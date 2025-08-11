Betagro Venturesหนุน BiomEdit ซีรีย์ B พัฒนาโซลูชันลดสูญเสียอุตสาหกรรมไก่

ผู้จัดการรายวัน 360 – Betagro Ventures บริษัทที่มุ่งเน้นการลงทุนและพัฒนานวัตกรรม ภายใต้บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ “BTG” บริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทย จับมือกลุ่มพันธมิตรระดับโลกร่วมลงทุนรอบ Series B ใน BiomEdit บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพด้านจุลินทรีย์เพื่อสุขภาพสัตว์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ BE-101 ซึ่งเป็นแบคทีเรียปรับแต่งพันธุกรรมชนิดแรกของโลกที่ช่วยป้องกันไก่เนื้อตายจากโรคลำไส้เน่า โดยมุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการผลิตของอุตสาหกรรมสัตว์ปีกในระยะยาว
BE-101 เป็นผลิตภัณฑ์แอนติบอดีชนิดเวกเตอร์โปรไบโอติกแบบแรกของโลกที่พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ผลิตรับมือกับปัญหาโรคลำไส้เน่าในสัตว์ปีก โดยโซลูชันที่ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะนี้จะช่วยยับยั้งสารพิษ Clostridium perfringens ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาโรคลำไส้เน่าที่เป็นต้นเหตุของความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั่วโลกประมาณ 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี อันเนื่องมาจากผลผลิตที่ลดลง ความเจ็บป่วย และการตายของสัตว์ปีก ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ BE-101 จะใช้ชื่อแบรนด์ “Optavant™” เมื่อได้รับใบอนุญาตครบถ้วนสมบูรณ์ และขณะนี้ผลิตภัณฑ์ BE-101 อยู่ระหว่างขั้นตอนสุดท้ายของการขอใบอนุญาตแบบมีเงื่อนไขจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) และมีแผนออกวางจำหน่ายในปี 2569
นายชยธร แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และธุรกิจใหม่ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เราภูมิใจที่ได้มีส่วนสนับสนุน BiomEdit ในการพัฒนาแพลตฟอร์มชีวภาพที่ล้ำสมัย และผลักดันโซลูชันเพื่อสุขภาพสัตว์ออกสู่ตลาดเป็นครั้งแรก โดยการร่วมเป็นพันธมิตรครั้งนี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราในการนำเสนอโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่จากโรคระบาดในสัตว์ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในการดูแลสุขภาพสัตว์และเพิ่มปริมาณผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมปศุสัตว์โดยรวมให้เติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเปิดประตูสู่การเรียนรู้เทรนด์นวัตกรรมอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสัตว์ และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แห่งอนาคตร่วมกัน”
BiomEdit ประกาศความสำเร็จในการปิดการระดมทุนรอบ Series B อย่างงดงาม โดยมี Anterra Capital เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ พร้อมด้วยการลงทุนอย่างต่อเนื่องจาก Nutreco และดึงดูดผู้เข้าร่วมระดมทุนรายใหม่อย่าง Betagro Ventures, AgriZeroNZ และ Indiana’s Elevate Ventures ในรอบการระดมทุนที่ได้รับความสนใจเกินคาด (มูลค่าราว 18.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งช่วยให้มีเงินทุนเพียงพอที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของ BiomEdit จนถึงการได้รับใบอนุญาตแบบมีเงื่อนไข และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ BE-101 ออกสู่ตลาด
“ขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญและน่าตื่นเต้นสำหรับ BiomEdit” นายอารอน ชัคท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท BiomEdit กล่าว “เรากำลังนำเสนอโซลูชันที่พลิกโฉมอุตสาหกรรมไก่เนื้อในสหรัฐอเมริกา และส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์ให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ด้วยระยะเวลาเพียงสามปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง เราเตรียมจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการระดมทุนใหม่และความเชื่อมั่นจากนักลงทุน รวมถึงพันธมิตรใหม่อย่าง Betagro Ventures เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสและความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า”
ทั้งนี้ Betagro Ventures เป็นหน่วยงานการลงทุนของ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ที่มุ่งเน้นการลงทุนและพัฒนานวัตกรรม ครอบคลุมระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเบทาโกร ผ่านการดําเนินงานภายใต้ 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1) การส่งเสริมให้ผู้บริโภคเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง 2) การพัฒนาแหล่งโปรตีนใหม่ที่ยั่งยืน และ 3) การสร้างห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่ยั่งยืน ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้จะถูกขับเคลื่อนผ่านการลงทุนในสตาร์ทอัพในระยะเริ่มต้นทั่วโลก โดยมีเป้าหมายสร้างความร่วมมือและสนับสนุนการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดผ่านการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศของเบทาโกร
ส่วนBiomEdit เป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพด้านจุลินทรีย์เพื่อสุขภาพสัตว์ที่ใช้ประโยชน์จากพลังของไมโครไบโอมและชีววิทยาสังเคราะห์เพื่อพัฒนาโซลูชันรุ่นใหม่สำหรับสุขภาพปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง ก่อตั้งขึ้นในปี 2565 BiomEdit ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนชั้นนำ ได้แก่ Anterra Capital, Viking Global, Nutreco, AgriZeroNZ, Elevate และ Betagro Ventures รวมถึงรายอื่นๆ
เบทาโกร บริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทย ที่มุ่งมั่นเพิ่มคุณค่าชีวิตทุกคนด้วยอาหารที่ดีกว่า เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน ดำเนินธุรกิจครบวงจรครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร ตั้งแต่การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์และสารเสริมสำหรับสัตว์ ปศุสัตว์ การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ทั้งเนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ และปลา และอาหารแปรรูปที่เกี่ยวข้อง สำหรับการบริโภคในประเทศและส่งออกไปกว่า 30 ประเทศทั่วโลก อีกทั้งยังมีการขยายการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา ลาว เมียนมา และสิงคโปร์ ตลอดจนการดำเนินงานด้านการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา การติดตามและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพเบทาโกร (Betagro Quality Management - BQM) รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ขั้นสูงที่ได้การรับรองและเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล และให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals – SDGs) และดำเนินการภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social, and Governance) เพื่อมุ่งสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน