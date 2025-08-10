xs
พี่ GON เปิดตัว Merch “GON Goodies Vol.1” สุดน่ารัก น่าหยิก ของสะสมคอลเลกชันพิเศษ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“บาร์บีคิวพลาซ่า” เดินหน้าต่อยอดความสำเร็จจากหนังสือนิทานธุรกิจเล่มแรกของไทย “บาร์บีกอนกับภารกิจตามหาไฟศักดิ์สิทธิ์” สู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ภายใต้โปรเจกต์ GON Goodies ที่นำคาแรกเตอร์ “บาร์บีกอน” มาสคอตขวัญใจคนไทย พร้อมเพื่อน ๆ ในแก๊งมาพัฒนาเป็นสินค้าคอลเลกชันสุดพิเศษ เพื่อตอกย้ำบทบาทของ แบรนด์ในฐานะ Best Friend Brand หรือเพื่อนที่อยู่เคียงข้างผู้บริโภคในทุกช่วงชีวิต โดยมีสินค้าให้ทุกคนได้ช้อปกันในคอลเลกชัน GON Goodies
• พวงกุญแจ GON หัวเราะฉ่ำ ราคา 259.-
• GON HAPPY SOCKS KID ถุงเท้าเด็กลาย GON & Friends น่ารักสดใส ราคา 149.- (สำหรับเท้า 14–18 ซม.)
• GON HAPPY SOCKS ถุงเท้าผู้ใหญ่ มีทั้งหมด 3 สี ราคา 159.- (สำหรับเท้า 24–29 ซม.)
• GON SILICUTE CHARM SET หมุดติดรองเท้าสุดคิ้วท์ เพิ่มพลังความสดใสให้ทุกย่างก้าว ราคา 199.-
สามารถช้อปได้แล้ววันนี้ที่ https://shop.barbqplaza.com พิเศษ! ช้อปครบ 500 บาทขึ้นไป ส่งฟรีทั่วประเทศ
GON Goodies คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขยายจักรวาลของ Bar B GON จากมาสคอตร้านอาหาร สู่เพื่อนที่ส่งต่อแรงบันดาลใจและความสุขในทุกวัน





