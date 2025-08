‘บาจา’ ส่งโกลบอลแคมเปญ ‘Make Your Way’ ส่งคอลเลกชัน ‘Victoria Ballerina’ บุกตลาด ‘

‘บาจา’ เปิดตัวแบรนด์แคมเปญระดับโลก ‘Make Your Way’ ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมเผยโฉมรองเท้าสไตล์บัลเล่ต์คอลเลกชันไฮไลต์แห่งปี ‘Victoria Ballerina’ ที่ผสานสไตล์ที่เรียบหรู เทคโนโลยีความสบายล้ำสมัย และความคุ้มค่า ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 399 บาท ขณะเดียวกันยังเดินหน้าสานต่อพันธกิจเพื่อสังคมผ่านโครงการ ‘ก้าว (9) นี้มีแต่ให้ (Every Step Gives)’ เพื่อสนับสนุนมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ เป็นปีที่ 2 แสดงให้เห็นว่าทุกการซื้อและการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมได้นายปีเตอร์ ฮอร์นบี กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า แคมเปญระดับโลก ‘Make Your Way’ ได้เปิดตัวขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองที่แบรนด์บาจาครบรอบ 130 ปี โดยแคมเปญนี้นับว่าเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์และจุดยืนใหม่ ด้วยการนำเสนอแนวคิดว่า ‘รองเท้าที่ผสานสไตล์และความสบายในราคาที่เข้าถึงได้ เพื่อสะท้อนตัวตนในทุกด้าน ให้คุณก้าวไปในแบบที่เป็นตัวเอง’ ซึ่งในวันนี้บาจาได้นำแบรนด์แคมเปญระดับโลกนี้มานำเสนอแก่ลูกค้าชาวไทย ด้วยการเปิดตัวรองเท้าคอลเลกชันใหม่ล่าสุด ‘Victoria Ballerina’ ซึ่งมาพร้อมราคาที่เข้าถึงได้ และตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย“เราดีไซน์คอลเลกชันนี้เพื่อตอบโจทย์ผู้หญิงยุคใหม่ ผู้หญิงที่ต้องการสไตล์ที่พร้อมลุยไปกับเธอในทุก ๆ วัน ทุก ๆ โอกาส และด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 399 บาท นี่คือแฟชั่นที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างแท้จริง” นายปีเตอร์ กล่าวVictoria Ballerina ไม่ได้เป็นเพียงรองเท้าแฟชั่นที่มีให้เลือกหลากหลายสีและดีไซน์เท่านั้น แต่นี่คือการขับเคลื่อนที่มีความหมาย คอลเลกชันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อผู้หญิงที่ต้องรับบทบาทที่หลากหลายในแต่ละวัน สามารถใช้งานได้ในหลายโอกาส ด้วยน้ำหนักที่เบา และยังโดดเด่นด้วยนวัตกรรมเพื่อความสบายสูงสุด พร้อมส่งมอบความมั่นใจและความสบายในทุกย่างก้าวด้วยคุณสมบัติของแผ่นรองพื้นรองเท้าที่ให้ความนุ่ม พื้นรองเท้าด้านนอกกันลื่น และแผ่นรองส้นเท้าช่วยป้องกันการเสียดสี“รองเท้าสไตล์บัลเลต์เป็นเซกเมนต์ที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง เพราะตอบโจทย์ทั้งสไตล์และฟังก์ชัน สามารถจับคู่กับเสื้อผ้าได้ทุกลุค ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือลำลอง จึงเป็นไอเท็มที่ผู้หญิงแทบทุกคนต้องมีติดตู้ บางคนมีหลายคู่” นายปีเตอร์ กล่าวเสริม “สำหรับปีนี้ เราคาดว่าตลาดรวมของรองเท้าสไตล์บัลเลต์ในไทยจะเติบโตขึ้นอีก 5-8% ด้วยคอลเลกชัน Victoria Ballerina บาจาคาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายได้เหนือกว่าตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยข้อเสนอที่เหนือชั้นทั้งในด้านราคา ความนุ่มสบาย และความหลากหลายของสินค้า”ในการเปิดตัวคอลเลกชัน Victoria Ballerina ครั้งนี้ นอกจากการวางจำหน่ายสินค้าที่ร้าน บาจาได้ใช้กลยุทธ์การสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมี VDO Campaign ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงก้าวเดินอย่างมีจุดมุ่งหมาย มั่นใจ เพื่อ #MakeYourWay และกำหนดเส้นทางความสำเร็จในแบบของตนเอง รวมทั้งการสื่อสารผ่าน KOLs บนโชเชียลมีเดียนอกจากการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางด้านการตลาดแล้ว บาจายังได้จัดโครงการเพื่อสังคมภายใต้ชื่อ ‘ก้าว (9) นี้มีแต่ให้’ โดยลูกค้าที่ซื้อสินค้าครบทุก 999 บาท บาจาจะบริจาคเงิน 9 บาท ให้กับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งโครงการนี้ได้ริเริ่มขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ในปีนี้ บาจายังคงสานต่อกิจกรรมดังกล่าว และในปีที่สองนี้ ได้เพิ่มช่องทางใหม่ ๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ง่ายยิ่งขึ้น เพียงทดลองสวมรองเท้าบาจาคู่ใดก็ได้ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ แล้วถ่ายรูปและแชร์ลงโซเชียลมีเดีย พร้อมติด #BATAxSOSthai ทุก ๆ 1 โพสต์ ที่ทำถูกต้องตามเงื่อนไข บาจาจะบริจาคเงิน 9 บาท ให้กับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ โดยโครงการนี้จะจัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 กันยายน 2568 โดยบาจาตั้งเป้าบริจาคจำนวนรวม 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระดับโลกอย่าง Bata Children’s Program (BCP) ที่ได้ช่วยเหลือเด็ก ๆ ทั่วโลกไปแล้วมากกว่า 400,000 คน“บาจาเชื่อว่าทุกย่างก้าวของเราสามารถมีความหมายทั้งต่อตัวเองและสังคม ฉะนั้นเราจึงตื่นเต้นและรู้สึกยินดีที่ได้นำเสนอรองเท้าคุณภาพดีในราคาที่เข้าถึงได้ให้กับทุกคน และยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในกับเด็ก ๆ ในประเทศไทยด้วย จึงอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ด้วยกันไปพร้อม ๆ กับเรา” นายปีเตอร์ กล่าว