hansgrohe เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ปี 2025 ครั้งแรกในไทย ที่งานบ้านและสวนแฟร์ Midyear 2025

hansgrohe (ฮานส์โกรเฮอ) แบรนด์อุปกรณ์ห้องน้ำและสุขภัณฑ์ระดับพรีเมียม สัญชาติเยอรมัน เปิดตัว hansgrohe Novelties 2025 ผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2025 อย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้ววันนี้ ที่งานบ้านและสวนแฟร์ Midyear 2025 ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 10 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ โดยถือเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย หลังจากที่ได้เปิดตัวระดับโลกไปแล้วที่ งาน ISH 2025 ณ ประเทศเยอรมนี เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ไฮไลต์ของผลิตภัณฑ์ใหม่ในปีนี้ ได้แก่ ชุดฝักบัว Raindance Alive, ShowerTablet Select 360 และก๊อกครัว Talis Select M54 พร้อมฟังก์ชัน PowderSpray ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนแนวคิด “Life is waterful.” ที่มุ่งเปลี่ยนกิจวัตรในห้องน้ำและห้องครัวให้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและผ่อนคลาย
Raindance Alive: เป็นมากกว่าแค่ฝักบัว
Raindance Alive สะท้อนแนวคิดการออกแบบที่ผสานสายน้ำ ผู้ใช้งาน และพื้นที่เข้าด้วยกันอย่างลงตัว การนำคอลเลกชันคลาสสิกของแบรนด์อย่าง Raindance มาดีความการออกแบบใหม่ มอบประสบการณ์แห่งความกลมกลืนและสมดุล โดย 90% ของผู้ทดลองใช้จริงเห็นตรงกันว่า สายน้ำจากฝักบัว Raindance Alive ให้ความรู้สึกผ่อนคลายเหนือระดับ ฝาครอบวัสดุอะลูมิเนียมอโนไดซ์ดีไซน์ตาข่ายที่ซ่อนรูหัวสเปรย์บนฝักบัวไว้อย่างแนบเนียน ทำให้ดีไซน์มีความรู้สึกอบอุ่นและเป็นธรรมชาติ เหมาะกับสไตล์ห้องน้ำของคนไทย
พร้อมเทอร์โมสแตทที่ออกแบบมาให้บางแนบไปกับผนัง ช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่หรูหราโดยไม่รบกวนพื้นที่ใช้สอย เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่ใส่ใจสุขภาพ ความผ่อนคลาย รวมถึง Wellness ในภาพรวม Raindance Alive ผสานสองสายน้ำยอดนิยมอย่าง RainAir และ PowderRain สร้างประสบการณ์การอาบน้ำที่ผ่อนคลาย สดชื่น และเหนือระดับ นอกจากนี้ Raindance Alive ยังมาพร้อมตัวเลือกพื้นผิวถึง 6 แบบ ได้แก่ Chrome, Brushed Bronze, Brushed Black Chrome, Matt Black, Matt White และ Polished Gold Optic ให้เจ้าของบ้านชาวไทยสามารถปรับแต่งห้องน้ำได้ตามรสนิยมและสไตล์เฉพาะตัว
Talis Select M54 PowderSpray: ยกระดับประสบการณ์ทำครัวให้ง่ายและมีสไตล์
ก๊อกครัวรุ่น Talis Select M54 PowderSpray โดดเด่นด้วยโหมดสเปรย์ 3 รูปแบบ ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและประหยัดน้ำในการใช้งาน โหมด PowderSpray ช่วยให้การล้างผัก ผลไม้ และล้างมือเป็นเรื่องง่ายขึ้น พร้อมช่วยควบคุมการกระเซ็นของน้ำ ขณะที่โหมด Laminar มอบแรงน้ำสูง เหมาะสำหรับการเติมน้ำลงในหม้อ และโหมด Shower Spray เหมาะกับการล้างทำความสะอาดอย่างละเอียด Talis Select M54 PowderSpray มีให้เลือก 4 สี ได้แก่ Matt Black, Chrome, Steel Optic และ Brushed Black Chrome สะท้อนความงามและความหรูหราตามสไตล์ของแต่ละบ้าน
ShowerTablet Select 360: เทคโนโลยีควบคุมอุณหภูมิน้ำ เพื่อประสบการณ์ที่ผ่อนคลาย
ShowerTablet Select 360 มาพร้อมเทคโนโลยีควบคุมอุณหภูมิขั้นสูงของ hansgrohe ช่วยรักษาอุณหภูมิน้ำให้คงที่ที่ 40°C เพื่อป้องกันน้ำร้อนเกินไป มอบประสบการณ์อาบน้ำที่ผ่อนคลายและปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานทุกเพศทุกวัย สามารถเลือกจับคู่กับฝักบัวเหนือศีรษะรุ่น Crometta E, Crometta S และ Pulsify S ที่มาพร้อมระบบสายน้ำ PowderRain มอบสัมผัสที่นุ่มนวลเสมือนมีสปาในบ้าน โดยมีให้เลือก 3 สี ได้แก่สี Chrome, Matt Black และ Matt White
“hansgrohe Novelties 2025 สื่อถึงความมุ่งมั่นของเราในการสร้างสรรค์ช่วงเวลาประจำวันในห้องน้ำและห้องครัวให้เต็มไปด้วยความสุขและแรงบันดาลใจ” Edwin Leong, Regional Category Manager ของ Hansgrohe Group กล่าว
“การเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยที่งานบ้านและสวนแฟร์ Midyear 2025 แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของเราที่จะนำประสบการณ์ hansgrohe มาใกล้ชิดกับผู้บริโภคชาวไทยมากขึ้น ในยุคที่คนไทยให้ความสำคัญกับสุขภาพ ความงาม และประสิทธิภาพ เราเชื่อมั่นว่า hansgrohe Novelties 2025 จะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างแท้จริง ด้วยประสิทธิภาพสูง ดีไซน์ล้ำสมัย และนวัตกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ hansgrohe Novelties 2025 และโปรโมชันต่างๆได้ที่ https://www.hansgrohe-asia.com/th/thailand/promotion