"ณัฏฐิญา" นำดีพร้อมเช็คอินโฮจิมินห์ เปิดเส้นทางเวียดนามผ่าน Logistic ข้ามแดน

"อธิบดีณัฏฐิญา" นำดีพร้อม "เช็คอิน : โฮจิมินห์ เปิดเส้นทางเวียดนาม ผ่าน Logistic ข้ามแดน" นำสินค้าไทยกระจายสู่ตลาดกว่า 65 จังหวัด ร่วมแชร์ประสบการณ์กับ CAC Vietnam ผู้บุกเบิก Logistics ตลาดดาวรุ่งแห่งเอเชีย ให้โอกาสผู้ประกอบการไทยโตไกล ตามนโยบาย รมว.เอกนัฏ
นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายดุสิต อนันตรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายพลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน เข้าเยี่ยมชม CAC (Capital Advance Company) Vietnam
CAC (Capital Advance Company) Vietnam เป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ที่นับเป็นผู้บุกเบิกการนำเข้าและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) ของไทยในประเทศเวียดนาม ครอบคลุมพื้นที่ 65 จังหวัด โดยมีการสร้างเครือข่ายในการกระจายสินค้าแบบครบวงจรทั้ง Modern Trade, General Trade และออนไลน์ โดยมีความพร้อมด้านทีมงาน และมีการนำระบบเทคโนโลยี เครื่องมือดิจิทัล (Salesforce) เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่ง CAC เป็นแหล่งกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคที่เคลื่อนไหวเร็ว หรือ Fast-Moving Consumer Goods : FMCG ที่สำคัญของไทย เช่น เบนโตะ, Jele Beautie, Imperial, Soy Secretz, Dutch Mill ฯลฯ พร้อมทั้งมีการขยาย SKU จนเกิน 350 รายการ
"อธิบดีณัฏฐิญา" ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ร่วมกับ CAC Vietnam ในประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
1. ระบบ Logistic ของ CAC Vietnam มีจุดรับสินค้าที่ท่าเรือ ทั้งโฮจิมินห์และไฮฟอง จากเมืองท่าก็จะมีคลังสินค้าหลัก (Main Warehouse) ในการจัดเก็บ ซึ่งบริษัทมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยบริหาร Supply Chain จัดการขนส่งและกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ประชาชนของเวียดนามสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ต เชื่อมต่อกับเทคโนโลยีได้ไว เรียนรู้เร็ว
2. การบริหารบุคคลภายในองค์กร ต้องเป็นการสื่อสาร 2 ทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ฃในองค์กรใหญ่ การสื่อสารทางเดียวแบบ Top Down จะไม่สามารถตอบโจทย์ ซึ่ง CAC Vietnam มี HR ทั้งที่เป็นคนเวียดนามและคนไทย เพื่อพูดคุยสอบถามความต้องการของพนักงานทุกคน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนการฝคกอบรมพัฒนาพนักงาน เพื่อให้มีเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยสิ่งสำคัญ คือ การสื่อสารปรับความคิด และการชี้แจงนโยบายด้านบุคลากรให้ชัดเจน
3. กลยุทธ์การสร้างธุรกิจไทยให้เติบโตในเวียดนาม ได้แก่
3.1 สินค้าต้องตอบโจทย์ผู้บริโภค อย่าคิดว่าสินค้าที่คนไทยใช้คนเวียดนามก็จะใช้ จำเป็นต้องศึกษาตลาดให้ถ่องแท้ ว่าผู้บริโภคกลุ่มไหนต้องการสินค้าอะไร จึงจะสามารถตีโจทย์การตลาด วางแผนการขาย ทำแพ็คเกจจิ้ง และตั้งราคาได้
3.2 ต้องให้ความสำคัญกับการทำ Logistics เพราะพื้นฐานการกระจายสินค้าในเวียดนามยังไม่ดี เนื่องจากภูมิศาสตร์ประเทศมีลักษณะเป็นทางยาว โดยมี 3 เมืองใหญ่สำคัญ คือ โฮจิมินห์ (ทางใต้) ฮานอย (ทางเหนือ) ดานัง (ตอนกลาง) ซึ่งพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละภาคแตกต่างกัน มีความเป็นตัวของตัวเอง ไม่เหมือนในประเทศไทย ที่มีกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง ดังนั้น การเข้าถึงพฤติกรรมผู้บริโภคและแผนการทำโลจิสติกส์จึงสำคัญมาก
3.3 นักธุรกิจไทยมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของคนเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันค่าครองชีพในเมืองใหญ่ของเวียดนามใกล้เคียงกับของไทย ถ้าจะมาลงทุนธุรกิจที่ใช้แรงงาน (Labor Intensive) ควรออกไปที่นอกเมืองใหญ่ แต่ถ้าเป็นธุรกิจบริการ ทีต้องแข่งขันเรื่องการตลาดออนไลน์ หรือการขาย จะต้องอยู่ในเมืองใหญ่ แต่ค่าจ้างแรงงานสำหรับคนเวียดนาม จะต้องมีความชัดเจนเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการที่จะได้รับ เช่น การฝึกอบรม Business Trip การดูงาน ฯลฯ ถ้าหากไม่ได้รับตามที่ตกลงกันไว้ หรือไม่สามารถบริหารจัดการได้ จะทำให้ Turnover Rate สูง
จากข้อมูลดังกล่าว ทำให้เห็นว่า การศึกษาตลาดและกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายให้ชัดเจน ถือเป็นหนึ่งในโอกาสในการโตไกล ตามนโยบาย "ดีพร้อมคอมมูนิตี้ ที่นี่มีแต่ให้" พร้อมกันนั้น การนำระบบดิจิทัลเข้าไปปรับใช้ในธุรกิจ เพื่อการวิเคราะห์ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการวางกลยุทธ์การขายอย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นการทำการตลาดแบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างพื้นที่ให้สินค้าแบรนด์ไทย เติบโตไปไกลในตลาดต่างประเทศ สอดรับนโยบายของ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป