วิภาวดีรังสิต ‘ถนนของเรา’ ที่รักแท้ไม่เคยจางหาย กับความเปลี่ยนแปลงสุดประทับใจ

วิภาวดีรังสิต เป็นเส้นทางสายสำคัญที่อยู่คู่กับคนกรุงเทพมหานครมานานแสนนาน มียานพาหนะจำนวนมากแล่นผ่านในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นเช้าวันทำงานที่เร่งรีบ หรือเย็นวันศุกร์ที่ผู้คนต่างมุ่งหน้ากลับบ้าน ถนนสายนี้จึงมีเรื่องราวมากมายที่ฝังอยู่ในความทรงจำของผู้คน ทั้งความสุข ความทุกข์ ความทรงจำ รวมถึงปัญหาน้ำท่วมที่เคยกวนใจมานับครั้งไม่ถ้วน
ดังเช่นเรื่องราวอบอุ่นหัวใจบนถนนสายนี้ที่บอกเล่าผ่านภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ถนนของเรา” ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า “วิภาวดีรังสิต” ไม่ใช่เพียงเส้นทางสัญจร แต่ยังเป็นเสมือนฉากหลังของชีวิตที่มีความทรงจำมากมายผ่านเข้ามาและจากไป เหมือนชีวิตของ “ภาวดี” ที่พานพบทั้งความรัก ความสุข ความทุกข์ และความเกลียดชังบนถนนเส้นนี้ ภาพจำจากอดีตอันเลวร้ายผลักดันให้เธอต้องไปให้พ้นจากชีวิตที่เป็นอยู่ แต่แล้ววันหนึ่งเธอต้องหวนกลับมา และพบว่า ทุกอย่างได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เพราะใครบางคน
ความน่าสนใจของภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้คือการฉายให้เห็นภาพชีวิตของครอบครัวหนึ่งที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายมิติ โดยมีถนนวิภาวดีรังสิตเป็นส่วนหนึ่งของทุกช่วงเวลาสำคัญ ผู้ชมจะได้สัมผัสกับความรู้สึกที่หลากหลาย ทั้งความอบอุ่น ความปวดร้าว และพลังใจที่ไม่ย่อท้อ บทภาพยนตร์ถูกร้อยเรียงอย่างประณีตเพื่อนำพาผู้ชมได้เห็นว่าในทุกปัญหา ยังมีพื้นที่สำหรับความรักและความเข้าใจเสมอ
การกลับมาของ “วิภาวดี” นอกจากจะรื้อฟื้นความทรงจำเก่า ๆ ที่เธอมีกับ “นนท์” ผู้เป็นสามีแล้ว เธอยังได้เห็นว่า “ถนนวิภาวดี” ที่เคยเป็นทั้งจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดความรักของเธอนั้น ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างมากมาย จากที่เคยต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังบนถนนยามฝนตกหนัก ตอนนี้ไม่มีปัญหานั้นกวนใจอีกต่อไปแล้ว
ถนนวิภาวดีรังสิต เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร? ใครที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น? ร่วมค้นหาคำตอบที่น่าประทับใจไปพร้อมกันในภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ ... “ถนนของเรา”...