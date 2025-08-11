ตลาดสี่มุมเมือง เปิดตัว “สี่มุมเมือง Academy” ปั้นโอกาสใหม่ให้ทุกคนที่อยากเริ่มต้นค้าขาย เสริมทักษะ-แนวคิดธุรกิจ ติดอาวุธทางความคิด สู่ความยั่งยืนในยุคใหม่ สมัครฟรี! เรียนจริง ใช้ได้จริง พร้อมเจาะลึกทุกเคล็ดลับจากมืออาชีพตัวจริง
ตลาดสี่มุมเมือง เปิดตัว “สี่มุมเมือง Academy” ศูนย์กลางโอกาสของชุมชนที่จัดอบรมเสริมทักษะและสร้างอาชีพใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถเรียนรู้จากมืออาชีพที่มีประสบการณ์จริง โดยไม่จำกัดพื้นฐานหรืออาชีพเดิม เรียนฟรีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมเวิร์กช็อปลงพื้นที่จริงในตลาดฯ เพื่อฝึกทักษะที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดรายได้ทันที
คุณปณาลี ภัทรประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตลาดสี่มุมเมือง กล่าวว่า “สี่มุมเมือง Academy เกิดขึ้นเพราะตลาดฯ ต้องการสร้างโอกาสให้กับผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจค้าขาย หรือหารายได้เสริม ภายใต้แนวคิดที่เน้นการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง ทั้งการเลือกสินค้าให้เหมาะกับกลุ่มผู้ซื้อ การบริหารต้นทุน/กำไร เข้าถึงแหล่งวัตถุดิบคุณภาพดีเชื่อถือได้ และการสื่อสารกับลูกค้า เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ทันทีในชีวิตจริง ซึ่งสี่มุมเมือง Academy จะจัดอบรม เดือนละ 1 ครั้ง มีหัวข้อหลากหลายให้เลือกสมัคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ครอบคลุมอาชีพที่มีโอกาสในตลาด อาทิ:
หลักสูตรเริ่มต้นขายทุเรียนมืออาชีพ: ตั้งแต่การเลือกทุเรียน เคาะ แกะ ปอก ตั้งราคา เทคนิคขาย ไปจนถึงบริการหลังการขาย
หลักสูตรอาชีพรถเร่: เรียนรู้การเลือกประเภทรถเร่ที่เหมาะกับตัวเอง เช่น รถเร่ผลไม้ รถเร่กับข้าว วิเคราะห์สินค้าขายดี วิธีจัดวางสินค้า และการเขียนสคริปต์เรียกลูกค้า
หลักสูตรอาชีพขายผลไม้ปอก: สอนการเลือกผลไม้ เตรียมอุปกรณ์ บรรจุภัณฑ์ ตั้งราคา การขายหน้าร้านและออนไลน์ ตลอดจนเทคนิคมัดใจลูกค้า
นอจากนี้ ยังมีหลักสูตรที่น่าสนใจอื่น ๆ ที่จะทยอยเปิดรับสมัคร อาทิ เริ่มต้นขายผักท้ายรถ-เหมาะกับเกษตรมือใหม่หรือเกษตรกรที่หาวิธีและแหล่งกระจายผลผลิต, ขาย Box-Set ผลไม้พรีเมี่ยมช่วงเทศกาล-เหมาะกับผู้ที่ต้องการหารายได้เสริมในช่วงเทศกาลช่วงที่กำลังซื้อมหาศาล หรือพ่อค้าแม่ค้าที่อยากจะอัพเกรดเทรนด์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าที่ขายอยู่ เป็นต้น
“สี่มุมเมือง Academy” มุ่งเน้นสร้างสังคมแห่งการส่งเสริมอาชีพ ให้ชุมชนและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ เครือข่าย และแนวทางอาชีพที่ยั่งยืน พร้อมรับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากทีมงานตลาดสี่มุมเมือง ติดตามหลักสูตรที่เปิดรับสมัครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center 02-995-0610-3, 02-9951514 และ 02-9950640-42 และ www.facebook.com/taladsimummuang และสามารถเช็คราคาสินค้าได้ที่ www.simummuangmarket.com