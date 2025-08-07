บางจากฯเผยครึ่งปีแรก68 พลิกขาดทุน 445 ล้านบาท เหตุราคาน้ำมันดิบปรับลดลง-ศก.โลกชะลอตัว

บางจากฯ แจ้งผลประกอบการครึ่งปีแรก2568 ขาดทุนสุทธิ 445ล้านบาท เปรียบเทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 4,261ล้านบาท ขณะที่รายได้จากการขายและให้บริการรวม 260,474 ล้านบาทลดลง 11% เนื่องจากราคาน้ำมันดิบตลาดโลกที่ปรับลดลงจากปีก่อนอยู่ที่ 84เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ลดเหลือ 72เหรียญสหรัฐ/บาร์เรลในครึ่งแรกปีนี้ ทำใหขาดทุนสต๊อกน้ำมัน และภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว แต่บางจากรักษาส่วนแบ่งการตลาดค้าปลีกน้ำมัน 29%
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงาน 6เดือนแรกปี 2568 บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 260,474 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 11 มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา ( EBITDA )อยู่ที่ 16,331 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 37 และขาดทุนสุทธิ 445ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่กำไรสุทธิ 4,261 ล้านบาท
แม้ในช่วงครึ่งปีแรก บางจากฯ ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ แต่บริษัทฯ ยังสามารถทำกำไรจากการดำเนินงานปกติ (ไม่รวมรายการพิเศษ) จากกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมันและกลุ่มธุรกิจการตลาด ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนรายได้หลักของบริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และการบูรณาการกับบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ที่ดำเนินไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งบริษัท BCPT FZCO ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจการค้าน้ำมันในภูมิภาคตะวันออกกลาง
นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญในครึ่งปีแรกของปี 2568 ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ ดังนี้
กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน มี EBITDA ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 อยู่ที่ 1,399 ล้านบาท ลดลงจาก 6,570 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากค่าการกลั่นพื้นฐาน (Operating GRM) ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 4.20 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จากส่วนต่างราคาน้ำมัน (Crack Spread) ที่อ่อนตัวลงในทุกผลิตภัณฑ์ ประกอบกับการรับรู้ผลขาดทุนจาก Inventory Loss และการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (NRV) รวม 3,750 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่ต่ำกว่าน้ำมันดิบดูไบในช่วงเวลาดังกล่าว และต้นทุนน้ำมันดิบที่ลดลงในภาพรวม ช่วยลดแรงกดดันจากค่าการกลั่นที่อ่อนตัวลงได้บางส่วน โดยมีกำลังการผลิตเฉลี่ยในช่วงครึ่งปีแรกรวมอยู่ที่ 254,900 บาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการที่โรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนงสามารถเดินเครื่องเต็มกำลังโดยไม่มีการปิดซ่อมบำรุงใหญ่ตามแผนงานเช่นเดียวกับในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2567
กลุ่มธุรกิจการตลาด มี EBITDA 3,022 ล้านบาทในช่วงครึ่งปีแรกของ 2568 ลดลงจาก 3,977 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปี 2567 ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดยยังคงรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศไว้ได้ที่ระดับประมาณร้อยละ 29 สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของเครือข่ายและคุณภาพการให้บริการ
กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด มี EBITDA ในครึ่งปีแรกของปี 2568 อยู่ที่ 1,881 ล้านบาท ลดลงจาก 2,424 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน จากผลกระทบของการสิ้นสุด Adder ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย และการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 9 โครงการในเดือนมิถุนายน 2567
กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ มี EBITDA ในครึ่งปีแรกของปี 2568 อยู่ที่ 380 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจาก 493 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักจากการหยุดซ่อมบำรุงตามแผนของโรงงานผลิตเอทานอลในไตรมาส 1 ประกอบกับต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะกากน้ำตาลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอล ขณะที่ยอดขายผลิตภัณฑ์ยังคงทรงตัวใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ผลประกอบการในภาพรวมของธุรกิจปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับครึ่งแรกของปี 2567
กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ มี EBITDA อยู่ที่ 10,128 ล้านบาท ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 ลดลงร้อยละ 23 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 13,074 ล้านบาท โดยได้รับผลกระทบจากราคาขายน้ำมันเฉลี่ยที่ปรับลดลงตามแนวโน้มราคาตลาดโลก และปริมาณการจำหน่ายที่ลดลงจากการรับรู้ผลกระทบเต็มครึ่งปีจากการจำหน่ายแหล่งผลิต Yme เมื่อปลายปี 2567 อย่างไรก็ดี OKEA ได้ปรับเพิ่มประมาณการการผลิตเป็น 30,000 – 32,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ในปี 2568 และ 31,000 – 35,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ในปี 2569 จากแหล่งผลิตปิโตรเลียมที่สามารถกลับมาดำเนินการผลิตได้เพิ่มขึ้น
ส่วนงวดไตรมาส 2 ปี 2568 กลุ่มบริษัทบางจากมีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 125,827 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และลดลงร้อยละ 20 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ EBITDA อยู่ที่ 3,664 ล้านบาท และมีกำไรจากการดำเนินงานปกติ 1,247 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมผลกระทบจาก Inventory Loss และขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทบางจากมีผลขาดทุนสุทธิ 2,560 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนมีกำไรสุทธิ 1,824 ล้านบาท เนื่องจากผลประกอบการได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่ปรับลดลงเป็นหลัก
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวม 30,215 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 310,702 ล้านบาท หนี้สินรวม 228,247 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 82,455 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ระดับ 1.19 เท่า
นอกจากนี้ ตามที่บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีเหตุเพลิงไหม้ที่โรงกลั่นศรีราชา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม บริเวณหอกลั่นน้ำมันดิบของหน่วยกลั่นที่ 2 ซึ่งสามารถควบคุมเพลิงได้อย่างรวดเร็ว โดยจากการประเมินพบว่าเกิดความเสียหายเพียงเล็กน้อย และหน่วยกลั่นที่ 2 กลับมาดำเนินการได้ตามปกติแล้วตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม (ภายใน 5 วันนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์) เหตุการณ์ดังกล่าวจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและผลประกอบการของกลุ่มบริษัทบางจากอย่างมีนัยสำคัญ