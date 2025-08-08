เสียงจากแรงงานแพลตฟอร์ม : กฎหมายป้ายเหลืองไม่ตอบโจทย์ความเป็นจริง-เรียกร้องรัฐ-เอกชนทบทวนแนวทาง

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมบริการเรียกรถและเดลิเวอรี่ได้เติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและระบบโลจิสติกส์ของประเทศ กลุ่มแรงงานบนแพลตฟอร์มเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยบทบาทที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการและผู้บริโภค การส่งมอบความสะดวกสบายที่ผู้คนได้รับจากบริการในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่การเดินทางไปทำงาน ไปจนถึงการจัดส่งสินค้าในเวลาเร่งด่วน
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ แรงงานแพลตฟอร์มยังคงเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน ทั้งในแง่รายได้ ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และข้อจำกัดจากกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรูปแบบการทำงาน
เมื่อไม่นานมานี้ ภาครัฐได้ออกข้อบังคับให้คนขับบนแพลตฟอร์มเรียกรถต้องมีใบขับขี่สาธารณะ (ป้ายเหลือง) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย และยกระดับความปลอดภัยในการให้บริการ แม้ข้อบังคับดังกล่าวจะมีเจตนาดี แต่ในทางปฏิบัติกลับมีอุปสรรคหลายประการ โดยเฉพาะในกรณีของรถที่ไม่ได้จดทะเบียนในชื่อตนเอง หรือรถยังอยู่ในสถานะไฟแนนซ์ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนทะเบียนเป็นป้ายเหลืองได้ รวมถึงต้นทุนด้านการดำเนินการจดทะเบียน สอบใบขับขี่ และระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการทั้งหมด
แม้บางแพลตฟอร์มจะรับรู้ถึงข้อจำกัดที่แรงงานต้องเผชิญ แต่ในหลายกรณียังไม่มีมาตรการสนับสนุนอย่างชัดเจนเพียงพอ บางแห่งเลือกใช้มาตรการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงงานของผู้ขับขี่ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับได้ เช่น การลดระดับบัญชี หรือจำกัดประเภทของงานที่สามารถรับได้ เพื่อกดดันให้ผู้ขับดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนด
สถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการทบทวนแนวทางการกำกับดูแลแรงงานแพลตฟอร์มอย่างรอบด้าน ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองผู้บริโภค การปฏิบัติตามกฎหมาย และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในอาชีพของแรงงานกลุ่มนี้อย่างยั่งยืน