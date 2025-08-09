เปิดโลกแฟชั่นผ่านศิลปะ 'การพันผ้า' สู่เครื่องแต่งกายทรงคุณค่า เฉลิมพระเกียรติ 'สมเด็จพระพันปีหลวง' เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดิ โอลด์ สยาม พลาซ่า จัดงาน “ศิลปะการพันผ้า” กับอาจารย์โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.2568 และเพื่อช่วยส่งเสริมผ้าไหมไทย ด้วยการเรียนรู้เทคนิคการพันผูกผ้าทั้งผืนให้เป็นชุด สร้างแรงบันดาลใจให้นำมาใช้ในการออกแบบ เครื่องนุ่งห่ม ทั้งสีและลวดลาย โดยไม่มีการตัดเย็บ ในวันที่ 11 ส.ค. 2568 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ลานอีเว้นท์มิ่งเมือง ชั้น 3 ดิ โอลด์ สยาม พลาซ่า เข้าร่วมฟรี
สำหรับอาจารย์โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ศิลปินนักพันผ้า ผู้เปี่ยมด้วยสายตาแห่งศิลปะ และหัวใจแห่งวัฒนธรรม ที่นำเอาเทคนิคการพัน และผูกผ้าแบบโบราณ ผสานกับเทคนิคแฟชั่นชั้นสูง “Moulage” จากยุโรป เกิดเป็นผลงานอันวิจิตร งดงาม ไม่ได้เป็นเพียงศิลปินเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ที่มีทั้ง "สายตาของศิลปิน และหัวใจของวัฒนธรรม" อย่างแท้จริง ท่านมีประสบการณ์ที่หลากหลาย ตั้งแต่ในวงการแฟชั่น บันเทิง และการศึกษา
• ท่านเคยเป็นทั้ง นายแบบ, นักแสดง, พิธีกร, และผู้ดำเนินรายการทีวี
• ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ท่านยังดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษากรมหม่อนไหมด้านเครื่องแต่งกายและแฟชั่นประยุกต์
• นอกจากนี้ยังเป็น อาจารย์พิเศษให้กับหลายมหาวิทยาลัย รวมถึงเคยเป็นบรรณาธิการแฟชั่นและนักเขียนที่มีผลงานพ็อกเก็ตบุ๊กชื่อดังอย่าง "สวยหล่อไม่ต้องรอชาติหน้า"
แต่สิ่งที่ทำให้เราได้มาอยู่ร่วมกันในวันนี้ คือความรักที่ท่านมีต่อ "ผืนผ้าไหมไทย"
อาจารย์โสภาสได้นำความรักนี้มาสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยการอนุรักษ์ผ้าทั้งผืนไว้ และใช้เทคนิคแบบโบราณของไทยคือ "การพันและผูก" ผสมผสานเข้ากับเทคนิคการสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าชั้นสูงของฝรั่งเศส ที่เรียกว่า "มูลาจ" (Moulage)
การสร้างสรรค์ผลงานของท่านจึงเป็นการนำความงามแบบดั้งเดิมมาผสมผสานกับแฟชั่นสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว เป็นการพลิกโฉมผ้าไทยให้กลายเป็นผลงานศิลปะที่สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตจริง และทำให้เราได้เห็นว่า "การพันผ้า" ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด
ไฮไลท์ของกิจกรรม เปิดมุมมองในคุณค่าของผ้าไทย และศักยภาพผ้าไทยสู่ตลาดโลก ความสวยงามที่ไม่ค้านสายตาใคร การปรับตัวของดีไซน์ให้ร่วมสมัย เพิ่มความโดดเด่น แต่ยังคงเอกลักษณ์ของผ้าไทยเรียนรู้เทคนิคการ พันและผูกผ้าไทย ให้กลายเป็นชุดแฟชั่นสุดสร้างสรรค์ ใครที่รักแฟชั่นไทย หรืออยากสัมผัสพลังความงามของผืนผ้าไทยในแบบไม่ซ้ำใคร นี่คือโอกาสพิเศษที่จะได้ เรียนรู้ สร้างสรรค์ และหลงรักผ้าไทยไปพร้อมกัน ห้ามพลาด ศิลปะการ
“พันผูกด้วยความผูกพัน” เปลี่ยนผืนผ้าให้กลายเป็นผลงานศิลปะที่บ่งบอกตัวตนของคุณ
Monday, August 11, 2025
The Old Siam Plaza
You are cordially invited to join our special Workshop on Thai Fabric Draping
Art Presented by Sopas
Na Takuatung
Advisor to the Queen Sirikit Department of Sericulture (Thai Silk), specializing in fashion and traditional costume design.
Sopas is Thailand’s one and only fabric draping artist, known for exceptional artistry in tying and draping Thai fabrics with deep cultural expression and timeless elegance.