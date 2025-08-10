กลุ่มบริษัทเดอะมอลล์ ผนึกกำลัง กทม.– ททท. และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อแม่ “RUN FOR MOM 2025” เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

กลุ่มบริษัท เดอะมอลล์ และเอ็ม ดิสทริค ผนึกกำลัง กรุงเทพมหานคร, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การกีฬาแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อแม่ “RUN FOR MOM 2025” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 93 พรรษา และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2568 ณ อุทยานเบญจสิริ ถนนสุขุมวิท
เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 93 พรรษา และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2568 กรุงเทพมหานคร, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การกีฬาแห่งประเทศไทย มูลนิธิไทยพึ่งไทย สมพล-เรณู เกยุราพันธุ์ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายภาคเอกชน นำโดย ศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้า ในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้แก่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, เอ็มสเฟียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน), บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน), บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน), บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน), บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน), บริษัท ศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด, บริษัท มังกรฟ้า (555) จำกัด, บริษัท ไทย ซัมซุง อิเลคทรอนิกส์ จำกัด, บริษัทไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และอีกมากกว่า 100 องค์กรชั้นนำ ร่วมจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อแม่ RUN FOR MOM 2025 เพื่อแสดงความรักและสามัคคีของไทย ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วย นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในนามตัวแทนของภาครัฐ และ นางสาวศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมแสดงความจงรักภักดี
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีถวายราชสักการะ ได้จัดให้มีกิจกรรมวิ่งเพื่อแม่ RUN FOR MOM 2025 ภายใต้ คอนเซ็ปต์ RUN TO WIN, RUN TO FIGHT, RUN FOR PRIDE สื่อถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยที่นำมาซึ่งชัยชนะ และความภาคภูมิใจ เช่น การแข่งขันโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์ ที่กรุงปารีส ในปี 2024 ที่ทัพนักกีฬาไทยสามารถคว้าเหรียญทอง สร้างประวัติศาสตร์และความภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของคนในชาติ โดยก่อนปล่อยตัวมีการแสดง Swing Dance และการแสดงสาธิตกีฬาเทควันโด เพื่อสร้างสีสันและแรงบันดาลใจด้านกีฬาแก่ผู้ร่วมกิจกรรม ต่อด้วยการวอร์ม อัพ จาก Cubic Fitness
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากเซเลบริตี้หลากหลายวงการ อาทิ ทัพนักกีฬาพาราลิมปิก, นักกีฬาอาชีพ, คณะนางงาม - มิสเตอร์โกลบอล และศิลปิน-นักแสดงจากช่อง 3 HD, ช่อง ONE, GMMTV, AB GROUP, RS, LAD รวมกว่า 60 คน มาร่วมปล่อยตัวและเป็นกำลังใจให้เหล่านักวิ่ง นำโดย สายสุนีย์ จ๊ะนะ ผู้สร้างประวัติศาสตร์คว้า 3 เหรียญทองวีลแชร์ฟันดาบหญิง และ 1 เหรียญทองแดงในการแข่งขัน พาราลิมปิกเกมส์ 2024 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส, แอนโทเนีย โพซิ้ว รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2023, หมูแฮม – โชตินภา แก้วจรูญ นางสาวไทย ประจำปี 2568, แอน ทองประสม, คุกกี้ - ญดา สุวรรณปัฏนะ, ฟลุคจ์ – พงศภัทร กันคำ, จ๊อบ – ธัชพล กู้วงศ์บัณฑิต, แฟรงกี้ - วีรภัฎ อ่อนสะอาด,โอม ฐิภากร ฐิตะฐาน,มาร์ค ภาคิณ คุณาอนุวิทย์, ศิลปิน WIZZLE และแพทริค ฟอร์สเนอร์ มิสเตอร์โกลบอล ไทยแลนด์ 2024 พร้อมด้วยน้องๆ La Belle et Le Beau 2025 อาทิ นัชชา วีระกุล, ธานนท์ โกรพินธานนท์, กลย์ธัช ชุณห์อรรถกิจ , ธรรศ โตแสง และ La Belle et Le Beau 2024 อาทิ พรกรัณย์ ตั้งไชยวงศ์ และอิชานท์ มาฟ โดยมีประชาชนกว่า 1,000 คน ร่วมกิจกรรมวิ่งในรูปแบบ NIGHT FUN RUN ท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนานในยามค่ำคืน
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “กิจกรรมวิ่งเพื่อแม่ RUN FOR MOM 2025 เป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนให้ “อยู่ดี กินดี” โดยกรุงเทพมหานครได้อำนวยความสะดวกพื้นที่ภายในอุทยานเบญจสิริ เพื่อจัดกิจกรรมวิ่งในรูปแบบ Night Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร ให้ประชาชนที่สนใจมาร่วมออกกำลังกายภายใต้บรรยากาศอันร่มรื่นของสวนสาธารณะยามเย็น สอดคล้องกับนโยบายด้าน “สุขภาพดี” ในการส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพสำหรับคนทุกกลุ่ม เพื่อลดภาวะการเจ็บป่วยและสร้างสุขภาพดีถ้วนหน้าของประชาชนให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งทางสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาพทางสังคม”
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การกีฬาแห่งประเทศไทย รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Run for Mom 2025 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการรวมพลังแห่งความรัก ความสามัคคี และความกตัญญูต่อ พระมหากรุณาธิคุณ แต่ยังสะท้อนพันธกิจของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยหันมาออกกำลังกาย เพื่อสร้างสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ผมเชื่อว่า พลังแห่งความรัก ความกตัญญู และความสามัคคีในวันนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนร่วมกันพัฒนาสังคมไทยให้แข็งแรงทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณ”
นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดกิจกรรม RUN FOR MOM 2025 ในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง แต่ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัย หันมาใส่ใจสุขภาพ ออกกำลังกาย และใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ที่ ททท. ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ความสามัคคี ล้วนสะท้อน อัตลักษณ์สำคัญของสังคมไทย เป็นหนึ่งในเสน่ห์ช่วยเชื้อเชิญนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ตอกย้ำภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรุงเทพมหานคร หนึ่งในจุดหมายปลายทางระดับโลกที่นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนมากที่สุด
ด้าน นางสาวศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา สร้างรากฐานการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคง เดอะมอลล์ กรุ๊ป จึงร่วมกับภาครัฐ และเอกชน จัดกิจกรรม RUN FOR MOM ต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนคนรุ่นใหม่ พร้อมสนับสนุนการใช้เวลาร่วมกัน สร้างความรักและสามัคคีในครอบครัว โดยหวังว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งประเทศไทยต้องการมากในขณะนี้
นอกเหนือจากการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี ภายในงานยังเปิดรับบริจาคสมทบทุนมอบให้กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดน ไทย - กัมพูชา ส่งต่อความรักและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสู่พี่น้องชาวไทย ให้สามารถก้าวผ่านปัญหา ในช่วงเวลายากลำบากไปด้วยกัน