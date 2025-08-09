NER เผยยอดขาย Q2/68 รวม 7,584.57 ลบ. โต 30.56% พร้อมกำไรเติบโตต่อเนื่อง และจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.05 บ./หุ้น

NER ประกาศงบไตรมาส 2 ปี 2568 มีปริมาณขาย 111,883 ตัน เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้น 21,432 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.69 คิดเป็นรายได้จากการขายรวม 7,584.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,775.35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.56 ทั้งนี้มีกำไรสุทธิสำหรับงวดไตรมาส 2/2568 เท่ากับ 554.00 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 75.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.72 พร้อมจ่ายปันผลระหว่างกาลอัตรา 0.05 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันที่ 22 สิงหาคม 2568 กำหนดวันจ่ายปันผลวันที่ 5 กันยายน 2568 โดยยอดจ่ายปันผลรวม 92.39 ล้านบาท
นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ยางผสม และสินค้าปลายน้ำแผ่นยางพาราปูพื้นคุณภาพสูง เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มผู้ค้าคนกลาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เปิดเผยถึงภาพรวมผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2/2568 (งวด 3 เดือน) สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มีปริมาณขาย 111,883 ตัน เพิ่มขึ้น 21,432 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.69 คิดเป็นรายได้จากการขายรวม 7,584.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,775.35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.56
โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายในประเทศ 6,087.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 80.27% ของยอดขายรวม เพิ่มขึ้น 1,373.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 29.13% และรายได้จากการขายต่างประเทศ 1,496.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.73 ของยอดขายรวม เพิ่มขึ้น 402.18 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.74 ทั้งนี้มีกำไรสุทธิสำหรับงวดไตรมาส 2/2568 (งวด 3 เดือน) เท่ากับ 554.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.30 ของรายได้จากการขายรวม เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 75.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.72
สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก (งวด 6 เดือน) สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เทียบกับ
งวดเดียวกันของปีก่อน มีปริมาณขาย 238,973 ตัน เพิ่มขึ้น 33,903 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.53 คิดเป็นรายได้จากการขายรวม 16,282.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,931.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.83 แบ่งเป็นรายได้จากการขายในประเทศ 12,165.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.71 ของยอดขายรวม เพิ่มขึ้น 2,581.06 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.93 และรายได้จากการขายต่างประเทศ 4,117.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.29 ของยอดขายรวม เพิ่มขึ้น 1,350.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.81
ทั้งนี้ หากสรุปรายได้จากการขายครึ่งปีแรกงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.83 โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้น แบ่งเป็นผลต่างด้านราคาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1,889.44 ล้านบาท และแบ่งเป็นผลต่างด้านปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2,309.58 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 1,162.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 7.14 ของรายได้จากการขายรวม โดยเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 230.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.72
พร้อมกันนี้ มติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินยอดจ่ายปันผล 92.39 ล้านบาท โดยจะขึ้น XD ในวันที่ 22 สิงหาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 กันยายน 2568
นายชูวิทย์ กล่าว สำหรับภาพรวมการดำเนินงานในครึ่งปีหลังของปี 2568 มีแนวโน้มดี เนื่องจากปัจจุบันมีคำสั่งซื้อ (Order) ล่วงหน้า 3-6 เดือนครอบคลุมถึงไตรมาส 4/68 มั่นใจว่าในปี 2568 จะสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 500,000 ตัน หรือประมาณ 34,000 ล้านบาท และยังมีปัจจัยหนุนความต้องการยางพาราในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นด้วย หลังโรงงานผลิตยางรถยนต์ย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไทย NER ได้ปรับสัดส่วนการส่งสินค้าไปยังโรงงานในประเทศอยู่ที่ 70% และส่งออก 30% ไปยังประเทศญี่ปุ่น จีน และอินเดีย เพื่อลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน