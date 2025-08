TOA คว้าอันดับ 1 แบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียสูงสุด โดย Thailand Social Awards

การจัดอันดับครั้งนี้อ้างอิงจากเครื่องมือวัดผล Social Matric for Brand เป็นเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพการสื่อสารของแบรนด์บนโซเซียลมีเดีย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติกว่า 2,500 แบรนด์ จากโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มหลัก และวัดประสิทธิภาพโดยใช้ปัจจัยสำคัญกว่า 70 ปัจจัย ทั้งในเชิงปริมาณ (Quantity) และเชิงคุณภาพ (Quality) เพื่อให้ได้ค่าชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารของแบรนด์บนโซเชียลมีเดีย (Social Metric Score) ซึ่งจะถูกคำนวณมาจากโซเชียลมีเดีย 2 ส่วนหลัก คือ ช่องทางหลัก Official Account ของแบรนด์ (Owned Media) และช่องทางโซเซียลมีเดียอื่นๆ ที่กล่าวถึงแบรนด์ เช่น สื่อ อินฟลูเอนเซอร์ หรือบุคคลทั่วไป (Earned Media)ทั้งนี้ TOA ได้คะแนน Brand Score หรือค่าชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานบนสื่อโซเชียลมีเดียของแบรนด์ในกลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้างสูงสุดถึง 40.39 โดยได้ค่าชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารในส่วนช่องทางหลักของแบรนด์ (Owned Media) อยู่ที่ 33.03 ค่าชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารจากช่องทางที่คนอื่นพูดถึงแบรนด์ (Earned Media) อยู่ที่ 59.64 และค่าชี้วัดการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อแบรนด์ (Sentiment Score) สูงถึง 48%ความสำเร็จครั้งนี้ตอกย้ำศักยภาพของ TOA ในการสร้างการมีส่วนร่วมและการรับรู้ที่แข็งแกร่งบนโลกออนไลน์ ด้วยแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานครอบคลุมทุกประเภท ตั้งแต่แบรนด์สินค้าเรือธง อาทิ SuperShield, TOA Shield-1 Nano, 4Seasons และกลุ่มนวัตกรรม TOA Organic Care, TOA AQUA SHIELD และสีทับหน้ารวมรองพื้น สูตร 2in1 ผนวกกับเราคือผู้นำตลาดที่ได้ขยายธุรกิจไปอย่างรวดเร็วแบบ Total Solution ทั้งเคมีภัณฑ์ก่อสร้างซ่อมแซมรอยแตกร้าว แผ่นฝ้ายิปซัม กระเบื้องปูพื้นและผนัง ฮาร์ดแวร์ วัสดุก่อสร้าง และนวัตกรรมสุขภัณฑ์อัจฉริยะ Jomoo และนี่จึงเป็นส่วนสำคัญที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและโอกาสการเติบโตที่เหนือกว่าคู่แข่งTOA ยังเดินหน้าอย่างมุ่งมั่นสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050 ภายใต้นโยบาย Green Mission ด้วย 7 กลยุทธ์สำคัญเพื่อเป็นองค์กรสีเขียวยั่งยืน สอดรับเทรนด์โลกยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืน