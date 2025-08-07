MEA ชวนชมไฟประดับ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และวันแม่แห่งชาติ

MEA ชวนชมไฟประดับ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2568 MEA ได้ดำเนินการติดตั้งไฟประดับจำนวนกว่า 2 ล้านดวง เพื่อประดับในสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่
• พระที่นั่งอัมพรสถาน
• วังศุโขทัย
• พระบรมมหาราชวัง บริเวณท้องสนามหลวง
• รอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
• วังสระปทุม
• พระที่นั่งอนันตสมาคม
• ลานพระบรมรูปทรงม้า
• สนามเสือป่า
• ทำเนียบองคมนตรี
• กระทรวงมหาดไทย
• ถนนราชดำเนินใน
• ถนนราชดำเนินกลาง
• ถนนราชดำเนินนอก
• ถนนศรีอยุธยา
MEA ได้เริ่มดำเนินการติดตั้งไฟประดับและเปิดให้ชม ตั้งแต่วันนี้ – 19 สิงหาคม 2568 เวลา 18.00 - 00.00 น. ของทุกวัน MEA ขอเชิญชวนประชาชนได้ร่วมสัมผัสความงดงามของดวงไฟประดับ เนื่องในโอกาสมหามงคลนี้