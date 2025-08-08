THECA 2025 ดันการลงทุนครั้งใหญ่ ไทยแกร่งฐานการผลิต PCB อันดับ 2 ของโลก

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกับ สมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทย และสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ฮ่องกง ประกาศยุทธศาสตร์ยกระดับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงของประเทศไทย ผ่านเวทีแสดงสินค้าและบริการวงจรอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชีย หรือ Thailand Electronics Circuit Asia (THECA 2025)โดยมีเป้าหมายผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ด้าน PCB และ Semiconductor แห่งภูมิภาคเอเชีย ประสานหน่วยงานภาครัฐ สถาบันวิจัย และภาคอุตสาหกรรมดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
นายเสวก ประกิจฤทธานนท์ อุปนายกและเลขานุการสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทย และประธานศูนย์แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไทย เปิดเผยถึงข่าวสำคัญว่า บริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมแผ่นวงจรพิมพ์จากต่างประเทศได้ตัดสินใจเลือกประเทศไทยให้เป็นฐานการผลิตแผงวงจรพิมพ์ (PCB) ลำดับที่ 2 ของโลก รองจากประเทศจีน การตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์นี้ตอกย้ำถึงศักยภาพและบทบาทสำคัญของไทยในห่วงโซ่อุปทานการผลิตเทคโนโลยีระดับโลก
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สมาคมแผงวงจรพิมพ์ไทยได้ร่วมกับกลุ่มซัพพลายเชน ให้การสนับสนุนในการจัดตั้งโรงงานใหม่แล้วกว่า 40 แห่งทั่วประเทศ โครงการเหล่านี้ได้ดึงเม็ดเงินลงทุนเข้ามาในประเทศไทยแล้วกว่า 200,000 ล้านบาท การลงทุนที่แข็งแกร่งนี้สะท้อนจากคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 ซึ่งมีถึง 1,880 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1,058,225 ล้านบาท โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ามีการลงทุนรวมกว่า 125,786 ล้านบาท
การย้ายฐานการผลิตครั้งนี้คาดว่าจะพลิกโฉมสัดส่วนการผลิต PCB ของไทยอย่างมหาศาล จากเดิมที่มีสัดส่วนเพียงประมาณ 5% ของตลาดโลก. ด้วยกำลังการผลิตของโรงงานใหม่ที่จะเริ่มผลิตจริงตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป แผนของสมาคมฯ คือการเพิ่มสัดส่วนการส่งออกแผงวงจรจากประเทศไทยเป็น 15% ของมูลค่าการส่งออกทั่วโลก ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าอีกประมาณ 300,000 ล้านบาทในอีก 3 ปีข้างหน้า
สิ่งนี้จะส่งผลให้มูลค่าการส่งออกแผงวงจรของไทยเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 60,000 ล้านบาทต่อปี เป็น300,000 ล้านบาทต่อปี จากกำลังการผลิตของบริษัท 30-50 แห่งที่จะเริ่มดำเนินการ นอกจากนี้ นายเสวกยังกล่าวถึง เฟส 2 ของการลงทุน ซึ่งคาดการณ์ว่าหลังพ้น 3 ปีแรกไปแล้ว ยอดการส่งออกจะเพิ่มขึ้นไปถึง 700,000 ล้านบาทต่อปี เลยทีเดียว
งาน THECA 2025 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20–22 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ณ อาคาร EH99–100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ บนพื้นที่จัดแสดง 12,000 ตารางเมตร รวบรวมผู้ประกอบการจากทั้ง 3 กลุ่มหลักในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ไว้ครบถ้วนในเวทีเดียว พร้อมปูทางสู่การเป็นฐานการผลิตด้านเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาคเอเชีย
นายนฤชา ฤชุพันธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และเจ้าภาพการจัดงาน THECA 2025 กล่าวว่า จุดแข็งของประเทศไทยในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะการเป็นฐานการผลิตสำคัญของอุตสาหกรรม PCB และกลุ่มธุรกิจด้านการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ EMS หากประเทศไทยสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในจุดนี้ให้มากยิ่งขึ้น โอกาสที่จะต่อยอดไปสู่การพัฒนา Advanced Electronics เช่น เซมิคอนดักเตอร์ก็จะง่ายขึ้น
บีโอไอ เชื่อว่ากุญแจของการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ ไม่ใช่เพียงแค่การส่งเสริมเงินลงทุนเท่านั้น แต่ต้องประกอบด้วย 3 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ 1) การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงและซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้อง 2) การสนับสนุนทางด้านนโยบายจากภาครัฐ 3) การเร่งพัฒนาบุคลากรคุณภาพอย่างเป็นระบบเพื่อรวมพลังและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเป็นรูปธรรม
งาน THECA ปีนี้ จึงได้จัด BOI Forum ขึ้น ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2568 เวลา 13.00-16.30 น. ภายใต้หัวข้อ "Building the Future: Investment Policies Shaping Thailand’s Advanced Electronics and Semiconductor Ecosystem" ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ การแสวงหาพันธมิตร และการพัฒนาความเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทานอย่างครบวงจร รวมทั้งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย มีระบบนิเวศอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ และพร้อมที่จะก้าวข้ามจากการเป็นเพียงฐานการผลิต สู่การเป็นผู้นำระบบนิเวศอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจรแห่งเอเชีย
นายพิธาน องค์โฆษิต นายกสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทย (THPCA) และประธานจัดงาน THECA 2025 กล่าวย้ำ บทบาทสำคัญของประเทศไทยในการเป็น “ศูนย์กลางการผลิตและนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชีย” โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) ซึ่งเป็นหัวใจหลักของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ผ่านแนวทางยุทธศาสตร์ 3 มิติ เริ่มจาก
