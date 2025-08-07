BCPGแจง6 เดือนแรกปีนี้ขาดทุน 498.5ล. มั่นใจครึ่งปีหลังดีขึ้น

บีซีพีจี เผยผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกปี 2568 มีรายได้รวม 1,511.2 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ498.5ล้านบาท มาจากรายการพิเศษที่เกิดจากการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน117 ล้านบาท การตั้งด้อยค่าของเงินลงทุนในโครงการพลังงานลมที่ฟิลิปปินส์และจากการขายลดลูกหนี้ค้างชำระของโรงไฟฟ้าพลังน้ำในลาว มั่นใจครึ่งปีหลังดีขึ้นจากโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในลาว ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ปริมาณมากขึ้น โรงไฟฟ้าก๊าซฯในสหรัฐได้ค่าความพร้อมจ่ายไฟสูงขึ้น และโรงไฟฟ้าลมมอนซูน ขายไฟเข้าเวียดนามเต็มที่ รวมทั้งรับรู้รายได้จากการปิดดีลM&Aโรงไฟฟ้า2โครงการในครึ่งปีหลัง2568
นายรวี บุญสินสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือBCPG เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในครึ่งปีแรกของปี 2568 มีรายได้รวม 1,511.2 ล้านบาท มีกำไรก่อนรายการพิเศษ 329.2 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 26 สาเหตุหลักมาจากรายได้ส่วนเพิ่ม (Adder) ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศสิ้นสุดลง และการจำหน่ายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
สำหรับผลการดำเนินงานสุทธิ กลุ่มบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน 498.5 ล้านบาท เนื่องจากมีรายการพิเศษที่เกิดจากการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นผลจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินต่างประเทศจำนวน 117 ล้านบาท และรายการพิเศษอื่นๆ จำนวน 711 ล้านบาท ซึ่งรายการที่สำคัญได้แก่ การตั้งด้อยค่าของเงินลงทุนในโครงการพลังงานลมที่ฟิลิปปินส์และจากการขายลดลูกหนี้ค้างชำระของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว
“อย่างไรก็ตาม บีซีพีจียังคงเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความรอบคอบและมุ่งเน้นผลตอบแทนระยะยาว และเตรียมก้าวสู่ครึ่งปีหลังด้วยพอร์ตโครงการที่แข็งแกร่งและรายได้ที่มีเสถียรภาพมากขึ้น”นายรวีกล่าว
ทั้งนี้ ในครึ่งปีหลังของปี 2568 บริษัทฯ คาดว่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นจากหลายปัจจัยสนับสนุน โดยเป็นช่วงฤดูกาลที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำใน สปป.ลาว ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ปริมาณมากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ มีสัญญาส่งไฟฟ้าไปขายยังประเทศเวียดนามตั้งแต่ปี 2566 ขณะที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา ได้รับอัตราค่าความพร้อมจ่ายไฟ (Capacity Revenue) ต่อเมกะวัตต์ต่อวัน ในระดับที่สูงขึ้นจาก 30 เหรียญสหรัฐฯ เป็น 270 เหรียญสหรัฐฯ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
“นอกจากนี้ ในช่วงครึ่งปีหลัง โครงการพลังงานลมมอนซูน ขนาด 600 เมกะวัตต์ ใน สปป.ลาวซึ่งมีสัญญาขายไฟฟ้าไปยังประเทศเวียดนาม จะเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เต็มกำลังการผลิต รวมถึงโครงการที่อยู่ระหว่างการเข้าซื้อกิจการอีก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนาม กำลังการผลิตติดตั้งรวม 99 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคาในประเทศไทย กำลังการผลิตติดตั้งรวม 17.5 เมกะวัตต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จและรับรู้รายได้ในครึ่งปีหลังเช่นเดียวกัน” นายรวีกล่าว