในงาน “SPLASH – Soft Power Forum 2025” เพื่อร่วมผลักดัน Soft Power ไทยไปสู่เวทีโลก ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก
โดย “คริลตัล” ได้ยกความผ่อนคลายมาให้ทุกคนได้สัมผัสกับ Crystal Blue Spaceความสวยงามของสายน้ำกับ 5 พิกัดผ่อนคลายผ่าน “พื้นที่สีฟ้า”ทั่วไทย พร้อมด้วยดนตรีบำบัด จาก Crystal Music Thinklist ซึ่งจะช่วยทำให้ทุกคนได้หยุดพัก ผ่อนคลายความคิดต่างๆ อีกทั้งจัดเตรียมเครื่องดื่ม Infused Water เครื่องดื่มสุขภาพจากน้ำดื่มคริสตัลที่ผสมผสานกับผลไม้หลากหลาย เพื่อคุณประโยชน์จากธรรมชาติให้ทุกคนมาจิบความสดชื่น พร้อมรับฟังหัวข้อเสวนาสุดพิเศษ “การเดินทางเพื่อการเติบโตทั้งภายในภายนอก” เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงบทบาทของ “น้ำ” ที่มีผลต่อสุขภาวะจิตที่ดี และตอกย้ำความสำคัญของการอนุรักษ์พื้นที่ Blue Space เพื่อที่จะรักษาพื้นที่เหล่านี้ให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน
นางสาวสุภรณ์ เด่นไพศาล ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เผยว่า “เพื่อตอกย้ำความเป็นเจ้าตลาดของ น้ำดื่ม “คริสตัล” พร้อมเสริมศักยภาพความแข็งแกร่ง และความแตกต่างในทุกมิติ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยจุดเด่นของกระบวนการผลิต 19 ขั้นตอน ที่ได้รับมาตรฐานการรับรองระดับโลก พร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ความยั่งยืนของไทยเบฟที่มุ่งสร้างธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืน ด้วยการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อโลก ผ่านการสร้างสรรค์ฝาขวดรักษ์โลก(Tethered Cap) ฝาขวดที่ยึดติดกับขวด เพื่อลดการหลุดลอยของฝาพลาสติกสู่ธรรมชาติและท้องทะเล รวมไปถึงง่ายต่อกระบวนการเก็บกลับไปรีไซเคิล
“คริลตัล” เดินหน้าสร้างสรรค์แคมเปญด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการผนึกความร่วมมือกับผู้นำธุรกิจค้าปลีก “โลตัส” ร่วมจัดแคมเปญ “คริสตัล x Lotus’s เซฟพื้นที่สีฟ้า และสัตว์ในท้องทะเล” เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล ผ่านฝาติดขวด ไม่หลุดลงท้องทะเล สำหรับคริสตัลขนาด 1.5 ลิตร พร้อมด้วยการสร้างสรรค์ฉลากดีไซน์วาฬบรูด้า ดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทย อีกทั้งยังเป็นสัตว์สงวนลำดับที่ 16 ของประเทศไทย
จากการสำรวจพบว่าปัจจุบันวาฬบรูด้ามีจำนวนลดลงเรื่อย ๆ จากภัยคุกคามหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่มลพิษทางทะเล ขยะพลาสติกที่เข้าไปติดในระบบทางเดินอาหาร โดยหวังว่าโครงการนี้ จะช่วยสื่อสารและเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการทิ้งขวดพลาสติกและฝาขวดที่กระจายอยู่ในธรรมชาติ รวมไปถึงง่าย
ต่อกระบวนการการเก็บกลับไปรีไซเคิล ร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเลและเซฟพื้นที่สีฟ้าบนโลกใบนี้ไปด้วยกัน
น้ำดื่ม “คริลตัล” เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ของกลุ่มไทยเบฟที่สามารถครองผู้นำตลาดน้ำดื่ม และครองใจผู้บริโภคได้อย่างเหนียวแน่น พร้อมสรรสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความยั่งยืน