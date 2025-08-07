xs
หนังสือดี ราคาจับต้องได้ ความสุขของนักอ่านทุกคน เริ่มแล้วที่ Big Bad Wolf Books 2025! 17 ส.ค.นี้ ที่เมืองทองธานี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สิ้นสุดการรอคอย! Big Bad Wolf Books 2025 เทศกาลหนังสือภาษาอังกฤษสุดยิ่งใหญ่ เปิดแล้ววันนี้! จัดเต็มความพิเศษครบเครื่อง ขนทัพหนังสือคุณภาพหลากหลายแนว ตอบโจทย์นักอ่านทุกวัย ทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้ม พบกับหนังสือมากกว่า 2 ล้านเล่ม จากทั่วทุกมุมโลก กับส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง 95% จุดประกายหัวใจรักการอ่านให้กลับมาเต้นแรงอีกครั้ง พร้อมกิจกรรมสนุกๆ มารอเซอร์ไพรส์มากมาย เต็มพื้นที่ขนาดใหญ่ของอิมแพค ฟอรั่ม ฮอลล์ 4 เมืองทองธานี ตั้งแต่วันนี้ถึง 17 สิงหาคมนี้


นางแจ็คเกอลีน อึ๊ง ผู้ร่วมก่อตั้ง และผู้อำนวยการ Big Bad Wolf Books กล่าวว่า “เรายึดมั่นในความเชื่อที่ว่า หนังสือหนึ่งเล่มสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ และต้องการให้หนังสือดีมีคุณภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหนังสือภาษาอังกฤษที่ยังคงหายากและมีราคาสูง ปัจจุบันแม้กระแสการอ่านจะกลับมาเติบโตขึ้น แต่ผู้ผลิตหนังสือยังต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน ตั้งแต่ต้นทุนกระดาษ การขนส่ง ไปจนถึงค่าลิขสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้น เราจึงอยากให้งาน Big Bad Wolf Books เป็นหนึ่งในคำตอบที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงหนังสือดีจากทั่วโลกได้ในราคาย่อมเยา และปีนี้ยังได้กลับมาจัดงานที่เมืองทองธานีอีกครั้ง ซึ่งที่นี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความผูกพันระหว่าง Big Bad Wolf Books และนักอ่านชาวไทย โดยเราหวังว่างานในปีนี้ จะช่วยมอบประสบการณ์การซื้อหนังสือที่สะดวกสบาย สนุก และอบอุ่นยิ่งกว่าที่เคย”


นางริสรวล อร่ามเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด กล่าวเสริมว่า “การส่งเสริมให้ทุกครอบครัว ทุกเจเนอเรชันรักการอ่านต้องเริ่มจากการมีหนังสือคุณภาพที่เพียงพอ ซึ่งปีนี้เรายังคงเดินหน้ารวมพลังสำนักพิมพ์ไทยหลากหลายแนว มาร่วมจัดแสดงหนังสือที่สะท้อนทั้งความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และตอบโจทย์ความชอบของคนไทย ควบคู่ไปกับหนังสือนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อเปิดโลกการอ่านให้กว้างไกล หลากหลาย และยังเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นได้จริงในสังคมไทย”

จัดเต็มไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้ Big Bad Wolf Books 2025 รวบรวมหนังสือคุณภาพกว่า 2 ล้านเล่มจากทั่วทุกมุมโลกมาไว้ในงานนี้ที่เดียว เอาใจนักอ่านทุกสไตล์ทุกหมวดหมู่ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือนิทาน วรรณกรรมเด็ก วัยรุ่น นิยาย แฟนตาซี ธุรกิจ การตลาด พัฒนาตนเอง ประวัติศาสตร์ งานออกแบบ ท่องเที่ยว ศิลปะ สถาปัตยกรรม ดีไซน์ ไปจนถึง cookbooks หนังสือวิชาการ หนังสือสะสมหายาก และอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ 100% Unofficial Roblox Annual 2025, Pokémon Annual, Barbie Annual, LEGO® STAR WARS™: Official Annual 2025 และยังมีหนังสือจิตวิทยาและพัฒนาตัวเองชื่อดังอย่าง Atomic Habits, Thinking, Fast and Slow, How to Win Friends and Influence People และ Think and Grow Rich ให้เลือกช้อปในราคาสุดคุ้ม และนอกจากหนังสือภาษาอังกฤษแล้วยังมีหนังสือภาษาไทยจากสำนักพิมพ์ชื่อดังของไทยอีกมากมายหลายแสนเล่มที่มาร่วมเทศกาลให้เลือกช้อปอย่างจุใจ