1) การสร้างห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่แข็งแกร่ง เชื่อมโยงอุตสาหกรรมทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำให้ครบวงจร เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์โลกที่ผันผวน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในระยะยาว
2) ขณะเดียวกัน ได้เชิญชวนบริษัทชั้นนำจากทั่วโลก ให้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้า นวัตกรรมและเจรจาธุรกิจ ในงาน THECA 2025 โดยครอบคลุมมากถึง 11ประเทศทั่วโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ เยอรมัน อังกฤษ สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น ฮ่องกง ไต้หวัน จีน และไทย ตอกย้ำให้เห็นถึงความได้เปรียบของไทยทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม ต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ และแรงงานคุณภาพสูง ซึ่งล้วนสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของบีโอไอ
• กลุ่มอุตสาหกรรมต้นน้ำ (Upstream) ร้อยละ 43ของผู้ร่วมแสดงงาน ประกอบด้วยบริษัทผู้ผลิตหรือจัดหาสารเคมี วัสดุตั้งต้น และส่วนประกอบพื้นฐาน เพื่อให้ได้วัตถุดิบคุณภาพสูง เช่น Auromex Co., Ltd และ Thai Laminate Manufacturing Co., Ltd
• กลุ่มอุตสาหกรรมกลางน้ำ (Midstream) ร้อยละ 46ของผู้ร่วมแสดงงาน คือหัวใจของการผลิต PCB ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแปรรูปวัตถุดิบให้กลายเป็นแผงวงจรพิมพ์ (PCB และ FPC) รวมถึงบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้ในกระบวนการผลิต PCB เช่น KCE Electronics PLC และ Mektec Manufacturing Corp.(Thailand) Ltd
• กลุ่มอุตสาหกรรมปลายน้ำ (Downstream) ร้อยละ 11 ของผู้ร่วมแสดงงาน ครอบคลุมขั้นตอนหลังจากการผลิต PCB และการประกอบขั้นพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงการประกอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และบริการสนับสนุนอื่นๆ เช่น Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) Co., Ltd. และ Sci-Tech Thailand Co., Ltd.
3) นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังให้ความสำคัญกับการ “ยกระดับระบบนิเวศอิเล็กทรอนิกส์ของไทย” ผ่านการสร้างความร่วมมือแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างมีทิศทางและยั่งยืน รองรับความต้องการของตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นในด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีขั้นสูง หรือความคาดหวังของลูกค้าในยุคดิจิทัล
ทั้งนี้ แนวทางทั้ง 3 มิติ ไม่เพียงสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ แต่ยังปักธงบทบาทของไทยในเวทีโลกอย่างมั่นคง
การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ออโรเม็กซ์ จำกัด และบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
นายลูเธอร์ หว่อง รองนายกสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ฮ่องกง (HKPCA) และผู้ร่วมจัดงาน THECA 2025 ได้เน้นย้ำว่า แนวทางการผลิตแบบคาร์บอนต่ำ การปฏิบัติตามหลัก ESG และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็น “เงื่อนไขสำคัญ” สำหรับผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์และ PCB ที่ต้องการอยู่รอดในเวทีโลก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานและสารเคมีสูง เขาแนะนำให้ผู้ประกอบการเร่งนำเครื่องมืออย่างโครงการ LCMP (Low Carbon Manufacturing Programme) ของ WWF และแนวทาง ESG จาก IPC มาใช้ เพื่อรองรับการประเมิน ESG ซึ่งจะเป็นตัวแปรสำคัญในการเข้าถึงเงินทุน ลูกค้า และความน่าเชื่อถือของแบรนด์ในยุคที่ตลาดโลกขับเคลื่อนด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต รองผู้อำนวยการ (Chief Operating Officer : COO) และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ผู้สนับสนุนการจัดงาน กล่าวสนับสนุนว่า งาน THECA 2025สอดคล้องโดยตรงกับแผนยุทธศาสตร์ ที่มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีระดับภูมิภาค โดย THECA ถือเป็นต้นแบบของการใช้ Carbon Neutral Exhibition ผ่านนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ลดคาร์บอน ตอบโจทย์ Thailand 4.0และปูทางสู่ Industry 5.0 ซึ่งเน้นความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีขั้นสูงกับคุณภาพชีวิตมนุษย์ ทั้งนี้ทีเส็บพร้อมสนับสนุนการยกระดับมาตรฐาน ESG และการจัดงานที่ยั่งยืน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของงานแสดงสินค้าที่มีคุณภาพและมีวิสัยทัศน์ระดับโลก
ดร.วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวเสริมว่า “Advanced PCB ไม่ได้ต้องการแค่แรงงาน แต่อยากได้ ‘นักคิด-นักแก้ปัญหา’ ที่เข้าใจกระบวนการทั้งระบบ” หากประเทศไทยต้องการยกระดับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้แข่งขันในเวทีโลกได้จริง การพัฒนาบุคลากรต้อง “เปลี่ยน mindset จากแรงงานผลิต เป็นแรงงานเทคโนโลยี” โดยเฉพาะในสายการผลิต PCB ที่เชื่อมโยงกับการผลิต AI Server, 5G Satellite และระบบยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งต้องการบุคลากรที่สามารถควบคุมระบบอัตโนมัติ แก้ไข defect แบบ real-time และมี Soft Skill ด้านคุณภาพและความคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช่แค่จบสายเทคนิคแล้วมาทำงานได้ทันที
สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าได้ที่ https://thecaregistrations.jupinnothai.net/Registration/ChooseTypeRegis.aspx?codeInv=THECA6