รฟม.เร่งศึกษาอัพเดทลงทุนรถไฟฟ้า 4 สายใหม่ คาดนำร่องประมูล”สายสีเงิน,เทา,น้ำตาล”ปี 70

รฟม.ลุยทบทวนรถไฟฟ้า 3 สายใหม่ อัพเดทการลงทุน และค่าโดยสาร20 บาทตลอดสาย “สีเงินและ สีเทา”เสร็จ ขออนุมัติประมูล ปี 70 ส่วนสีฟ้า คาดปี 71 วางแผนพัฒนาเชิงพาณิชย์ -TOD หวังเพิ่มรายได้ทดแทนส่วนแบ่งสัมปทาน
นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า หลังจากคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) มีมติเห็นชอบ โอนภารกิจโครงการรถไฟฟ้าลงทุนใหม่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ให้แก่กระทรวงคมนาคม ดำเนินการจำนวน 3 โครงการ คือ โครงการรถไฟฟ้าสีเงิน สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเทา ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีฟ้า (ช่วงดินแดง-สาทร) ซึ่งได้มอบหมายให้รฟม.รับดำเนินการต่อนั้น โดยรถไฟฟ้าทั้ง 3 โครงการความพร้อมในการดำเนินงานไม่เท่ากัน เนื่องจาก กทม.ได้มีการศึกษาไว้แล้ว 2 สาย ได้แก่ สายสีเงินและสายสีเทา ส่วนสายสีฟ้า มีเพียงกำหนดแนวเส้นทางเท่านั้น
ขณะนี้ กทม.ได้ส่งข้อมูลโครงการมาให้รฟม.แล้ว แต่เป็นข้อมูลที่มีการศึกษามาหลายปีแล้ว ตัวเลขการลงทุนและด้านเศรษฐกิจรวมถึงกายภาพต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น รฟม.จะทำการศึกษาทบทวน ลงพื้นที่สำรวจแนวเส้นทางใหม่ ซึ่งบางส่วนอาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรายงานด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมถึงศึกษาเรื่องค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสายด้วย
โดยภายในปี 2569 รฟม.จะทำการศึกษารถไฟฟ้าทั้ง 3 เส้นทาง โดยจะเป็นการศึกษาทบทวนรถไฟฟ้าสายสีเงินและสายสีเทา เนื่องจาก มีการศึกษาเบื้องต้นไว้แล้ว คาดใช้เวลาศึกษาประมาณ 1 ปี คาดจะสรุปการศึกษาและนำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติได้ในปี 2570 และดำเนินการประมูลเพื่อก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้ขึ้นกับว่า รายงาน EIA มีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน ส่วนสายสีฟ้า จะเป็นการศึกษาใหม่ทั้งหมดซึ่งจะใช้เวลามากกว่า คาดว่าจะสรุปในปี 2571
“หลักการศึกษารถไฟฟ้าทั้ง 3 โครงการ จะนำเรื่องค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสายศึกษาด้วย เพราะจะมีผลในแง่การลงทุน รวมถึงดูเรื่องการวางเส้นทางเป็นฟีดเดอร์หรือระบบขนส่งมวลชนรองที่เชื่อมต่อโครงข่ายรถไฟฟ้าอื่นตามแผนงาน”นายกาจผจญกล่าว
นอกจากนี้ รฟม.ยังอยู่ระหว่างศึกษาทบทวนโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี(บึงกุ่ม) ระยะทาง 22.10 กม. ในเรื่องค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน 20 บาทตลอดสาย และการปรับแบบช่วงถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก เพื่อให้สอดคล้องกับ โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ในระยะที่ 1 (ถนนประเสริฐมนูกิจ-ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก) หรือตอน N2 ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาอุปสรรคระหว่างกัน ซึ่งอาจจะกระทบกับต้นทุนค่าก่อสร้างคาดว่าจะทบทวนผลการศึกษา เสร็จปลายปี 2568และนำเสนอบอร์ดรฟม. จากนั้นเสนอครม.ขออนุมัติในปี 2569
นายกาจผจญ กล่าวว่า การลงทุนรถไฟฟ้าสายใหม่หลังจากนี้ จะนำนโยบายค่าโดยสาร 20 บาท และนโยบายค่าโดยสารอัตราเดียว มาศึกษา ซึ่งแนวโน้นการลงทุนจะเป็นรูปแบบ PPP Gross Cost โดยรัฐรับความเสี่ยงเรื่องรายได้ ซึ่งอาจ จะกระทบรายได้ของรฟม.ที่คยได้รับจากส่วนแบ่งสัมปทาน โดยที่ผ่านมาได้รับส่วนแบ่งรายได้ สัมปทานจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และรายได้เชิงพาณิชย์อื่นๆ รวมประมาณ 4-5 พันล้านบาท/ปี ซึ่งสายสีน้ำเงิน สิ้นสุดสัมปทานในปี 2572 คาดว่า รายได้รฟม.จะลดลงค่อนข้างมากโดยรฟม.ได้พิจารณาแนวทางในการหารายได้พัฒนาเชิงพาณิชย์ และ TOD เพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลพื้นฐาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเงิน ช่วงบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รูปแบบเป็นรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา (Light Rail Transit) ระยะทาง 19.7 กิโลเมตร มีจำนวน 14 สถานี วงเงินลงทุนประมาณ 89,948.27 ล้านบาท แบ่งเป็น ระยะที่ 1 บางนา-ธนาซิตี้ ระยะทาง 14.6 กม. มี 12 สถานี ระยะที่ 2 ธนาซิตี้-สุวรรณภูมิ ระยะทาง 5.1 กม. มี 2 สถานี
แนวเส้นทางเริ่มจากแยกบางนา ตาม ถนนบางนา-ตราด (ทางหลวงหมายเลข 34) ฝั่งขาออก จนถึงแยกตัดทางหลวงหมายเลข 370 (ถนนเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทางด้านทิศใต้) เลี้ยงซ้ายไปถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทางฝั่งทิศใต้ โดยแนวเส้นทางส่วนใหญ่อยู่ในถนนบางนา-ตราด ซึ่งเป็นพื้นที่ของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม มีโรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุง (DEPOT) พื้นที่ประมาณ 29 ไร่ ติด สถานีธนาซิตี้
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเทา ระยะที่ 1 ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ รูปแบบเป็นรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) ระยะทางประมาณ 16.3 กิโลเมตร มีจำนวน 15 สถานี งบประมาณ 29,130 ล้านบาท ผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว
แนวเส้นทางเริ่มจากบริเวณทางแยกต่างระดับรามอินทรา ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (ฝั่งขาเข้า) จากนั้นข้ามทางพิเศษฉลองรัฐ (ทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา) แล้วเลี้ยวซ้ายเพื่อวิ่งบนทางเท้า (ฝั่งขาออก) ของทางพิเศษฉลองรัฐ ทุ่งหน้าตามแนวเขตทางถนนประดิษฐ์มนูธรรม ตรงไปข้ามถนนพระราม 9 และทางพิเศษศรีรัช ที่แยกพระราม 9 - ประดิษฐ์มนูธรรม จากนั้นยกข้ามรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ แล้วเลี้ยวขวาที่แยกเอกมัยเหนือสู่แนวเกาะกลางถนนเพชรบุรี จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่แนวเกาะกลางถนนทองหล่อไปสิ้นสุด บริเวณปากซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)
โดยรถไฟฟ้าสายสีเทาจะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าถึง 5 สาย คือ สายสีชมพู (ที่สถานีวัชรพล) ,สายสีน้ำตาล (ที่สถานีคลองลำเจียก) , สายสีเหลือง สายสีส้ม (ที่สถานีวัดพระราม 9 ) และสายสีเขียว (ที่สถานีทองหล่อ)
โครงการรถไฟฟ้าสายสีฟ้า ช่วงดินแดง-สาทร รูปแบบเป็นรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) ระยะทางประมาณ 9.5 กิโลเมตร มีจำนวน 9 สถานี แนวเส้นทาง ไปตามแนวถนนประชาสงเคราะห์ ถนนเพชรบุรี ถนนวิทยุ และถนนสาทร เชื่อมต่อพื้นที่ย่านดินแดง ย่านธุรกิจสำคัญ บนถนนสาทรและเข้าสู่ศูนย์คมนาคมมักกะสัน เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสีน้ำเงิน (ที่สถานีลุมพินี) และสายสีเขียว (ที่สถานีเพลิงจิต) ที่ผ่านมา ยังไม่ได้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการร่วมลงทุนเอกชน (PPP)