พร้อมเปิดเวทีร่วมพูดคุยคนดังที่รักหนังสือและแฟนตัวจริงของ Big Bad Wolf Books นำโดย ภญ.ญาธิป พิริยะพงศ์ศักดิ์ หรือ “แม่น้ำหวาน” แห่งเพจ Happy Mommy Diary, คุณณัชชานันท์ เลียงอรุณวงศ์ หรือ คุณนุ่น เธอเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ พิธีกร นักพูด และเจ้าของเพจ English AfterNoonz ที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก และคุณเน-ณรัณ วิกัยรุ่งโรจน์ สมาชิกวง PERSES (เพอร์เซส), คุณลูกปลา ครีเอเตอร์สาย BookTok คนดังทาง TikTok @healthydiarywithme และน้องอเล็กซ์ - ชนกรณ์ พุกะทรัพย์ ศิลปินออทิสติกชื่อดังที่สร้างผลงานศิลปะที่น่าสนใจมากมาย และเป็นแฟนตัวจริงที่ชอบมาซื้อหนังสือที่ Big Bad Wolf Books ทุกปี


โดยแต่ละคนได้แบ่งปันเรื่องราวและแรงบันดาลใจจากหนังสือพร้อมแนะนำหนังสือเล่มที่ไม่ควรพลาดภายในงาน รวมทั้งยังมีกิจกรรมสุดพิเศษที่เหล่าคนดังเลือกหนังสือ ร่วมกับ สำนักพิมพ์ แปลน ฟอร์ คิดส์, ซิลค์เวอร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล, นานมีบุ๊คส์, คิดดีพลัส, ยิปซี กรุ๊ป, อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์, บุ๊คไทม์, เพอลังอิ, ไอดีซี พรีเมียร์, และ ดวงกมลสมัย เพื่อบริจาคให้กับห้องสมุดกรุงเทพมหานคร สะท้อนพลังแห่งการอ่านและการให้ได้อย่างอบอุ่นหัวใจตลอดทั้งงาน


คุณนุ่น-ณัชชานันท์ เลียงอรุณวงศ์ หรือ ครูนุ่น เจ้าของเพจสอนภาษาอังกฤษ ‘English AfterNoonz’ เปิดเผยว่า “การอ่านหนังสือภาษาอังกฤษคือจุดเริ่มต้นสำคัญของการพัฒนาทักษะภาษา ช่วยสร้างคลังคำศัพท์ สร้างความคุ้นเคยกับโครงสร้างภาษา และที่สำคัญคือช่วยให้เราคิดเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ การมีหนังสือดี ๆ สักเล่มจะช่วยจุดประกายให้คนกล้าเริ่มต้นฝึกอ่าน ฝึกพูด จนต่อยอดไปสู่การใช้ภาษาได้อย่างมั่นใจ ซึ่งงาน Big Bad Wolf Books ถือเป็นโอกาสทองที่ทุกคนจะได้เปิดประตูสู่โลกภาษาอังกฤษในราคาที่เข้าถึงได้ และเป็นงานที่เหมาะกับทุกคนทุกวัยจริง ๆ”


เตรียมตัวให้พร้อมกับความสนุกแบบจัดเต็ม! เพราะที่นี่ไม่ได้มีแค่งานธรรมดา ๆ แต่คือสนามเด็กเล่นแห่งจินตนาการ ที่รวมกิจกรรมสุดครีเอทีฟไว้แน่นทุกมุม ทั้งโซน PlanToys Play และ Maker Club ที่ชวนเจ้าตัวเล็กมาเล่นสนุกแบบเรียนรู้ไปพร้อมกัน หรือจะไปแฮนด์เมดในโซน Book Fest กับบูธ DIY ทำของขวัญน่ารัก ๆ ก็เพลินสุด ๆ ส่วนใครอยากชิลแบบมีสไตล์ ต้องไม่พลาด Jigsawscape มุมต่อจิ๊กซอว์แสนละมุน ที่จะทำให้คุณหลงรักความชิลแบบไม่รู้ตัว


รับโปรโมชันพิเศษจากแบรนด์พันธมิตรที่มาร่วมงานและส่วนลดพิเศษ สำหรับผู้ใช้แอป LINE MAN เพียงโชว์แอปที่หน้าแคชเชียร์ รับส่วนลดเพิ่มอีก 5% สำหรับหนังสือภาษาอังกฤษเมื่อซื้อครบ 1,500 บาท

พบกันที่งาน Big Bad Wolf Books 2025 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 สิงหาคม ที่อิมแพ็ค ฟอรั่ม ฮอลล์ 4 เมืองทองธานี เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าสายสีชมพู ลงที่สถานีทะเลสาบเมืองทองธานี (MT02)

ติดตามกิจกรรมดีๆ และโปรโมชันพิเศษจาก Big Bad Wolf Books ได้ที่ Facebook: Big Bad Wolf Books Thailand Instagram: @bigbadwolfbooks_th และ TikTok: @BigBadWolfbooks_th
