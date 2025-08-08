เคลียร์จบ!ผู้รับเหมาถมทะเล“แหลมฉบังเฟส 3“กลับมาทำงานแล้ว ประท้วง 1 เดือนงานชะงักกทท.ปรับแผนเป้าเสร็จมิ.ย.68

การท่าเรือฯเผยผู้รับเหมาถมทะเล“แหลมฉบังเฟส 3“กลับมาทำงานตามปกติแล้ว หลังจากหยุดงานไป 1 เดือน สั่ง“CNNC”ทำแผนเร่งงานที่เหลืออีก 30% ให้เสร็จในมิ.ย.69 ส่วนพื้นที่สัมปทาน ท่า F1 ไม่มีปัญหา พร้อมส่งมอบให้ GPC ในพ.ย. 68 ตามสัญญา
นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยกา รการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยถึงกรณีผู้รับเหมางานถมทะเล โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนที่ 1 (งานก่อสร้างงานทางทะเล) หยุดงานประท้วงว่า เรื่องนี้เป็นปัญหาภายในของผู้รับจ้างเอง ซึ่งกทท.รับทราบและได้ให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาจบแล้ว โดยผู้รับเหมากลับมาทำงานปกติแล้วตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. 2568 หลังจาก หยุดงานไปเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2568
ทั้งนี้ กทท.ได้เน้นย้ำกับ กิจการร่วมค้า CNNC ผู้รับจ้างงานถมทะเลให้เร่งรัดงาน เนื่องจากมีการหยุดงานไปถึง 1 เดือน โดยปัจจุบัน งานถามทะเล มีความคืบหน้าประมาณ 70% หรือ 3 ใน 4 ของงานทั้งหมด หรือยังเหลือเนื้องานอีก 30% ต้องมีแผนเร่งรัดการทำงานให้มีความก้าวหน้าเฉลี่ย ไม่น้อยกว่าเดือนละ 3% เพื่อให้เสร็จได้ภายในเดือน มิ.ย.-ก.ค.2569
สำหรับท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนที่ 1 (งานก่อสร้างงานทางทะเล) กทท.ได้ลงนามสัญญากับกิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี (CNNC) ประกอบด้วย บริษัท เอ็น.ที.แอล.มารีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ บมจ.พริมามารีน บริษัท นทลิน จำกัด และ บริษัท จงก่าง คอนสตรั๊คชั่น กรุ๊ป จำกัด (ประเทศจีน) วงเงิน 21,320 ล้านบาท เป็นผู้รับจ้างเมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2563 ออกหนังสือเริ่มงาน ( NTP) เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564 ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 4 ปีกำหนดแล้วเสร็จ วันที่ 3 พ.ค. 2568
โดยมีการขยายสัญญา ครั้งที่ 1 ไปสิ้นสุดเดือนก.ค. 2568 จากผลกระทบเหตุสุดวิสัยเกิดข้อจำกัด ทำให้ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง จากปัญหาสายเคเบิ้ลใต้น้ำ และขยายเวลาครั้งที่ 2 จากมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 ขยายเวลาอีก 442 วัน
ส่วนการส่งมอบพื้นที่ให้ กลุ่มกิจการร่วมค้า GPC ประกอบด้วย บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (PTT TANK) บริษัท ไชน่า ฮาร์เบอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้รับสัมปทาน โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ระยะที่ 1 จะเป็นพื้นที่เฉพาะส่วนของท่าเรือ F1 ส่งมอบได้ภายในเดือน พ.ย. 2568 ตามกำหนดแน่นอน เพราะงานถมทะเลในส่วนนี้เสร็จแล้ว เหลือเพียงขั้นตอนให้ GPC ตรวจสอบก่อนรับมอบ และเข้าพื้นที่เพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือ ลานวางตู้ อาคารสำนักงาน ติดตั้งเครื่องมือ ตามสัญญาสัมปทานต่อไป
“แม้บริษัทฯจะได้รับสิทธิ์ค่าปรับ 0% จ่ากมาตรการเยียวยา โควิด แต่การท่าเรือจะเร่งให้งานจบภายในขอบเขตสัญญาเดือนก.ค. 2569 เพื่อให้โครงการท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 เปิดให้บริการเร็วที่สุด
ผอ.กทท.กล่าวว่า งานโครงสร้างพื้นฐานส่วนที่ 2 งานก่อสร้างอาคาร ท่าเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด เป็นผู้รับจ้าง เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 2567 งานยังล่าช้ากว่าแผนประมาณ 3-4 % เนื่องจาก มีการปรับแก้ไขแบบบางส่วนซึ่งมีขั้นตอนขออนุมัติจึงต้องใช้เวลา แต่จะเร่งเดินหน้างานก่อสร้างในส่วนอื่นๆ ให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด
ส่วนงานก่อสร้างส่วนที่ 3 งานก่อสร้างระบบรถไฟ และงานก่อสร้างส่วนที่ 4 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ขนย้ายสินค้า อยู่ในขั้นตอนการจัดจ้างปรึกษาเพื่อทบทวนเอกสารประกวดราคาผู้รับจ้าง คาดประกาศเชิญชวนภายในเดือนส.ค.นี้ โดยคาดว่าจะเปิดประมูลหาผู้รับจ้างงานส่วนที่ 3 และ ส่วนที่ 4 ได้ในต้นปี 2569