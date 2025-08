เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านสถาบันสอนการประกอบอาหารระดับโลก 130 ปี เปิดตัวซีรีส์ “The Taste of Le Cordon Bleu” บน YouTube

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านสถาบันสอนการประกอบอาหารระดับโลกที่ยาวนานถึง 130 ปี เดินหน้าสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยการส่งเสริมแนวคิดด้านความยั่งยืน ผ่านการเลือกใช้วัตถุดิบท้องถิ่น และการบรรจุเทรนด์อาหาร Plant-Based ไว้ในหลักสูตร โดยยึดมั่นในการถ่ายทอดทักษะการทำอาหารระดับโลก พร้อมส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบความสุขและความสำเร็จในเส้นทางสายอาชีพนี้อย่างแท้จริงล่าสุด เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้เปิดตัวการแข่งขัน “The Taste of Le Cordon Bleu” เวทีประชันฝีมือเพื่อเฟ้นหาเชฟรุ่นใหม่ผู้เปี่ยมด้วยพรสวรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ และความหลงใหลในศาสตร์แห่งการทำอาหารจากนักเรียนของสถาบัน โดยการแข่งขันครั้งนี้จะถูกถ่ายทอดผ่านวิดีโอซีรีส์ความยาว 4 ตอน ทางช่อง YouTube ของสถาบัน ซึ่งมีกำหนดออกอากาศตอนแรกในวันที่ 9 สิงหาคม 2568 นี้เวที “The Taste of Le Cordon Bleu” นับเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนจากหลากหลายหลักสูตรของ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต มาร่วมแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และความมุ่งมั่น ตลอดจนการนำเสนอเมนูอาหารอย่างน่าสนใจ ซึ่งการแข่งขันจะออกเป็น 3 หมวดหลัก ได้แก่ อาหารเรียกน้ำย่อย อาหารจานหลัก และขนมหวานคุณเจเรมี โลร็องต์ Joint Venture Director โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต กล่าวว่า “การแข่งขันครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนของเราได้แสดงศักยภาพและถ่ายทอดความหลงใหลในศิลปะการประกอบอาหาร ผ่านการเล่าเรื่องที่สะท้อนตัวตนในสไตล์รายการทำอาหารยอดนิยมบน YouTube โดยเวที ‘The Taste of Le Cordon Bleu’ ไม่เพียงเป็นพื้นที่ให้นักเรียนได้เฉิดฉาย แต่ยังจุดประกายแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจเรียนกับเราในอนาคต อีกทั้งยังสะท้อนถึงชื่อเสียงของสถาบันที่มีมายาวนานถึง 130 ปี และตอกย้ำบทบาทของเราฐานะสถาบันสอนทำอาหารที่ทันสมัยและก้าวสู่เวทีระดับโลกอย่างมั่นคงอีกด้วย”คุณโรดอล์ฟ โอนโน หนึ่งในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของการแข่งขัน “The Taste of Le Cordon Bleu” กล่าวว่า “การแข่งขันครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเรียนหลากหลายสาขาวิชา โดยเราได้คัดเลือกผู้สมัครเข้าสู่รอบการแข่งขันจำนวน 4 คน แบ่งเป็นผู้เข้าแข่งขันชาวไทย 1 คน และชาวต่างชาติ 3 คน (จีน, ฮ่องกง และอินโดนีเซีย) ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ได้มีการถ่ายทำในรูปแบบรายการทำอาหารแนวร่วมสมัย ถ่ายทอดบรรยากาศที่สนุกสนาน ตื่นเต้น และเข้าถึงง่าย และเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เข้าชมแต่ละซีรีส์ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ยอดนิยมอย่าง YouTube”คาเด็ก ดวี จายาดี ปุตรา - อินโดนีเซีย, สมปรารถนา สอนถม – ไทย, ไช หรงหยาน - จีน, ชาน แซมมูล - ฮ่องกงการแข่งขันจะแบ่งเป็นซีรีส์ 4 ตอน ซึ่งจะออกอากาศตามลำดับดังนี้:ตอนที่ 1: แนะนำผู้เข้ารอบ และการแข่งขันรอบอาหารเรียกน้ำย่อย (9 ส.ค. 2568)ตอนที่ 2: การแข่งขันอาหารจานหลัก (23 ส.ค. 2568)ตอนที่ 3: การแข่งขันขนมหวาน (6 ก.ย. 2568)ตอนที่ 4: สรุปผลและประกาศผู้ชนะ (20 ก.ย. 2568)ติดตามซีรีส์การแข่งขัน “The Taste of Le Cordon Bleu” ได้ทางช่อง YouTube ของ Le Cordon Bleu Dusit ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป