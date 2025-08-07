NONGSHIM ดึงคู่จิ้น “เก่ง - น้ำปิง” ร่วมเปิดประสบการณ์ รสชาติความครีมมี่เข้มข้น ในงาน “Say Cheese Say Toomba!”

นงชิม (Nongshim) แบรนด์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูประดับพรีเมียมอันดับ 1 จากเกาหลีใต้ ร่วมกับบริษัท ออนเนสท์ เทรดดิ้ง จำกัด ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นงชิมในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบความอร่อยด้วยโปรดักซ์น้องใหม่ NONGSHIM SHIN Ramyun Toomba (นงชิม ชิน รามยอน ทูมบ้า) ที่มอบสัมผัสของรสชาติความนัวความครีมมี่และชีสที่เข้มข้นแสนอร่อยตามแบบฉบับเกาหลีแท้ ๆ ให้คนไทยได้ลิ้มลอง และสร้างปรากฏการณ์ความสนุกด้วยกิจกรรมทางการตลาดแบบครบวงจร โดยล่าสุดชวนคู่จิ้นสุดฮอต ที่มาแรงที่สุดแห่งยุค เก่ง - หฤษฎ์ บัวย้อย และ น้ำปิง - นภัสกร ปิงเมือง ร่วมสร้างสีสันในงาน “Say Cheese Say Toomba!” กิจกรรมเปิดตัวสินค้าครั้งแรกของนงชิมอย่างเป็นทางการ ที่ขอท้าแฟน ๆ ร่วมชิมรสชาติความอร่อยมัดใจของนงชิม ชิน รามยอน ทูมบ้า แบบจัดเต็ม พร้อมสนุกไปกับกิจกรรมสุดจึ้งเต็มอารมณ์และฟินเวอร์ อาทิ เกมสนุก ๆ โชว์สุดพิเศษ และของรางวัลสเปเชียลสำหรับแฟนคลับผู้โชคดีกว่า 30 คน ที่เข้าร่วมงานกันแบบใกล้ชิด ณ สามย่านมิตรทาวน์ เมื่อวันก่อน
เก่ง - หฤษฎ์ บัวย้อย และ น้ำปิง - นภัสกร ปิงเมือง กล่าวถึงกิจกรรม “Say Cheese Say Toomba!” ในครั้งนี้ว่า “รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่ทางนงชิม เปิดโอกาสให้พวกเราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความอร่อยของนงชิม ชินรามยอน ทูมบ้า ให้กับแฟนคลับและคนรุ่นใหม่ ซึ่งโดยส่วนตัวพวกเราชอบทานรามยอนกันมาก ๆ อยู่แล้ว และเคยเห็นในโซเชียลมีเดียหลายช่องดังจะมีการทำเมนูรามยอนทูมบ้าซึ่งเห็นแล้วอยากทานมาก ๆ แต่ไม่รู้จะหาทานจากที่ไหน ตอนนี้หมดกังวลแล้วครับ เพราะมี นงชิม ชิน รามยอน ทูมบ้า ที่พัฒนาสูตรมาเป็นรามยอนรสชาติใหม่ที่มีความเข้มข้น มีเนื้อสัมผัสจากเส้นรามยอนแบบพาสต้า และกลิ่นซอสครีมที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้แต่ละคำมีความหอมและรสชาติที่อร่อยกลมกล่อม ดังนั้นเราเลยอยากท้าให้แฟน ๆ ลองทาน นงชิม ชิน รามยอน ทูมบ้า แล้วมาแชร์ความชอบด้วยกันเยอะ ๆ ส่วนกิจกรรมในวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอบคุณทุกคนที่มาร่วมเป็นลักกี้แฟนทั้ง 30 คน รวมถึงแฟน ๆ ที่มาช่วยส่งแรงใจเชียร์ และร่วมเอ็นจอยทุกโมเมนต์แห่งความสุขไปพร้อมกัน วันนี้ พวกเราสนุกมาก ๆ ดีใจที่ได้เจอและได้เห็นรอยยิ้มมีความสุขจากทุกคน อยากบอกว่าประทับใจมาก ๆ ครับ”
ภายในงาน “Say Cheese Say Toomba!” เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากกิจกรรมมากมายที่นงชิมขนขบวนมาให้แฟน ๆ ผู้บริโภคในพื้นที่ และเหล่าแฟนด้อมของ เก่ง-น้ำปิง ได้ร่วมสนุกกันแบบจัดเต็ม งานเริ่มต้นอย่างน่าประทับใจด้วย โชว์ทำอาหารเมนูพิเศษจาก “ทูมบ้า” โดยเชฟชาวเกาหลี ที่ขนความอร่อยแบบต้นตำรับมาเสิร์ฟกันสด ๆ เหมือนได้บินไปทานถึงเกาหลี ต่อเนื่องด้วย กิจกรรมแข่งขัน K-pop Cover Dance ที่รวมเหล่านักเต้นสุดฮอตมาสร้างสีสันและเพิ่มพลังความสนุกให้กับบรรยากาศภายในงาน นอกจากนี้ยังมี Tasting Zone ซึ่งจัดให้ผู้เข้าร่วมงานได้เปิดประสบการณ์ชิมรสชาติพิเศษจาก นงชิม ชิน รามยอน ทูมบ้า และโซน Photo Corner บูธถ่ายภาพที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้ถ่ายภาพโพสต์ลงโซเชียลแบบชิค ๆ นอกจากนี้ผู้โชคดีที่ได้เป็นลักกี้แฟนทั้ง 30 ท่านยังมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับเก่ง-น้ำปิง อย่างใกล้ชิดซึ่งบอกเลยว่าพิเศษและฟินมาก เพราะมีเฉพาะแค่ในงานนี้เท่านั้น! พร้อมเซอร์ไพรส์ใหญ่ เติมเต็มอรรถรสความฟินด้วยโชว์สุดพิเศษที่ เก่ง - น้ำปิง ขนเพลงมาร้องเสิร์ฟโมเมนต์หวาน ๆ งานนี้เล่นเอาแฟนคลับ ใจฟูกันทั้งด้อมและมีความสุขกันถ้วนหน้า
สำหรับผลิตภัณฑ์ NONGSHIM SHIN Ramyun Toomba วางจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศทั้ง 7-Eleven, MAKRO, LOTUS’S, GOURMET MARKET, VILLA MARKET, TOPS และ BIG-C รวมถึงช่องทางออนไลน์อย่าง Shopee Lazada TikTok ของร้าน KOCO9 ติดตามกิจกรรมความสนุกของแบรนด์นงชิม และผลิตภัณฑ์ในเครือ ได้ที่ Facebook และ Instagram: NongshimThailand