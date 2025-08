"The Earth Crew" ชูแนวคิด "Creative Influencer's Strategist" สร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่วัดผลได้จริง

นายณภัทร รื่นพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ เอิร์ธ ครูว์ จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาด Influencer Marketing ในประเทศมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าตลาดแตะหลักพันล้านบาทต่อปี ปัจจัยที่ส่งผลให้ตลาดขยายตัวเนื่องมาจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้เวลาอยู่บนโซเชียลมีเดียเฉลี่ยหลายชั่วโมงต่อวัน ไม่ว่าจะเป็นการติดตามข่าวสาร ไลฟ์สไตล์ คอนเทนต์บันเทิง หรือค้นหาคำแนะนำก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า ผู้คนจำนวนมากเริ่มต้นวันด้วยการเลื่อนฟีด และจบวันด้วยการดูคลิปรีวิวหรือโพสต์จากอินฟลูเอนเซอร์คนโปรด ความท้าทายที่ตามมาคือ “ความน่าเชื่อถือ” ของคอนเทนต์รีวิวในยุคที่ผู้บริโภคต้องเจอกับการสื่อสารจากแบรนด์ ในขณะที่หลายคนยังมองอินฟลูเอนเซอร์เป็นเพียง “Moving Billboards” ที่ทำหน้าที่รีวิวตามบรีฟ แต่ The Earth Crew เลือกตั้งคำถามที่ไกลกว่านั้นว่า "จะทำอย่างไรให้คนเชื่อในอินฟลูเอนเซอร์ จนกลายเป็น Brand Advocates ที่เชียร์แบรนด์สินค้าได้อย่างแท้จริง ในยุคที่ผู้บริโภคเห็นรีวิวใหม่ ๆ แทบทุกครั้งที่หยิบมือถือขึ้นมา“ที่ผ่านมา The Earth Crew ไม่ได้มองตัวเองเป็นเพียงตัวกลางที่เชื่อมโยงแบรนด์กับอินฟลูเอนเซอร์เท่านั้น แต่เป็นนักวางกลยุทธ์ที่ตั้งคำถามใหม่ ๆ ต่อบทบาทในการทำ Influencer Marketing ในยุคที่ ‘รีวิวมีทุกวัน’ และความเชื่อถือกลายเป็นสิ่งหายาก ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงประกาศจุดยืนใหม่ในฐานะ ‘Creative Influencer’s Strategist’ ที่เชื่อมั่นว่าแคมเปญที่ดีต้องเกิดจากการผสาน 3 องค์ประกอบหลักอย่างสร้างสรรค์ ได้แก่ CREATIVE × INFLUENCERS × STRATEGY = The Earth Crew นำเสนอแนวทาง “Distinctively Intelligent” ที่เฉียบคมไม่เหมือนใคร ด้านการผสานระหว่างความเข้าใจเชิงลึกในตลาด ผู้บริโภค และศักยภาพแท้จริงของอินฟลูเอนเซอร์เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์แคมเปญที่ไม่เพียงแต่สร้างการรับรู้ของแบรนด์ แต่ยังสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่วัดผลได้จริง”นอกจากนี้ ยังเน้นนำเสนอ "Seamless Influencer Solutions" โซลูชันอินฟลูเอนเซอร์แบบไร้รอยต่อ ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้แบรนด์มั่นใจว่า ทุกแคมเปญจะถูกควบคุมคุณภาพตั้งแต่ต้นทาง ตั้งแต่การคราฟต์ Big Idea อย่างมีจุดยืน ไปจนถึงการดำเนินงานตามกลยุทธ์จริงอย่างไร้รอยต่อ ทั้งหมดเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ และตรงเป้าหมายทางการตลาดได้อย่างแท้จริงตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา The Earth Crew ได้พิสูจน์ศักยภาพของทีมงานผ่านการร่วมขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับหลากหลายแบรนด์ระดับโลก ครอบคลุมตั้งแต่วงการสกินแคร์และความงามในทุกเซกเมนต์ ธุรกิจด้านเวชศาสตร์ความงาม แบรนด์แฟชั่นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล ไปจนถึงอุตสาหกรรมธนาคาร โทรคมนาคม และสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของประเทศไทยความต่อเนื่องของผลงานที่ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรมนี้เอง สะท้อนถึงความสามารถในการเข้าใจบริบทเฉพาะของแต่ละธุรกิจ และการวางกลยุทธ์อินฟลูเอนเซอร์ให้ตอบโจทย์ทางการตลาดได้อย่างแท้จริง ความหลากหลายของพาร์ตเนอร์ที่ให้ความไว้วางใจจึงกลายเป็นบทพิสูจน์สำคัญว่า The Earth Crew ไม่เพียงเชี่ยวชาญด้านคอนเทนต์และกลยุทธ์ แต่ยังเข้าใจภาพรวมทางธุรกิจและสามารถออกแบบแคมเปญให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแบรนด์แต่ละรายได้อย่างแม่นยำ“บริษัทฯ เติบโตจากพลังของ "Word-of-Mouth" หรือการบอกต่อในหมู่ผู้บริหารและนักการตลาด ซึ่งถือเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพ ความใส่ใจ และความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามอบให้กับคุณภาพงานของเรา ขณะที่ความหลากหลายของพาร์ตเนอร์ที่ไว้ใจ The Earth Crew คือบทพิสูจน์สำคัญที่สะท้อนถึงความสามารถในการเข้าใจบริบทที่แตกต่างของแต่ละอุตสาหกรรม และการปรับกลยุทธ์อินฟลูเอนเซอร์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของแต่ละแบรนด์อย่างแท้จริง”"เพราะเราเชื่อว่า 'เสียง' ที่สร้างพลังให้แบรนด์ได้จริง ต้องเป็นเสียงที่มีความหมาย เสียงที่กลั่นจากความคิดสร้างสรรค์ ความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค และความสามารถของอินฟลูเอนเซอร์ที่ถูกใช้ใน 'กลยุทธ์ที่แม่นยำ' เราไม่ได้ทำแค่ให้เสร็จ เราพร้อมลุยไปกับทุกโจทย์ที่ยาก พร้อมปรับทุกครั้งที่โจทย์เปลี่ยน แต่ทำด้วยใจเหมือนเป็นแบรนด์ของเราเองจริง ๆ" นายณภัทร กล่าว