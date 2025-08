โครงการ Sahapat Admission ปีที่ 28 เปิดฉาก พร้อมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง TCAS69

ในขณะที่ TCAS69 กำลังใกล้เข้ามาทุกที น้อง ๆ DEK69 มีมุมมองต่อระบบนี้อย่างไร และเตรียมตัวสำหรับการสอบที่กำลังมาถึงกันแบบไหน มาร่วมติดตามประเด็นที่น่าสนใจนี้ไปด้วยกันตัวแทนจากโรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล มองว่าการสอบที่มีหลายรอบแบบระบบ TCAS นี้ ดีกว่าระบบ Entrance แบบเดิมที่มีเพียงรอบเดียว โดยเฉพาะรอบ Admission ที่เปิดโอกาสให้เลือกได้ถึง 10 อันดับ ช่วยเพิ่มโอกาสการสอบติด และลดความเหลื่อมล้ำ เนื่องจากใช้ข้อสอบกลางที่มีมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบ เพราะสามารถใช้ผลคะแนนยื่นได้ทุกรอบ การมีหลายรอบยังช่วยให้นักเรียนมีโอกาสเลือกคณะหรือสาขาที่ “ใช่” ได้มากขึ้น และมีโอกาสแก้ตัวหากเกิดความผิดพลาดในรอบใดรอบหนึ่งมุมมองคัดค้าน TCAS ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำและการให้ข้อมูลที่ไม่เพียงพอ ในทางกลับกัน ตัวแทนจากโรงเรียนวัดสุทธิวราราม มองว่า TCAS ยังไม่สมบูรณ์ เพราะนักเรียนที่ต้องการยื่นรอบ Portfolio ยังมีภาระค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือค่ายเพื่อเก็บประวัติ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการสอบพิเศษ เช่น SATs หรือ IELTS ซึ่งนักเรียนบางคนต้องสอบหลายครั้งเพื่อให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ ในขณะที่เกณฑ์การพิจารณาก็ยังไม่ชัดเจน ทำให้ผู้สมัครรอบแรกจำนวนมากต้องหลุดมายังรอบ Admissionสำหรับการเลือก 10 อันดับในรอบ Admission แม้จะเพิ่มโอกาสการสอบติด แต่ในความเป็นจริงคงไม่มีใครอยากได้อันดับท้าย ๆ เพราะสุดท้ายมักจะสละสิทธิ์หรือซิ่วในปีถัดไป ทำให้มองว่า TCAS ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำได้อย่างแท้จริง ยิ่งไปกว่านั้น ข้อมูลด้านการสอบ TCAS ที่ยังไม่ลึกพอ จึงยังไม่ช่วยให้ตัดสินใจเลือกคณะหรือสาขาได้อย่างแท้จริง จึงหวังว่าระบบจะพัฒนาเป็น One Stop Service ที่สมบูรณ์แบบในอนาคตอันใกล้อ.กฤติกา ปาลกะวงศ์ หรือครูพี่หนู เสริมว่า แม้ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยจะพัฒนามาตลอด แต่ปัญหาหลักที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ คือ การซิ่ว ซึ่งเป็นปัญหาโลกแตกที่ยังคงอยู่ไม่ว่าจะปรับระบบไปอย่างไร ขณะที่ อ.นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร หรือพี่วิเวียน มองว่า TCAS ยังไม่ใช่ระบบที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียน แต่เป็นระบบที่เอื้อประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยคัดเลือกเด็กดีเด็กเก่ง มากกว่ามุ่งเน้นที่ตัวนักเรียนเองดร. ธีระยุทธ บุญมา หรือพี่น็อต แนะนำสิ่งที่ต้องจับตาในการประกาศของ TCAS69 ที่หลายคนกำลังเฝ้ารอ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อม ได้แก่ กำหนดการและปฏิทินการสอบ ความยากง่ายของข้อสอบ สัดส่วนการใช้คะแนน จำนวนอันดับที่เลือกได้ และเงื่อนไขการสนับสนุนค่าใช้จ่ายนายธนกฤต รักษากลิ่น นักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวราราม สนใจเรียนต่อคณะสัตวแพทย์ ขณะนี้ได้เริ่มอ่านหนังสือ เน้นอ่านวิชาที่จำยากในช่วงเช้า และยังผ่านกิจกรรม Open House ของจุฬา และเตรียมตัวไปร่วมกิจกรรมฝึกงานในคณะสัตวแพทย์ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เร็ว ๆ นี้ พร้อมชวนเพื่อน ๆ มาร่วมติวกับ Sahapat Admissionนายชิษณุพงศ์ ไตรพิจารณ์ นักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวราราม สนใจวิศวกรรมยานยนต์ ตอนนี้กำลังเตรียม Portfolio เพื่อจะยื่นในรอบ 1 เข้าร่วมติวเสริมกับทางโรงเรียนและ Sahapat Admission มองว่าการติวข้างนอกก็สำคัญเพราะเนื้อหาที่เรียนแต่ที่โรงเรียนนั้นไม่เพียงพอนายอธิวัฒน์ ภูวบวรพิมพ์กุล นักเรียนโรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล สนใจเรียนต่อสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ ชอบอ่านหนังสือและทำข้อสอบเก่าด้วยตัวเอง แต่ก็สมัครติวกับ Sahapat Admission แล้ว และก็หวังว่าเพื่อน ๆ DEK69 จะมาสมัครติวกันเยอะ ๆนายณปรณ์ บุษบงษ์ นักเรียนโรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล สนใจเรียนต่อด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ม. ต้นแล้ว และได้เตรียมตัววางแผนอ่านหนังสือและลงคอร์สเรียนมาตั้งแต่ชั้น ม. 4นางสาวศุภิสรา ผึ่งผาย นักเรียนโรงเรียนมักกะสันพิทยา สนใจด้านครุศาสตร์ ยังไม่ได้เตรียมตัวจริงจัง แต่เริ่มปรึกษารุ่นพี่และหวังว่าจะได้รับข้อมูล TCAS เพิ่มเติมจากการติวนายพรรษา มนตรีนิลา นักเรียนโรงเรียนมักกะสันพิทยา สนใจเรียนต่อแพทยศาสตร์ ตอนนี้เตรียมตัวทั้งอ่านหนังสือ ทำข้อสอบเก่า เรียนพิเศษ ปรึกษารุ่นพี่ รวมถึงลงเรียนคอร์สพิเศษเสริมเพื่อให้ความรู้แน่นขึ้นโดยสรุปแล้ว TCAS ยังคงเป็นระบบที่มีทั้งข้อดีและข้อเสีย แม้จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษา แต่ความเหลื่อมล้ำด้านค่าใช้จ่าย โอกาส และข้อมูลที่ยังมีไม่เพียงพอ ก็ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ไข และพัฒนาต่อไปในอนาคต เพื่อให้ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มีความเท่าเทียม และตอบโจทย์นักเรียนไทยได้อย่างแท้จริงสำหรับ DEK69 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ Sahapat Admission ได้แล้วที่ www.sahapatadmission.com หรือเฟซบุ๊ก Sahapat Admission และเตรียมตัวพบกับกิจกรรมติวแรก “Sahapat Admission On The Road 2025” ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ติวสัญจรที่จะช่วยเติมเต็มความฝันให้ DEK69 ในพื้นที่ห่างไกลหรือขาดแคลนทุกภูมิภาคของประเทศไทย ได้มีโอกาสเข้าถึงทางการศึกษาและมีโอกาสก้าวสู่มหาวิทยาลัยในฝัน โดยจัดติวสด 6 วิชา ณ โรงเรียนแม่ข่าย 10 แห่งในทุกภูมิภาคและกระจายสัญญาณไปยังโรงเรียนลูกข่ายรวม 70 แห่งทั่วประเทศ เพื่อ “วัยรุ่น TEST ดี ตั้งใจดี เตรียมตัวดี คะแนน TEST ดีแน่นอน”