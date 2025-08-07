xs
MEA ชวนชมไฟประดับ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และวันแม่แห่งชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



MEA ชวนชมไฟประดับ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2568 MEA ได้ดำเนินการติดตั้งไฟประดับจำนวนกว่า 2 ล้านดวง เพื่อประดับในสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่

• พระที่นั่งอัมพรสถาน

• วังศุโขทัย

• พระบรมมหาราชวัง บริเวณท้องสนามหลวง

• รอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

• วังสระปทุม

• พระที่นั่งอนันตสมาคม

• ลานพระบรมรูปทรงม้า

• สนามเสือป่า

• ทำเนียบองคมนตรี

• กระทรวงมหาดไทย

• ถนนราชดำเนินใน

• ถนนราชดำเนินกลาง

• ถนนราชดำเนินนอก

• ถนนศรีอยุธยา

MEA ได้เริ่มดำเนินการติดตั้งไฟประดับและเปิดให้ชม ตั้งแต่วันนี้ – 19 สิงหาคม 2568 เวลา 18.00 - 00.00 น. ของทุกวัน MEA ขอเชิญชวนประชาชนได้ร่วมสัมผัสความงดงามของดวงไฟประดับ เนื่องในโอกาสมหามงคลนี้
